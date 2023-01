War der Täter wirklich ein Terrorist oder wurde ihm der Sprengsatz untergeschoben? - „Tatort“-Rudelgucken in der Tankstelle.

Köln – Seit 1970 flimmert das Fadenkreuz über die Bildschirme. Der Tatort ist mit Abstand die beliebteste deutsche Krimi-Reihe. Wenn sich in Münster Kriminalhauptkommissar Thiel und Professor Dr. Boerne wahlweise in der Pathologie oder dem gemeinsamen Treppenhaus zanken, gucken über zehn Millionen Fans zu. Tatort gehört zum Ausklang des Wochenendes einfach dazu. Von der heimeligen Couch aus, wird mit den Kommissaren um die Wette ermittelt.

In Tatort-Hochburgen wie Köln, Leipzig, München oder Berlin ist es zudem recht üblich, den Kult-Krimi im Rudel zu gucken. Die Lokale sind so unterschiedlich wie ihr Publikum. Von der FC-Kneipe bis zum Café haben sie allerdings eins gemeinsam: Wenn die Titelmelodie ertönt, herrscht Stille – jetzt wird gefahndet! Wir haben fünf Kneipen in Köln zusammengestellt, wo Sie Tatort schauen können.

Gaststätte Berrenrather

Im Berrenrather ist sonntags der hintere Raum für Tatort-Fans geöffnet. Während man den Krimi auf der großen Leinwand verfolgt, kann man das Essen aus der schwäbischen Speisekarte genießen.

Berrenrather Str. 330

50937 Köln

Tel: 0221-9419266

www.berrenrather.de

Tankstelle

Ob Tatort oder Polizeiruf, die Tankstelle zeigt die Krimis jeden Sonntag um 20:15 Uhr. Auf der Großleinwand und auf zwei Fernsehern kann man sie ansehen. Zum Teil sogar auf richtigen Autositzen, wenn man früh genug kommt, um sich einen Platz zu ergattern. Die Tankstelle bietet zahlreiche Belgische Biere an, auch kleine Knabberein für den Tatort-Abend kann man kaufen.

Kyffhäuserstraße 19

50674 Köln

Tel: 0221 16818855

www.tankstelle-koeln.de

Maria Eetcafe

Während auf den Bildschirmen im Maria Eetcafe gemordet und ermittelt wird, kann man hier statt Chips gute belgisch-niederländische Pommes, Frikandeln und Co. essen. Dazu gibt's neben Kölsch auch entsprechende Biere aus dem Benelux-Raum; aber aufgepasst, sie sind meist stärker als die deutschen.

Hans-Böckler-Platz 1-3

50672 Köln

Tel: 0221-94657878

www.maria-koeln.de

Stapel.Bar

Jeden Sonntag lädt auch die Stapel.Bar in der Heliosstraße in Ehrenfeld zum gemeinsamen Tatort-Gucken ein. Wer sicher sein will, dass er einen Platz bekommt, kann sich im Vorhinein schon einen Platz reservieren. Zudem warten selbstgebaute Möbel aus Europlaetten, ausgefallene Cocktails und natürlich Kölsch vom Fass auf die Gäste.

Heliosstraße 35-39

50825 Köln

kontakt@stapel.bar

stapel.bar

Hopla

Das Hopla in Kalk ist gleichzeitig Geheimtipp und Institution im Veedel. Wer hier den Tatort guckt, kann sich neben Bier auch trendige Cocktails ganz nach eigenem Geschmack mixen lassen.

Steprathstraße 26

51103 Köln

Tel.: 0221/27847653