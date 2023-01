Es gibt wohl kaum einen besseren Start in den Tag als mit einem leckeren Frühstück, oder besser noch mit einem ausgiebigen Brunch. In Köln locken zahlreiche Cafés und Restaurants mit ihren Brunch-Angeboten - wir stellen 27 davon vor.

Coyacan

„Coyacan“-Betriebschefin Jennifer Bauer im neu gestalteten Lokal Copyright: Peter Rakoczy

Beim Sunamerican Brunch im Coyacan kommen herzhafte und süße Speisen auf den Teller. Den Gast erwartet ein umfangreiches Angebot: Es gibt gefüllte Avocados und Paprikas, eine Fajita- und Tacostation, frische Bagels, Omelettes, Bowls, Salate, Wurst- und Käse-Spezialitäten und selbstgemachte Desserts wie Crema Catalana. Der Preis: 16,90 Euro für Erwachsene, Kinder bis 12 zahlen 8,90 Euro.

Adresse: Friesenstraße 80, 50672 Köln, 0221 - 42 91 82 01

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag ab 11.30 Uhr, Sonntag ab 10 Uhr, Brunch geht bis 15.30 Uhr

www.coyacan.de

Café Parlor

Anja Winkler hat einen alten Drogeriemarkt zum Wohnzimmer des Veedels gemacht. Copyright: Uwe Schäfer

Das Café Parlor süßes kleines Café mit einem schönen Frühstücksangebot. Es gibt auch hausgemachten Kuchen und "Schamong"-Kaffee aus Kölns traditioneller Kaffeerösterei. Ein breites veganes Angebot erfreut alle, die keine Fleisch-und Milchprodukte essen möchten. Am Sonntag gibt es beim Frühstücksbuffet von 10 bis 13 Uhr auch die hausgemachten Konfitüren und weitere selbstgemacht Brotaufstriche. Der Preis für das Buffet liegt bei 14,90 Euro.

Adresse: Dellbrücker Hauptstraße 169&171, 51069 Köln, Telefon: 0221-29 87 00 01

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 9 bis 18 Uhr, Frühstück Montag bis Samstag bis 12 Uhr, sonn-und feiertags von 10 bis 13 Uhr Buffet und verkleinerte Karte, Salon hat von 18 bis 23 Uhr geöffnet.

www.cafeparlor.de

Wilma Wunder

Das „Wilma Wunder“ bietet Plätze auf vier Ebenen. Copyright: Uwe Weiser

In dem ziemlich neuen Restaurant mit Ganztageskonzept am Friesenplatz gibt es viel Platz. Eine gute Grundlage für ein opulentes Brunch am Sonntag. Ob herzhaft oder süß, das Angebot umfasst verschiedenste Speisen. So gibt es zum Beispiel frische Backwaren aus der eigenen Bäckerei, selbst gemachte Aufstriche, Müslis, Eier-Speisen, dabei auch Eggs Benedict, Speck, Würstchen, Salat, Kuchen, Teilchen und Desserts. Laut Veranstalter kann man schon ab 9 Uhr zum Brunch kommen. Erwachsene zahlen 16,90 Euro, Kinder 9,90 Euro.

Adresse: Friesenstraße 82, 50672 Köln, Telefon: 0221 429182-10

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag ab 9 Uhr, Brunch jeden Sonntag von 9 bis 14 Uhr

koeln.wilma-wunder.de

„Ecco“ in der Südstadt

Das Ecco in der Südstadt hat auch viele Platz im Außenbereich. Copyright: Laura Klemens

Das Restaurant „Ecco“ an der Severinstorburg ist bekannt für sein reichhaltiges, veganes und vegetarisches Brunch-Angebot: Warmes Gemüse, Salate, Brot oder auch Dessert – hier wird so ziemlich jeder fündig. Und zwar jeden Tag. Auch glutenfreie Speisen sind im Angebot. Das Buffet sieht jeden Tag ein bisschen anders aus. Ein Orangensaft ist im Preis enthalten. Der Brunch kostet wochentags 14,90 Euro, am Wochenende 18,90 Euro. Günstiger wird es beim Speed-Brunch (10,90 Euro wochentags, am Wochenende und an Feiertagen 14,90 Euro) – allerdings darf dann auch nur eine Stunde lang geschlemmt werden.

Adresse: Kartäuserwall 7-11, 50678 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Sonntag 10 bis 24 Uhr, Brunch von 10 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag tagsüber nur Brunch

ecco-restaurant.de

Zum Kornbrenner, Nippes

Nun ist es amtlich: Im Kornbrenner kehrt wieder Leben ein. Copyright: bes

In der womöglich ältesten Kneipe von Nippes gibt es ebenfalls jeden Sonntag Brunch. Von 10 bis 15 Uhr kann man hier für 15,90 Euro pro Person lecker schlemmen. Der Preis beinhaltet Kaffee und einen Sekt oder Orangensaft. Das Brunchbuffet bietet typische Frühstücks-Elemente, darunter verschiedenste Brotsorten, Ei, Speck, Aufschnitt und Obst, dazu Vorspeisen und ab 12 Uhr auch warme Gerichte und eine Dessertauswahl. Was ist hier sonst wichtig? Der 1. FC Köln. Dessen Spiele, sowie alle Bundesliga-Spiele und auch Spiele der Champions League kann man hier auf der großen Leinwand anschauen.

Adresse: Neusser Straße 171, 50733 Köln

Öffnungszeiten: Montag geschlossen, Dienstag bis Freitag von 17 bis 24.30 Uhr, Samstag von 15 bis 24:30 Uhr, Sonntag von 10 bis 23.30 Uhr, Brunch sonntags von 10 bis 15 Uhr

www.zumkornbrenner.koeln

„Café Jakubowski“ in Mülheim

Café Jakubowski auf der Schäl Sick Copyright: Laura Klemens

Das Café Jakubowski an der Ecke Mülheimer Freiheit und Buchheimer Straße hat sich inzwischen zu einer Institution im Veedel entwickelt. Gemütlich unter dem Himmelsgemälde schlemmen ist auch beim Brunch möglich. Der Sonntags-und Feiertags-Brunch ist mittlerweile ein ziemlicher Renner. Dabei gibt es von 10 bis 14 Uhr zum Preis von 15,50 Euro kalte und warme Köstlichkeiten. Serviert werden vor allem frische Sachen, regionale Produkte und viel Bio.

Adresse: Mülheimer Freiheit 54, 51063 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 9 bis 24 Uhr, Samstag 10 bis 24 Uhr, Sonntag und an Feiertagen 10 bis 19 Uhr, Brunch von 10 bis 14 Uhr (sonn- und feiertags)

www.cafe-jakubowski.de

Die Weissenburg

In der Weissenburg im Agnesviertel gibt es jeden ersten Monat Brunch. Copyright: Laura Klemens

Jeden ersten Sonntag im Monat gibt es hier beim Brunch eine Wurst-und Käseauswahl, dazu Joghurt, Müsli, Brot und Brötchen, Croissants, Kräuterquark, Nutella, Marmelade, Honig, bunten Salat. Frisch zubereitete Speisen: hausgebeizter Lachs, Tomate Mozzarella, pikanter Linsensalat, Antipasti, gebratenes Roastbeef und weitere Fleischangebote, Lasagne, Gnocchi und Suppe. Zum Abschluss: Schokoladenbrunnen mit Waffeln und Obst oder rote Grütze mit Vanillesauce, Schokoladencreme mit Beeren. Ab 10 Uhr für 19,50 Euro.

Adresse: Weißenburgstr. 66, 50670 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag-Samstag: 10 - 23:30 (Küche 22), Sonntag-Montag: 10 - 22 (Küche 21:00) Brunch ab 10 Uhr jeden ersten Sonntag im Monat

https://dieweissenburg.de/

Asado

Das spanische Restaurant Asado. Copyright: Bild: ksta/run

Auch im Königsforst kann man lecker brunchen. Allerdings nur jeden letzten Sonntag im Monat. Passend zu Saison und Monat wird der Brunch häufig unter einem Thema angeboten. Oft gibt es eine Prosecco-Bar und eine Waffelstation. Erwachsene zahlen 27,99, Kinder von sechs bis zwölf die Hälfte. Bis sechs Jahre darf man kostenlos essen. Nach dem Brunch bietet sich eine Wanderung oder ein Spaziergang im schönen Königsforst an. Reservierung erforderlich.

Adresse: Baumschulenweg, 51107 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Donnerstag 17 bis 24 Uhr, Freitag und Samstag 17 bis 1 Uhr, Sonntag 12 bis 23 Uhr, Montag Ruhetag - Kein Brunch im Februar wegen Karneval

www.restaurant-asado.de

Bunte Burger in Ehrenfeld

Der König Ludwig Alpen Burger bei „Bunte Burger“. Copyright: Geli Klein

Burger klingt erstmal nicht nach Brunch und auch nicht nach Vegan. Doch beides gibt es hier. Denn bunte Burger ist ein rein veganes Lokal, das sonntags einen bunten Brunch anbietet. Von 10 bis 14 Uhr wird ein reichhaltiges, rein veganes Brunch Buffet versprochen. Darauf sind kalte und warme Speisen enthalten. Neben Klassikern soll es auch Superfoods geben. Pflanzliche Aufstriche, gegrilltes Gemüse, Salate, Suppen und vegane Süßspeisen runden das Angebot ab. Filterkaffee und Tee gibt es inklusive. Preis: 18,90 Euro pro Person, Kinder bis zwölf Jahre 50 Prozent ermäßigt, Kinder unter fünf frei).

Adresse: Hospeltstraße 1, 50825 Köln

Öffnungszeiten: Mittwoch und Donnerstag 17:30 bis 22:30 Uhr, Freitag 12:30-22:30, Samstag 12:30-23 Uhr, Sonntag Brunch von 10 bis 14 Uhr, danach bis 22 Uhr

www.bunteburger.de

„Café Lichtenberg“ in der Innenstadt

Clubsandwich im Café Lichtenberg. Copyright: Worring

Als opulenter Brunch wird das Angebot im Café Lichtenberg in der Innenstadt angekündigt. Unter beeindruckenden Kronleuchtern Jeden Sonntag und an Feiertagen gibt es für 18,90 (an Feiertagen für 22,90 Euro) ein ausgiebiges Buffet, das von Obstsalat über warme Gerichte und Suppen bis zu Müslis, Croissants, Wurst, Käse und anderen Leckereien, auch unterschiedlichste Salate mit Fisch und Fleisch, reicht. Um eine Reservierung wird gebeten. Für zwischendurch gibt es musikalische Unterhaltung von wechselnden Künstlern.

Adresse: Richmodstraße 13, 50667 Köln

Öffnungszeiten: täglich von 9:30 bis 24 Uhr, außer sonntags 10 bis 23 Uhr, Brunch von 10 bis 14:30 Uhr, dann bis 22 Uhr (sonn- und feiertags)

www.cafelichtenberg.de

„Maybach“ in der Innenstadt

Im Maybach kann man gemütlich draußen und drinnen essen. Copyright: Café Maybach

Das Maybach wurde 1998 im Gebäude des ehemaligen Central-Güterbahnhofs Gereon eröffnet und ist im Sommer vor allem wegen seines schönen Biergartens beliebt. Ganz gleich, ob die Sonne scheint, zieht es die Kölner an Sonn-und Feiertagen aber auch vermehrt ins Maybach, um zu brunchen. Zur Wahl stehen Frühstücksklassiker, aber auch warme Speisen wie Lasagne und Butterspätzle. Abgerundet wird das Angebot durch verschiedene Desserts. Insgesamt 18,90 Euro kostet der Maybach-Brunch – Kinder bis 13 Jahre bekommen einen Preisnachlass.

Adresse: Maybachstraße 111, 50670 Köln

Öffnungszeit: Montag bis Freitag 12 bis 24 Uhr, Samstag 17 bis 24 Uhr, Sonntag und Feiertage 10 bis 15 Uhr, Brunch von 10 bis 15 Uhr (sonn- und feiertags)

maybach111.de

Rheinterrassen

Der Blick über den Rhein auf dem Dom ist einzigartig. Copyright: Thilo Schmülgen

Brunchen mit Blick über den Rhein und auf den Kölner Dom, das geht in den Rheinterrassen. Aufgrund der enormen Nachfrage beginnt der Brunch seit der Wiedereröffnung im Mai eine Stunde früher. Somit können die Gäste sonn- und feiertags immer von 11-15 Uhr ( 24 Euro inkl. Brühkaffee und Tee) partizipieren. Reservierungen sind nicht möglich.

Adresse: Rheinparkweg 1, 50679 Köln

Öffnungszeiten: Biergarten (bei gutem Wetter) dienstags bis freitags ab 17 Uhr, samstags ab 12, sonntags und an Feiertagen ab 11 Uhr. bis sonntags ab 12 Uhr, vor und an Feiertagen ab 12 Uhr. Montags geschlossen. Brunch von 11 bis 15 Uhr am Sonntag oder an Feiertagen.

www.rheinterrassen.eu

„Wartesaal“ am Dom

Wartesaal am Dom Copyright: Arton Krasniqi

Ein Brunch für Langschläfer ist das sogenannte „Chill out Breakfast“. Sonntags darf ab 12 Uhr für fünf Stunden geschlemmt werden. Zum Angebot gehören neben Brot, Brötchen und Aufschnitt auch frisch zubereitetes Omelette, Rührei, Obst und Müsli. Unter den warmen Speisen finden sich verschiedene Fisch- und Fleischgerichte. Außerdem im Angebot: Desserts und eine Crêpes-Station. Mit 24 Euro (19 Euro für Kinder unter 12 Jahren) gehört der Brunch auf den ersten Blick zwar zu den teureren, allerdings sind Kaffee und Tee hier auch inklusive.

Adresse: Johannisstraße 11, 50668 Köln

Öffnungszeiten: täglich 12 bis 24:30 Uhr, Küche bis 23 Uhr, Brunch von 12 bis 17 Uhr (sonntags)

www.wartesaalamdom.org

„Osman 30“ in der Innenstadt

Im „Osman 30“ gibt es zum reichhaltigen Frühstücksbuffet den Domblick gratis dazu. Copyright: Stefan Worring

Eine Brunch-Lokalität mit noch besserer Aussicht zu finden, dürfte schwierig werden. Schließlich liegt das Osman 30 in der 30. Etage und bietet einen exklusiven Blick über die Stadt. Ganz günstig ist das Brunch-Vergnügen mit 39 Euro pro Person zwar nicht, allerdings sind Kaffee, Tee und Saft inklusive. Am Buffet gib es neben Brot, Ciabatta und Croissants auch Aufschnitt, Müsli, Omelette, Bacon, Würstchen und Räucherlachs. An warmen Speisen werden verschiedene Hauptgänge mit Beilagen aus der Restaurantküche des Osman 30 geboten. Crêpes, Pfannkuchen und Eier werden an Live-Kochstationen frisch gebraten. Um rechtzeitige Reservierung wird gebeten.

Adresse: Im Mediapark 8, 50670 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 18:30 bis 22 Uhr, Tapas- und Käsespezialitäten bis 23 Uhr bzw. 24 Uhr am Freitag und Samstag Sonntag 11 bis 14 Uhr (Brunch), 18:30 bis 23:30 Uhr

www.osman-cologne.de

„Brasserie Fou“ in der Altstadt-Nord

Die Küche der Brasserie Fou entwirft gern neue Rezepte. Copyright: Stefan Worring

Ein Brunch der Luxus-Klasse wird in der Brasserie Fou des Marriot Hotels angeboten. Er richtet sich vor allem an Eltern: Dank der Kinderbetreuung können Mama und Papa endlich einmal durchatmen und das spezielle Kinderbuffet sorgt dafür, dass auch der Nachwuchs zufrieden ist. Mit 49 Euro pro Person ist der Brunch zwar kein günstiges Vergnügen, aber eben auch ein besonderes: Im Preis inbegriffen sind ein Glas Crémant, Softdrinks, Kaffee, Tee, Bier und Hauswein. Passend zum Brasserie-Ambiente werden französische Spezialitäten angeboten: Quiche, Austern und Crevetten, Ente, Käse und Mousse zum Beispiel. Kinder bis sechs Jahre müssen nichts bezahlen, von sieben bis zwölf Jahre gibt es 50 Prozent Ermäßigung. Eine Reservierung vorab ist erforderlich. Wer bruncht, zahlt außerdem nichts in der Tiefgarage.

Adresse: Johannisstraße 76-80, 50668 Köln

Öffnungszeiten: (Frühstück) Montag bis Freitag: 6.30 bis 11 Uhr, Samstag und Sonntag 7 bis 11 Uhr, Mittagessen: Montag bis Samstag 12 bis 15 Uhr, Abendessen: Montag bis Samstag 18 bis 23 Uhr, Brunch: Sonntag 12.30 bis 15.30

www.marriott.de

„XII Apostel“ in der Innenstadt

Das Restaurant „XII Apostel“ wurde als Pallazzo -​ mit dunkler Holz­ver­tä­fe­lung, Kron­leuch­tern an der Decke und roten Vorhängen an den Fenstern eingerichtet. Copyright: Michael Bause

Samtvorhänge, Kronleuchter und Fresken an der Decke - das XII Apostel wirkt im Stil eines italienischen Palazzos. Passend zum Ambiente wartet der sonntägliche Brunch mit italienischen Leckereien auf. Melone mit Parmaschinken, Mozzarella Caprese sowie unterschiedliche italienische Wurst- oder Salamisorten gehören ebenso zum Angebot wie die üblichen Brunch-Klassiker – also Obst, Eier, Speck, Müsli und sogar Fisch ist dabei. Ab 12 Uhr wird das Buffet schließlich um warme Speisen ergänzt: Es gibt Suppe, Fisch, Fleisch und natürlich Pasta. All das mit verschiedenen Beilagen. Den süßen Abschluss bilden die Desserts. 21,90 Euro kostet der Sonntags-Brunch im XII Apostel, bei dem ein Glas Prosecco oder Orangensaft bereits enthalten ist.

Adresse: Heumarkt 68-72, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11.30 bis 1 Uhr, Samstag 6 bis 1 Uhr, Sonntag 10 bis 1 Uhr (Brunch: 10.30 bis 14.30 Uhr)

www.xii-apostel-koeln.de

Zur Alten Post in Dellbrück

Süße und herzhafte Frühstücker sollen sich am Brunch-Buffet satt essen. (Symbol) Copyright: Laura Klemens

Viel Holz gepaart mit edlem Dekor: Gemütliche Landhausatmosphäre wartet im Restaurant Zur alten Post auf die Gäste. Die Mischung aus saisonaler Küche und mediterranen Gerichten soll eine Bandbreite an Bedürfnissen befriedigen. Glutamat wird beim Kochen nicht verwendet. Auch beim Brunch, der jeden ersten Sonntag im Monat stattfindet, gibt es ein vielfältiges Angebot aus mediterranen Leckereien und klassischen Brunch-Spezialitäten. Ab 11 Uhr steht der Frühstücks-Teil bereit, ab 12 Uhr werden herzhafte und mediterrane Speisen zugefügt. Ab 13:45 Uhr warten Desserts auf die Gäste. Der Preis beträgt 27,50 Euro, sowohl für den Sonntags-als auch den Feiertagsbrunch. Kinder bis 12 Jahre zahlen 15 Euro.

Adresse: Bergisch Gladbacher Straße 1124, 51069 Köln

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 17 bis 24 Uhr, Sonn- und Feiertage 12 bis 22:30 Uhr, Brunch an jedem 1. Sonntag im Monat von 11 bis 14:30 Uhr

www.zuraltenpost-dellbrueck.de

Café Noa im Belgischen Viertel

Das Café Noa öffnet seine Pforten um 11.30 Uhr Copyright: Laura Klemens

Auf der Maastrichter Straße befindet sich das hippe Café Noa. Eingerichtet im Industrial Chic, wirkt es trotzdem, dank cleverer Beleuchtung, sehr gemütlich. Dass hier mit kindgerechter Ausstattung auch an die Kleinen gedacht wird, ist ein Pluspunkt. Brunch gibt es sonntags ab 11 Uhr für 15 Euro pro Person, Getränke sind nicht im Preis enthalten. Kinder zahlen je nach gegessener Menge weniger. Das Buffet umfasst weniger, aber dafür hochwertige Produkte, darunter gute selbstgemachte Croissants und leckeren Lachs. Gegen Mittag werden Flammkuchen, Salat, Suppen und andere Mittagsleckereien hinzugefügt. Ein kleiner Wermutstropfen: ist es hier voll, ist es auch laut. Bitte reservieren.

Adresse: Maastrichter Straße 3, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 11:30 bis 24 Uhr, Samstag 10 bis 24 Uhr, Sonntag 11 bis 24 Uhr - Brunch sonntags: von 11-16 Uhr

Café Noa auf Facebook anzeigen

Famillich nahe Eigelstein

Kaffee und Kuchen und in der Ecke ein Spielbereich im Café Familich. Copyright: Café Famillich

Von orientalisch bis mediterran, von selbstgebackenem Brot bis Pasta - beim Familienbrunch im Famillich ist Alles dabei. Es gibt viele vegetarische Gerichte, sowie eine große Auswahl an kalten und warmen Speisen. Das Credo hier lautet übrigens: Genuss für Groß und Klein. Denn die Kleinen stehen hier groß auf dem Plan. Kinder zahlen 1 Euro pro Lebensjahr, eine faire Rechnung für die Kleinen. Erwachsene kostet das Brunch 15,90 Euro. Der Kinderbereich ist mit Spielzeugen, Krabbelecke, Hängeschaukel und anderen Gadgets ausgestattet. Außerdem wird hier nicht nur sonntags gebruncht. Auch am Samstag und an Feiertagen wird das Buffet hier aufgebaut.

Wer bis zum Nachmittag bleibt, kann hausgemachte Torten und Backwaren probieren. Im Sommer ist es besonders schön auf der Sonnenterrasse.

Adresse: Im Stavenhof 5 -7, 50668 Köln

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Sonntag von 9 bis 18 Uhr, Brunch von 9:30 bis 14 Uhr

www.famillich.koeln

Herbrand's in Ehrenfeld

Copyright: Thilo Schmülgen

Dass man hier gut feiern oder im Sommer im Biergarten beim Kölsch zusammenkommen kann, ist vom Herbrand's bekannt. Aber auch der Brunch bietet eine Gelegenheit für einen Besuch in Ehrenfeld. Pro Person kostet das Brunch 19,50 Euro inklusive Filterkaffee, Bio-Tee, Milch, Kakao oder einem Glas Orangensaft. Kinder zahlen weniger. Neben einer Brot-und Brötchenauswahl plus Aufschnitt und Dips stehen hier kalte Vorspeisen und diverse Salate, Eier, Speck, Quiche und Würstchen genauso auf dem Tisch wie Frühlingsrollen, Braten, verschiedene warme Fleischgerichte, vegane und vegetarische Gerichte, sowie Beilagen aus Reis, Pasta und Kartoffeln. An der Dessert-Station werden Waffeln und Crêpes, Kuchen und Früchte serviert. Man muss reservieren.

Adresse: Herbrandstraße 21, 50825 Köln

Öffnungszeiten: Winter: Mo bis Fr ab 18 Uhr, samstags immer ab 13 Uhr, sonntags immer ab 10 Uhr. Brunch: Sonntag von 10 bis ca. 14 Uhr

https://herbrands.de

Haptilu

Leckerer Chai-Latte im Haptilu. Copyright: Laura Klemens

In dem kleinen familiären Lokal hat man das Gefühl im eigenen Wohnzimmer zu sitzen und von Oma oder Mama bekocht zu werden. Es gibt nicht viele Sitzgelegenheiten hier, das Café ist klein, dafür aber sehr gemütlich. Wenn man einen Platz ergattert hat, dann kann man sich über leckeren Kaffee oder Chai und eine tolle Frühstücksauswahl freuen. Der Sonntagsbrunch funktioniert so: Nach Voranmeldung von mindestens acht Personen kann man im Haptilu sonntags von 10:30 Uhr bis 15:00 Uhr für 19,90 Euro brunchen. Größere geschlossene Gruppen dürfen dies im Séparée. Es gibt dabei eine große Frühstücksauswahl und ab dem späten Mittag wird frischer Kuchen gereicht.

Adresse: Kartäuserhof 2, 50678 Köln

Öffnungszeiten: Di bis Fr 9 bis 16 Uhr, Sa und So 10 bis 16 Uhr, Brunch nur nach Voranmeldung ab 8 Personen sonntags von 10:30 bis 15 Uhr

www.haptilu.de

Maifeld

Frühstücken und Entspannen am Simarplatz Copyright: Goyert

Frisch zubereitetes Rührei, Frühstücksallerlei, Salate und warme Speisen wie Schnitzelchen, gebratenes Gemüse oder Quiche gibt es beim Brunch im Maifeld in Neu-Ehrenfeld. Man kann spontan kommen, aber eine Reservierung ist empfohlen. So bekommt man vielleicht einen schönen Fensterplatz in dem gemütlichen Lokal an der Ecke mit Holztheke. Im Sommer kann man wunderbar draußen sitzen. Sonntags und an Feiertagen ist das Buffet für 14,90 Euro - Getränke sind nicht im Preis enthalten - von 10 bis 15 Uhr zu bekommen.

Adresse: Simarplatz 10, 50825 Neu-Ehrenfeld

Öffnungszeiten: Mo bis Fr ab 11:30 Uhr, Sa, So und an Feiertagen ab 10 Uhr, Brunch: Sonntag und feiertags von 10 bis 15 Uhr

http://maifeld-koeln.de

Filos

Ein Blick ins Filos auf der Merowingerstraße Copyright: Laura Klemens

Der Slogan dieser Institution in der Südstadt sagt schon einiges aus: „Wer das Filos nicht kennt, hat die Südstadt verpennt!" Und es stimmt, zumindest den Namen hat hier wohl jeder schon einmal gehört. Unter der Woche hat das Filos eine große Frühstückskarte mit einem extra Veedels-Frühstück im Angebot. Neben dem Frühstücksangebot soll man sich hier an Sonn- und Feiertagen von 10 bis 14 Uhr für 12,80 Euro am Brunch-Büffet satt essen können: es gibt eine kalte Platte und ein bis zwei warme Speisen plus Beilagen, meistens mit mediterranem Touch. Wirklich bekannt ist das Lokal aber eher zum Kaffee-oder Kölschtrinken. Dabei kann man das Südstadt-Flair - am besten draußen auf der Terrasse - genießen.

Adresse: Merowingerstraße 42, 50677 Köln

Öffnungszeiten: Sonntag bis Donnerstag 9 bis 2 Uhr, Freitag und Samstag bis 3 Uhr Brunch: Sonntag und feiertags von 10 bis 14 Uhr

http://filoskoeln.de

Club Astoria

Club Astoria Copyright: Stefan Worring

Ein Brunch der gehobenen Preisklasse ist das Sunday-Brunch im Club Astoria, das als Kombination von Frühstück, Mittagessen, Frontcooking-Station und süßer Verführung wie hausgemachten Waffeln angekündigt wird. Auch Austern und Fischspezialitäten stehen hier auf dem Brunch-Programm. Im Herzen des Stadtwaldes mit Blick auf den Adenauer Weiher können die Gäste des Brunches sonntags und an Feiertagen für 42 Euro inklusive Prosecco, Filter-Kaffee, Tee und Säften ordentlich schlemmen. Kinder von 4 bis 12 Jahren zahlen die Hälfte, noch Kleinere werden eingeladen. Gesonderte Preise gelten bei Themen-Brunches.

Adresse: Guts-Muths-Weg 3, 50933 Köln

Öffnungszeiten Restaurant: Di bis Sa 12 bis 24 Uhr, Küche bis 21:15 Uhr, kleine Karte: 14:30 bis 17 Uhr bis So, Montag ist Ruhetag, Brunch sonntags und an Feiertagen von 10:30 bis 14:30 Uhr

www.club-astoria.eu

Café Walter

Das Café Walter in der Südstadt Copyright: Laura Klemens

Jeden ersten Sonntag im Monat darf auch im kleinen Café Walter in der Südstadt gebruncht werden. Auf der Theke werden Leckereien wie frisches Rührei und Waffeln kredenzt. Dann muss man nur noch eine der bunt zusammengewürfelten Sitzgelegenheiten erwischen und kann es sich gemütlich machen. Bei schönem Wetter kann man hier auch draußen sitzen. Reservierungen sind auch hier erforderlich. Wer tagsüber kommt, kann sich an einem der leckeren Kuchen gütlich tun. Der Preis für den Brunch liegt bei 15,20 Euro.

Adresse: An der Bottmühle 13, 50678 Köln

Öffnungszeiten: 10 bis 19 Uhr, Montag ist Ruhetag, Brunch jeden ersten Sonntag im Monat von 10 bis 14 Uhr

Auf Facebook anzeigen

Excelsior Hotel Ernst

Die Sanierung am und im Excelsior Hotel Ernst ist abgeschlossen. Copyright: Goyert

An ausgewählten Terminen findet auch im Excelsior Hotel Ernst, eine noble Adresse in Köln, ein Brunch statt. Er ist mit Abstand der teuerste auf der Liste, beinhaltet aber auch Klaviermusik und Köstlichkeiten wie Sonntagsbraten, Austern und exquisiten Käse. Das Angebot wird durch dem Motto entsprechenden Komponenten ergänzt. Wasser, frisch gepresste Säfte, Kaffee und Tee, heiße Schokolade, Rot-und Weißwein, sowie Bier sind im Preis enthalten. Kinder bis zum 5. Lebensjahr zahlen nichts, vom 6. bis 15. Lebensjahr zahlen sie 3 Euro pro Lebensjahr.

- Nächste Termine für das Piano Brunch: 74 Euro, 94 Euro inklusive Champagner:

08. und 22. März 2020: Frühlingserwachen

26. April 2020: Spargelbrunch

Adresse: Trankgasse 1-5, 50667 Köln, Reservieren unter 0221 2701

Öffnungszeiten: Brunch findet zwischen 12 und 15 Uhr statt, bitte reservieren

https://www.excelsiorhotelernst.com/highlights/brunch.html

Brunch an der Playa

Die Playa am Rhein-Energie-Stadion Copyright: Stefan Worring

An diesem Strand ohne Meer und trotzdem in schönem Urlaubs-Ambiente kann man im Sommer an jedem letzten Sonntag im Monat von 10 bis 14 Uhr brunchen. Filterkaffee und ein Orangensaft sind im Preis inbegriffen. Zu Essen gibt es Frühstücks-Variationen wie Brot, Aufschnitt, Eier, Müslis. Zudem werden je nach Angebot auch Speisen wie Roastbeef, Vitello Tonnato, Lachs mit Meerrettich, Baked Beans und kleine Würstchen, Antipasti Platte, griechischer Bauernsalat, Blattsalate mit Dressing angeboten. Kosten: 15,50 Euro pro Person, Kinder von 3 bis 12 Jahren zahlen 8,50 Euro.

Adresse: Playa in Cologne, Junkersdorfer Straße, 50933 Köln

Öffnungszeiten: Montags – freitags 14 bis 23 Uhr, Küche 16 bis 22 Uhr, Samstag & Sonntag (und an Feiertagen): 10 bis 23 Uhr, Küche 12 bis 22 Uhr, Brunch letzten Sonntag im Monat ab 10 Uhr

