Gewinner Wirtschaftsnacht 2025„Wir sind kein unbekanntes Start-up mehr“

Es ist der 5. November 2025. Die MMC-Studios sind anlässlich der Wirtschaftsnacht Rheinland gut gefüllt. Es ist still im Publikum. Gleich wird der Gewinner in der Kategorie „Gründung“ gekürt. Reza Esmaillie und Robin Bayer lauschen der Moderation. Sie wissen um die starke Konkurrenz, rechnen nicht mit dem Sieg. Doch dann hören sie den Namen ihres Biotechnologie-Start-ups: „Detechgene“. Die beiden blicken sich überrascht an und jubeln. „Robin und ich lagen uns in den Armen, der Gewinn war ein einmaliges Erlebnis“, erinnert sich Esmaillie.

Die große Vision ist, dass der Test überall durchgeführt werden kann Robin Bayer, Detechgene

Die beiden Kölner haben sich mit ihrem Start-up der Vor-Ort-Diagnostik verschrieben und wollen PCR-Diagnostik für alle ermöglichen. Hierzu haben sie sogenannte PCR‑Schnelltests entwickelt, die Viren, Pilze, Bakterien und Parasiten erkennen können. Den Ablauf kann man sich grob wie bei einem Antigentest vorstellen. Die Ergebnisse des Tests sind dann aber auf PCR‑Niveau – „PCR-sensitiv“ – und innerhalb weniger Minuten sichtbar. Die aufwendige Labordiagnostik fällt weg. Vor allem in Kliniken, Apotheken oder Arztpraxen sehen die Gründer ihr Produkt. „Die große Vision ist, dass der Test überall durchgeführt werden kann, zum Beispiel schon im Rettungswagen bei der Patientenanlieferung“, sagt Bayer.

Auch für Privatpersonen soll der Test zu kaufen sein. Herkömmliche Antigentests aus der Drogerie oder Apotheke, die beispielsweise Grippe-, RSV- und Coronaviren erkennen, kosten im Schnitt um die zwei Euro. Der Vergleich gehe daher in Richtung PCR-Test, der für Privatpersonen zwischen 60 und 120 Euro kostet. „Wir bewegen uns so zwischen Antigen- und PCR-Testung.“

Wirtschaftsnacht hat dem Start-up Sichtbarkeit und Anerkennung gegeben

Die Aufmerksamkeit, die dank der Wirtschaftsnacht entstanden ist, hat den beiden ordentlich Schwung gegeben. „Es sind viele Menschen auf uns zugekommen, die interessiert sind, an der nächsten Finanzierungsrunde teilzunehmen“, sagt Bayer. Diese haben die beiden für 2027 angesetzt. In ihrer letzten Finanzierungsrunde konnten die beiden 3,2 Millionen Euro einsammeln. Zudem habe der Gewinn die beiden darin bestärkt, dass sie auf dem richtigen Weg seien. „Das hat unserer intrinsischen Motivation wahnsinnig geholfen“, sagt Bayer.

Ihr größter erreichter Meilenstein seit der Wirtschaftsnacht im Jahr 2025: Detechgene hat die Lizenz für ihr Produkt erhalten. Dazu mussten Esmaillie und Bayer nicht nur hohe Qualitätsanforderungen der EU erfüllen, sondern auch hohe Summen zahlen. „Wir sind seit Oktober auf dem Markt mit unserem Mykoplasmatest, nächstes Jahr folgen dann die Tests für Corona, RSV, Influenza und für MRSA.“ Der Mykoplasmatest wird bislang in Kliniken eingesetzt, um Verunreinigungen durch ebensolche Bakterien in Zellkulturen zu erkennen. Der Test ermöglicht eine regelmäßige Überprüfung des sauberen Arbeitens.

Esmaillie und Bayer sind sehr umtriebig und immer am netzwerken. „Als Gewinner der Wirtschaftsnacht hat man einen ganz anderen Einstieg bei den Menschen, man ist kein unbekanntes Start-up mehr“, sagt Bayer. Mittlerweile pflegen sie auch Kontakte ins Gesundheits- und Wirtschaftsministerium. Unter anderem mit NRW-Wirtschaftsministerin Mona Neubaur stehen die beiden in engem Kontakt. „Dieser politische Einfluss ist für uns extrem wertvoll, um als Start-up sichtbar zu sein und unsere Vision voranzutreiben“, so Esmaillie.

Wachstum am Kölner Standort

Nach wie vor befindet sich Detechgene auf dem Biocampus in Bocklemünd und dort wollen die Gründer auch bleiben. „Next Unicorn aus Köln sind wir“, sagt Esmaillie lachend. Ihre Verbundenheit zu Köln ist spürbar. Beide haben an der Kölner Uniklinik studiert, promoviert und gearbeitet. Bayer als Entwicklungsingenieur in der zentralen wissenschaftlichen Werkstatt der medizinischen Fakultät; Esmaillie als Biologe im nephrologischen Forschungsinstitut.

Aktuell beschäftigen die beiden 22 Mitarbeiter. Abteilungen wie Sales oder Marketing haben die beiden komplett neu aufgebaut. „Wir sind im letzten Jahr voll in die Wachstumsphase gegangen“, sagt Esmaillie. In Bocklemünd haben die beiden ganz klein angefangen, mit einem Labor und wenigen Büroräumen. Mittlerweile hat Detechgene einen ganzen Flur mit Laboren, Produktionsanlagen und Büros in Beschlag genommen. „Es ist Wahnsinn, was sich innerhalb von einem Jahr getan hat“, sagt Bayer.

Die Produktion ist auf dem Biocampus auch weiter skalierbar. „Bis zu einem eigenen Gebäude können wir hier alles machen“, sagt Esmaillie. Beide wünschen sich, in Köln einen Standort für biotechnologische und medizintechnologische Entwicklung zu etablieren. „Man könnte das mit Sicherheit auch im Ausland machen, aber dann würde es nur halb so viel Spaß machen, wie mit den Menschen hier in Köln“, sagt Bayer lachend.