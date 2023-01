Weltkindertag in Köln Eine ganze Woche für Kinderrechte

Anders als in den vergangenen Jahren darf der Weltkindertag nicht mit einem großen Familienfest gefeiert werden.

Köln – Unter dem Motto „Kinderrechte jetzt“ wird der diesjährige Weltkindertag am Montag, 20. September, als dezentrale Mottowoche gefeiert. Das große Fest in der Altstadt wurde wegen der Pandemie schon im letzten Jahr abgesagt. Stattdessen organisieren Kinder- und Jugendinitiativen in der ganzen Stadt von 13. bis 19. September Mitmachaktionen wie Flohmärkte, Rallyes oder Fotowettbewerbe.

Außerdem hat das Soziale Zentrum Lino-Club schon vor einigen Wochen dazu aufgerufen, Erinnerungsfotos aus den letzten 30 Jahren Weltkindertag einzusenden. Das Ergebnis ist eine Ausstellung auf dem Roncalliplatz, die die ganze Woche gezeigt wird. Zusätzlich wird es auch eine Ausstellung zum Thema Weltkindertag und ein Symposium zur Bedeutung der Kinderrechte geben.

Das könnte Sie auch interessieren:

Erinnern an Weltkindertage Anzeige Schicken Sie Ihre Fotos für eine Plakatwand ein!

Aktionstag in Vogelsang Anzeige Die Jazz Haus Schule engagiert sich für Musik an Schulen von Heribert Rösgen

Jugendkunstschule in Nippes Anzeige „Malraum im Luftschiff“ feiert 20-jähriges Bestehen von Nadja Lissok

Der Aktionstag wird Jahr für Jahr von Kinderrechtlerinnen und Kinderrechtlern begangen, um darauf aufmerksam zumachen, dass Kinderrechte immer noch nicht im Grundgesetz festgeschrieben wurden. „Kinderrechte im Grundgesetz sind bitter nötig, denn Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie brauchen unseren besonderen Schutz“, schreibt Schirmherrin Hedwig Neven DuMont dazu in ihrem Grußwort. (lis)

www.weltkindertag-koeln.de