Jubiläumswein des „Stadt-Anzeiger“„Der Adenauer ist der perfekte Wein für alle Gelegenheiten“

Herr Frenzel, der Jubiläumswein zum 150-jährigen Bestehen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ kommt aus Ihrem Haus, dem Spitzenweingut Wegeler. Was ist das Besondere an diesem Wein?

Es handelt sich um einen 2020er Riesling aus Bernkastel-Kues an der Mosel, einer der Regionen, die weltweit die besten Weißweine erzeugt. Das sage nicht ich, sondern international renommierte Weintester. Die für das Jubiläum kreierte Cuvée „Adenauer“ hat nach fünf Jahre jetzt die vollendete Reife.

Weißwein wird oft von einem Jahr aufs nächste getrunken, während Rotwein eher als geeignet für die Lagerung gilt.

Ein großer Irrtum. Gerade trockene Weißweine kann man sehr gut liegen lassen. Die meisten werden viel zu jung getrunken. Sie müssen sich einen guten Riesling wie eine Raupe vorstellen, die sich verpuppt und danach zum Schmetterling wird. Dieses Endstadium erreichen viele Rieslinge leider erst gar nicht. Unser „Adenauer“ beginnt jetzt, seine Größe zu zeigen: Schmetterlinge im Bauch – und das bestimmt für die nächsten 15, 20 Jahre.

Bei den Flaggschiffen eines Weinguts denkt man an Einzellagen, oft mit klangvollem Namen – und stolzen Preisen. Warum haben Sie sich in diesem Fall für eine Mixtur entschieden?

Ich würde nicht von Mixtur sprechen, sondern von einer Vermählung verschiedener Lagen. Vorbild dafür ist der „Geheimrat J“ aus dem Rheingau, der bedeutendste trockene Riesling, den unser Haus, die Weingüter Wegeler, 1983 zum ersten Mal cuvetiert haben – nach der genialen Idee des Bordeaux, wo ebenfalls mehrere Rebsorten oder Lagen zusammengebracht werden, um aus allen das Beste herauszuholen.

150 Jahre Stadt-Anzeiger, 150 Jahre Konrad Adenauer fallen ins Jahr 2026. Hat es mit dem Weinjahr 2020 auch etwas Spezielles auf sich?

In dem Sinne, dass ich das Weingut Wegeler 2021 zusammen mit meinem Partner gekauft und gesagt habe: Lass uns bei dem 2020er doch gleich damit beginnen, gereifte Top-Weine als Cuvée auf den Markt zu bringen – als eine Investition in die Zukunft. Sie müssen es sich ja leisten wollen, Wein aus einem oder mehreren Jahrgängen liegen zu lassen und erst dann für den Verkauf abzufüllen. Aber das ist, wie beschrieben, auch ein Invest in Qualität. Beim „Adenauer“ hat es sich gelohnt. Unser Haus zeigt damit, was es kann. Insofern ist dieser Wein eine echte Visitenkarte – für uns, aber auch für jeden Gastgeber.

Ist das ein Wein, den man eher solo trinkt – oder besser als Essensbegleiter?

Ich würde sagen: Der „Adenauer“ ist der Wein für alle Gelegenheiten. Perfekt für einen Abend mit Freunden, perfekt auch bei Tisch. Es beginnt ja jetzt bald wieder die Spargelzeit. Da passt er ausgezeichnet. Aber auch zu Geflügel, zu Fisch oder Salat macht er einen Riesenspaß.

Sie haben persönlich nicht nur eine lange Geschichte mit Wein, sondern auch mit Köln?

Unbedingt. Deshalb freue ich mich auch, den Wein zum Jubiläum der ältesten Kölner Zeitung präsentieren zu dürfen. Ich habe in der Nachbarstadt Köln 1986 meine erste Weinfirma gegründet. Der Kölner Weinkeller zählte meinen ersten Kunden. In den 1990er habe ich mit für Alfred Biolek und den WDR die Kochsendung „alfredissimo!“ entwickelt und über viele Jahre produziert. Auch deshalb verbindet mich viel mit Köln, den Kölnern und ihrer entspannten Lebensart, die in Deutschland einmalig ist.

So können Sie den Wein kaufen

Kaufen können Sie die Cuvée Adenauer unter diesem Link im Online-Shop des Weinguts Wegeler. Der 2020 Adenauer Riesling Spätlese Mosel (trocken) kostet 14,90 Euro pro Flasche. Der Wein ist lieferbar ab dem 15. April 2026. Der Jubiläums-Wein ist eine Cuvée aus Großen Lagen inklusive dem legendären Doctorberg, einem der besten Weinberge der Welt. Wein von diesem Weinberg, den „Bernkasteler Doctor“, nahm Adenauer 1955 der Weingüter Wegeler nach Moskau, um ihn Kremlchef Nikita Chruschtschow zu servieren. Das Gespür Adenauers für die Macht eines guten Weines ging als Wein-Diplomatie in die Geschichte ein.

Ralf Frenzel Copyright: Arne Landwehr Photography, Schlangenbad

Ralf Frenzel, geboren 1963, ist Geschäftsführer der Weingüter Wegeler (Mosel) und des Weinguts Krone (Rheingau). Seit den 1980er Jahren ist der geborene Gastwirtsssohn und gelernte Sommelier führend im Weingeschäft aktiv. 1994 gründet er die Agentur CPA! für Kommunikation und Projekte im Gastrosektor. Viele Jahre betreute Frenzel die Karriere von Alfred Biolek. Er ist auch Verleger und Herausgeber von „FINE - Das Weinmagazin“, einer der renommiertesten Weinpublikationen Europas.

Die Weingüter Wegeler und das Weingut Krone zählen mit insgesamt 19 durch den Verband Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) klassifizierten Großen Lagen an Rhein und Mosel zu den lagenreichsten Weingütern Deutschlands in dieser höchsten Qualitätsklasse. Das Lagenportfolio beinhaltet ikonische Weinberge wie den „Geisenheim Rothenberg“ im Rheingau sowie „Bernkastel Doctor“ an der Mosel. (jf)