Wachtberg – Elie El-Hayek hat lange gewartet, um sich selbstständig zu machen. Jetzt aber hat der erfahrene Koch den richtigen Ort gefunden, an dem er seine Speisen libanesischer Herkunft anbietet. Im Gewerbegebiet Wachtberg-Villip hat El-Hayek zum Jahresbeginn das Restaurant „Feniquia“ eröffnet. Der Name erinnert an die Phönizier. Das Volk der Seefahrer und Schiffsbauer besiedelte im Altertum die Levante. Das hat den Koch schon immer fasziniert, nun wird es zum Namenspatron seines Lokals.



Der 54-Jährige kann auf reichlich Erfahrungen in der hiesigen Gastronomie zurückblicken. 1999 kam El-Hayek aus seiner Heimat Beirut nach Deutschland. Schon in der libanesischen Hauptstadt hatte er in mehreren Restaurants am Herd gestanden. Zuletzt arbeitete El-Hayek als Chefkoch des Beueler Restaurants „MontLiban“. Zuvor war er für das kulinarische Geschehen in der Poppelsdorfer „Phoenicia Lounge“ verantwortlich. Im Gewerbegebiet Villip löst das „Feniquia“ das Speiselokal „Cooking Inn“ ab, das dort 15 Jahre residierte.



Restaurant „Feniquia“ im Gewerbegebiet Wachtberg-Villip hat eine große Terrasse

Im Innenbereich verfügt das Restaurant über 60 Sitzplätze. Ab dem Frühjahr können auf der großen Terrasse bis zu 100 Gäste sitzen. Das Lokal gibt sich lichtdurchflutet mit einer breiten Fensterfront. Dunkelbraune Tische und Stühlen gruppieren sich um die offene Küche, die El-Hayek umgestaltet und mit neuen Geräten ausgestattet hat. Auf einer großen Schiefertafel ist der komplette Speiseplan aufgeführt. Das Lokal ist ganztägig durchgehend geöffnet. Insbesondere die zahlreichen Beschäftigten im Umfeld des Gewerbegebiets dürfen sich auf ein Tagesgericht freuen, das werktags für weniger als zehn Euro inklusive Dessert und eines Getränks angeboten wird.



Gegen den kleinen Hunger belegt das Team des „Feniquia“ Sandwiches zum Beispiel mit Falafel, Salat, Tomaten und Sesamsoße (3,50 Euro), Hähnchenleber, Knoblauchcreme, Salat, Tomaten und Pommes (4,50 Euro) oder Lammspieß Hummus, Petersilie, Zwiebeln und Tomaten (6,50 Euro). Die Palette der Salate und Vorspeisen reicht von Tabouleh (5,50 Euro) über Baba Ghanoush, Auberginenpüree mit Sesampaste und Knoblauch (6 Euro), bis hin zum Salat mit Garnelen (7 Euro).



Als Hauptspeise bereitet Hayek unter anderem Kafta Kasch Kasch, pikant gewürztes und gegrilltes Rinderhackfleisch mit Tomaten und Knoblauch (13 Euro), Lahem Mischweh, zwei Lammfiletspieße (15 Euro), oder Shawarma Feniquia aus Hähnchenfleisch serviert im Fladenbrot mit Knoblauchsoße und eingelegten Gurken (12 Euro). Sämtliche Hauptspeisen werden wahlweise mit frittierten Kartoffeln oder Reis angeboten.



Die besten Weine im Nahen Osten kommen aus dem Libanon. Selbstverständlich werden sie auch in Wachtberg als Begleiter zu den Speisen ausgeschenkt. Das Weingut Clos St. Thomas liegt in der fruchtbaren Bekaa-Ebene und ist vor allem für seine ausgezeichneten Rotweine bekannt. Von dort stammt der Les Gourmet Rouge (0,2 l für 5,50 Euro). Als Alternative bietet El-Hayek Beirut Bier oder libanesische Limonade.



Besuchen können Sie das Restaurant Feniquia, Auf dem Kummgraben 1, 53343 Wachtberg-Villip, (0228) 84 25 83 81, täglich von 11 bis 23 Uhr.



„L’Osteria Piccola“ am Einkaufszentrum Wachtberg

Ende 2016 war das Burger-Restaurant „Lumis“ in Wachtberg-Berkum durch einem Schwelbrand weitgehend zerstört worden. Jetzt laufen die letzten Vorbereitungen für einen Neustart. Im März wird hier eine Filiale der „L’Osteria Piccola“ eröffnen. Gemeinsam mit Kent Hahne, CEO der Apeiron AG und Betreiber von 22 L’Osteria Restaurants, ist Wolfgang Göbel für den Umbau und die Neueröffnung verantwortlich. Göbel ist ehemaliger Personalvorstand McDonald’s Deutschland und als Wachtberger bestens mit dem Umfeld vertraut.



Als Restaurantleiterin fungiert Jessica Göbel. Sie hat bereits Erfahrungen im Management der L’Osteria in Limburg an der Lahn sammeln können. Das Restaurant am Einkaufszentrum Wachtberg wird über 60 Sitzplätze verfügen. Für den Umbau wurden hochwertige, nachhaltige Materialien eingesetzt. Das Restaurant wird einen separaten Schalter für Abholung und Zustellung haben.



Pizza, Pasta und alle weitere Speisen sollen in Wachtberg und in Teilen von Meckenheim auch ausgeliefert werden. Wolfgang Göbel schätzt das Investment auf circa 1,2 Millionen Euro. Durch die Neugründung entstehen 15 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze. „Wir freuen uns schon sehr auf die Eröffnung der L’Osteria Wachtberg, können wir doch so einen Beitrag leisten, das gastronomische Angebot in Wachtberg zu erweitern“, erklärt Jessica Göbel.