Köln – In immer kürzeren Abständen berichten wir über die teils drastischen Preissteigerungen auf dem Kölner Wohnungsmarkt. Was man bei der Suche nach einem neuen Zuhause in dieser Stadt erlebt, ist im besten Fall komisch, manchmal bizarr bis grotesk, vielfach enttäuschend und vor allem nervenzehrend.



Wenn Sie also in Köln eine Wohnung suchen, brauchen Sie in dieser oftmals fast aussichtslosen Marktlage nicht nur Ausdauer, Schnelligkeit und einen wohlwollenden Bankberater, sondern weitere Schlüsselqualifikationen, um ans Ziel zu kommen.



Die folgenden Tipps basieren auf den Erfahrungen von Freunden, Bekannten, Kollegen und dem eigenen Erleben. Sie sind zutiefst ironisch – eine Polemik.

Werfen Sie alte Gewissheiten über Bord

Sie glauben, Sie sind ein ordentliches Mitglied der Gesellschaft, haben eine solide Ausbildung, einen vernünftigen Job und ein geregeltes Einkommen? Im wahren Leben begegnen Sie Menschen höflich und mit Respekt. Vergessen Sie es! Sie werden sich auf dem Kölner Wohnungsmarkt auf eine härtere Gangart einstellen müssen.

Wenn Sie sich also zum X.-Mal über ein großes Immobilienportal für eine Wohnung bewerben, sich für das Anschreiben mehr Mühe geben als bei der Jobbewerbung oder dem Heiratsantrag und vielleicht sogar schon gleich Aussagen zu Ihrem Einkommen machen und dann ewig NICHTS hören – nehmen Sie es nicht persönlich. Bei Nachfragen sollten Sie sich auf ruppige Antworten einstellen. Wenn man nicht geantwortet habe, dann sei die Wohnung ja wohl schon weg. Dass könne man sich ja denken. Oder Variante zwei: Der Hörer wird überhaupt nicht mehr abgehoben.

Arbeiten Sie an Ihrem Beton-Lächeln

Sie werden es brauchen! Etwa, wenn Ihnen Souterrain-Wohnungen an Hauptverkehrsstraßen zum gefühlten Preis von Penthouse-Wohnungen angeboten werden, wenn Abbruch-Hütten als teilrenoviert deklariert werden, wenn man Sie fragt, ob Ihre Ehe oder Beziehung wirklich stabil ist, weil man keine häufigen Mieterwechsel wolle – lächeln Sie – Sie können sich nicht sicher sein, ob kurzfristig ein besseres Angebot kommt.

Keine Angst vor menschlicher Nähe

Corona? AHA-Regeln? Bei einigen Wohnungsbesichtigungen kein Thema. Auf dem Höhepunkt der Delta-Variante an einem verregneten Tag im vergangenen Herbst ließ der für die Vermietung zuständige Verwalter mehr als 70 Interessenten um Punkt 18 Uhr in eine 80-Quadratmeter-Wohnung in Lindenthal. Von der Wohnung hat man wegen völliger Überfüllung kaum noch was gesehen. Eigentlich war das Raumgefühl wie Karneval in der Kneipe – nur ohne Kölsch und Liedgut, dafür aber mit deutlich angespannterer Stimmung.

Tragen Sie gute Socken

Auch öfters erlebt: Bei Massenbesichtigungen vor der Türschwelle die Schuhe ausziehen. Zehenblitzer haben in so einem Moment schlechte Karten.

Machen Sie sich auf wundersame Wertsteigerungen gefasst

Null-Zinsen und die verzweifelte Suche nach einer sicheren Wertanlage? Es gibt sie: gebrauchte Küchen in Kölner Wohnungen sind ein sicheres Invest mit enormem Wertsteigerungspotenzial. Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihnen völlig abgerockte Küchenzeilen zu einem sehr stattlichen Ablösepreis angeboten werden. Ähnliche wundersame Wertsteigerungen erwarten Sie noch bei alten Rasenmähern samt rostigem Gartengerät, uralten Balkonmöbeln oder auch bei einer Trockenbau-Abtrennung, für die in der Kölner Innenstadt sportliche 5000 Euro aufgerufen wurden.

Jetzt sind Sie gefragt

Skurrile Erlebnisse bei der Wohnungssuche scheinen derzeit mehr die Regel als die Ausnahme zu sein. Denn verfügbare Immobilien sind rar – und die Nachfrage so hoch, dass sich Interessenten so einiges gefallen lassen müssen.

Wir möchten Ihre Erlebnisse sammeln. Hatten Sie es auch schon einmal mit unmoralischen Angeboten, Betrügereien, dreiste Forderungen oder einfach kuriosen Besichtigungen zu tun?



Dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an ksta-community@dumont.de.

Obacht bei kleinen Umschlägen

Wenn Sie während einer Besichtigung beobachten - so geschehen in Deutz -, dass ein kleiner Umschlag mit barem Inhalt diskret den Besitzer wechselt, stellen Sie Ihre Charmeoffensive ein und geben Sie auf, es sei denn, Sie haben ebenfalls viel Bares dabei. Denn am nächsten Morgen werden Sie mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit zu hören bekommen, dass die Umschlagüberreicher einfach besser ins Profil passten.

Rauf auf den Teppich

Sie haben einen ersehnten Besichtigungstermin, die Wohnung ist gut gelegen und geschnitten - nur eine Winzigkeit stört. Der hochflorige Teppich. Der sei „doch noch wie neu, obwohl er schon in den 80er Jahren verlegt worden ist“. Man könne ihn ja mal reinigen lassen – bei einer Kaltmiete von 17 Euro pro Quadratmeter. Eine gute Idee, Rausreißen wäre auch eine. Denken Sie an den Aspekt der Nachhaltigkeit und dass seit 1980 kein Teppich-Tier mehr dafür leiden musste. Vielleicht finden Sie in den Fasern eine seltene Spezies, das hilft auch der Artenvielfalt.

Geben Sie Ihre Kinder zur Adoption frei

Nachwuchs ist oftmals ein echtes Manko bei der Wohnungssuche, so viel ist aufgrund zahlreicher Erlebnisberichte sicher. Kinder sind zwar bekanntermaßen die Zukunft, aber ihre Aufzucht oftmals nicht gern aus der Nähe gesehen. Auch Haustiere ab Hamstergröße oder das Spielen von Musikinstrumenten, wenn auch nur der Triangel, verschlechtern Ihre Chancen. Dessen sollten Sie sich bewusst sein.

Fazit: Das sind sicher nur einige Spitzen der Eisberge, die ein stückweit die Situation auf dem Wohnungsmarkt widerspiegeln. Bis auf wenige Ausnahmen haben alle, deren Erlebnisse hier eingeflossen sind, mittlerweile ein neues Zuhause gefunden. All denen, die noch suchen, sei an dieser Stelle viel Glück gewünscht, und bloß nicht den Humor verlieren! Wir freuen uns auch auf Ihre Geschichten.