Im Gründer-Ökosystem von Nordrhein-Westfalen nimmt Köln eine zentrale Rolle ein. 894 aktive Start-ups bilanzierte die städtische Wirtschaftsförderung in diesem Sommer. „Köln verfügt über ein starkes Gründungsökosystem, in dem Wirtschaft, Wissenschaft und Unterstützungsangebote zusammenwirken“, sagt Manfred Janssen, der Köln-Business als Geschäftsführer leitet. Am 2. Dezember wird er bei der Wirtschaftsnacht Rheinland den Preis in der Kategorie Gründung verleihen. „Wir würdigen Ideen, die neue Impulse für die Wirtschaft setzen.“

Gründer aus Köln: Menschen, die umdenken

Unter einer Vielzahl an Bewerbungen haben sich die Gründer hervorgetan, die nicht einfach nur ein Unternehmen aufgebaut haben, sondern ganze Märkte und Geschäftsmodelle neu gestalten. Menschen, die umdenken.

So wie Karsten Birkholz und Guido Schumacher von Paxos Solar. Sie wollen der Dach- und Solarbranche neuen Schwung verleihen. „Viele geeignete Dachflächen werden bislang nicht für Photovoltaik genutzt – besonders bei historischen, denkmalgeschützten und gestalterisch anspruchsvollen Gebäuden“, erklärt Mitgründer Schumacher. Nach jahrelanger Forschung hat das Team ein patentiertes Multi-Energie-Dach entwickelt. Statt die Anlagen wie gewöhnlich aufs Dach zu bauen, integriert Paxos Solar Photovoltaik und Solarthermie direkt in die Dacheindeckung. 35 Aufträge hat das Start-up bereits umgesetzt – drei davon in Köln.

Die Kölnerin Isabell Forster hat das Food-Start-up Better Cakez gegründet. Copyright: Better Cakez

Auch Isabelle Forster ist eine dieser Gründerinnen, die Mut hatte, Neues zu probieren. Ursprünglich studierte sie Jura in Köln. Nach gesundheitlichen Problemen und einer diagnostizierten Gluten- und Laktoseunverträglichkeit sattelte sie um – und stellte sich in die Backstube. Das Ziel: Einen Kuchen kreieren, den sie trotz Intoleranzen selbst essen und genießen kann. Entstanden ist nicht nur eine Rezeptur mit Gemüse als Hauptzutat, ohne Industriezucker und künstliche Konservierungsstoffe, sondern auch Better Cakez, ihr Start-up. Mittlerweile beschäftigt Forster über 20 Mitarbeitende und verkauft ihre süßen Gemüsekuchen deutschlandweit, unter anderem in Rewe- und Dm-Märkten.

Aus einer deutschen Nischenidee wurde eine globale Infrastruktur für bezahlbare Robotik Alexander Mühlens, Mitgründer RBTX

Während Forster ihr Unternehmen allein aufgebaut hat, steht hinter dem dritten Finalisten ein ganzes Unternehmen. RBTX wurde 2019 vom Kölner Kunststoffspezialisten Igus gegründet. Dort machte man vor knapp zehn Jahren die Beobachtung, dass Automatisierungsprozesse den deutschen Mittelstand nicht erreichten. Nur Konzerne konnten sich Anschaffung und Nutzung kostspieliger Systeme leisten. Also baute ein Team rund um Mitgründer Alexander Mühlens einen Online-Marktplatz für erschwingliche Roboterlösungen auf. Automatisierung sei dadurch heute für alle zugänglich: den Schreiner, den Zulieferer, den Mittelständler – auch international. Ihre Kundschaft umfasst 52 Länder weltweit. „Aus einer deutschen Nischenidee wurde eine globale Infrastruktur für bezahlbare Robotik“, sagt Mühlens.

Nachhaltigkeit in der Praxis

Bei den WiNa-Awards werden Preise in drei weiteren Kategorien an innovative Unternehmen verliehen, neben Tech und Kultur auch im Bereich Nachhaltigkeit. Die Jury zeichnet Projekte aus, die ökologisch, sozial oder wirtschaftlich einen Unterschied machen, statt nur darüber zu reden. Laut Laudator Stephan Ortolf von der Sparkasse Köln-Bonn gehe es darum, Verantwortung zu übernehmen, langfristig zu denken und Zukunft nachhaltig mitzugestalten. „ Alle Finalisten dieser Kategorie leben auf beeindruckende Weise genau diese Haltung“, sagt der Firmenkundenvorstand.

Plastik Fischer etwa hat sich – der Name sagt es schon – dem Kampf gegen Plastik in Ozeanen verschrieben. 2018 beobachteten Karsten Hirsch, heutiger CEO, und zwei Freunde, wie Mengen an Abfall den Mekong hinab Richtung Meer trieben. Daraus entstand die Idee, Plastik dort zu stoppen, wo es noch konzentriert und erreichbar ist: im Fluss. Sie entwickelten den „Trash-Boom“, eine schwimmende Barriere gegen Müll und haben so bislang über drei Millionen Kilogramm Plastik gesammelt. Mit rund 100 Mitarbeitenden in Indonesien und Indien schaffen sie noch dazu Arbeitsplätze für Menschen, „die sonst keine Chance auf geregelte Arbeitszeiten, ein sicheres Arbeitsumfeld und faire Bezahlung hätten“, sagt der Kölner Gründer.

Ein TrashBoom-System des Kölner Start-ups Plastic Fischer wird in den indischen Fluss Varuna eingesetzt. Copyright: Plastic Fischer

Das Start-up Entendix, eine Ausgründung der TH Köln, hat sich dem Thema Energie verschrieben. „Gebäude verursachen rund ein Drittel der CO₂-Emissionen in Europa, doch der technische Betrieb läuft im Blindflug“, sagt Geschäftsführer Björn Kemper. Er kritisiert die energetische Ineffizienz aufgrund mangelnder Datennutzung. Dort setzt Entendix an. Mit einem KI-gestützten System werden die Daten der Gebäudetechnik herstellerneutral erfasst und in Optimierungen übersetzt. Dabei geht es beispielsweise um das Absenken der Heizung in der Nacht oder Wärmerückgewinnung. Durch die Korrekturen lasse sich nicht nur der Wärmeverbrauch senken, sondern auch zehntausende Euro Geld sparen.

Das Schwammstadt-Prinzip ist ein Konzept der klimaresilienten Städteplanung, das seit einigen Jahren immer mehr Beachtung findet. Yvonne Göckemeyer setzt es „schon immer um“, erzählt die Leverkusenerin. Sie ist Landschaftsarchitektin. „Zu Beginn meiner Selbstständigkeit war naturnahe Regenwasserbewirtschaftung noch nicht in der Breite verankert. Vielmehr galt die Prämisse, Regenwasser so schnell wie möglich in den Kanal abzuführen.“ Wenn sie hingegen plant, gelange das Regenwasser durch Verdunstung oder Versickerung schnellstmöglich wieder in den natürlichen Kreislauf, so Göckemeyer. Dabei achtet sie auf möglichst geringen Materialeinsatz und spart Geld, um „das bestmögliche Ergebnis für die Nutzerinnen und Nutzer und die Umwelt zu schaffen“.

Göckemeyer, genauso wie Entendix, Plastik Fischer, RBTX, Better Cakez und Paxos Solar stehen für die Innovationskraft des Rheinlands. Genauso sind die Nominierten der Kategorien Tech und Kultur vom Wandel getrieben. Wir stellen sie Ihnen am Freitag vor – Fortsetzung folgt.