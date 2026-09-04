Wenn im September noch die letzten Blumen blühen, die Tage langsam kürzer werden und die ersten kühlen Abende den Sommer verabschieden, beginnt die Zeit für schöne Ausflüge ins Grüne. Im Oktober wird es dann farbenprächtig: Die Blätter färben sich bunt, die Temperaturen sinken und Wälder, Seen und Landschaften zeigen sich von ihrer herbstlichen Seite.

Rund um Köln gibt es zahlreiche Orte, an denen sich der Wechsel der Jahreszeit besonders schön erleben lässt – bei Spaziergängen, Wanderungen, Naturbeobachtungen oder einem gemütlichen Zwischenstopp. Wir haben herbstliche Ausflugstipps zusammengestellt, die sich für einen Tagesausflug ebenso eignen wie für eine entspannte Wochenendtour.

Herbst-Ausflüge rund um Köln

Wir haben herbstliche Ausflugstipps zusammengestellt, die sich für Tagesausflüge ebenso eignen wie für entspannte Wochenendtouren.

1. Wahner Heide

Wenn es blüht, ist es in der Wahner Heide besonders schön. Copyright: Quentin Bröhl

Die Wahner Heide ist das artenreichste Naturschutzgebiet in NRW. Und auch wenn hier in allen warmen Monaten etwas blüht, findet die beliebteste aller Heideblüten im August und September statt. Der Zwergstrauch verwandelt den Ort in ein buntes Paradies. Und auch später im Herbst, wenn die Blätter der Bäume sich färben, ist die Wahner Heide mit ihren zehn Wanderwegen ein tolles Ausflugsziel. Besonders im frühen Morgenlicht wirkt die Landschaft auf dem ehemaligen Militärgelände fast mystisch. Zum Einkehren bietet sich die Wirtschaft „Der Heidekönig“ an.

Verschiedene Startpunkte, z. B. Parkplatz am Turmhof, Kammerbroich 6751503 Rösrath oder Startpunkt Fliegenberg, Altenrather Straße, 53840 Troisdorf | www.wahnerheide.net

2. Brückenkopf-Park Jülich

Brückenkopfpark mit Festungsanlage. Copyright: Claudia Lehnen

Im Brückenkopf-Park Jülich lassen sich Natur, Tiere und Spielmöglichkeiten miteinander verbinden: Neben einem Zoo mit unter anderem Luchsen, Wölfen, Fischottern und Erdmännchen gibt es zahlreiche Spielplätze und Bereiche zum Toben. Im Herbst lohnt sich der Besuch besonders rund um das Herbstfest am 3. und 4. Oktober 2026, wenn der Park mit einem herbstlichen Programm auf die neue Jahreszeit einstimmt. Vom 17. Oktober bis 8. November folgen außerdem die „Herbstlichter“, bei denen der Park am Abend mit Lichtinstallationen in Szene gesetzt wird.

Rurauenstraße 11, 52428 Jülich, Tel. 02461 97950 | Öffnungszeiten: März bis Oktober: täglich 9 bis 18 Uhr, November bis Februar: 10 bis 16 Uhr | Preise: Für Erwachsene 10 Euro Eintritt, Kinder 6 Euro, unter 1 Meter frei | Die aktuellen Preise für Einzelpersonen, Familien, Gruppen und Übernachtungen entnehmen Sie bitte der Preisliste des Brückenkopf-Parks Jülich | www.brueckenkopf-park.de

3. Ahrtal

Gerade im Herbst zeigt sich das Ahrtal von seiner schönsten Seite. Die bunten Weinberge rund um Altenahr, Dernau und Mayschoß laden zu Panoramawanderungen ein – etwa auf dem Rotweinwanderweg. Viele Winzer bieten in dieser Zeit Federweißer und regionale Spezialitäten an, mit Weinfesten, etwa am 12. bis 14. September mit dem Weinfest Altenahr, wird die Zeit der Ernte gebürtig gefeiert. Trotz der Flutschäden hat sich die Region an vielen Stellen sichtbar erholt und heißt Gäste herzlich willkommen.

Bahnhofstraße 26, 53505 Altenahr | Startpunkt für die Rotweinwanderung z.B. ab Rathaus Altenahr | Mehr Infos hier

4. Drachenfels

Blick auf den Drachenfels, darunter liegt majestätisch die Drachenburg. Copyright: Guido Wagner

Der Drachenfels im Siebengebirge bei Königswinter ist ein Klassiker unter den Ausflugszielen in der Region. Im Herbst lohnt sich der Aufstieg ganz besonders: Die Aussicht auf das bunt gefärbte Rheintal ist spektakulär. Wer es gemütlich mag, nimmt die historische Zahnradbahn. Auch die Burgruine und das Schloss Drachenburg gleich nebenan, in dem auch Führungen und manchmal Veranstaltungen stattfinden, sind sehenswert.

Drachenfelsstraße 53, 53639 Königswinter | www.der-drachenfels.de | www.schloss-drachenburg.de

5. Märchenwald und Altenberger Dom

Zauberin beim Märchenwaldfest in Altenberg. (Archivbild) Copyright: Christopher Arlinghaus

Im Bergischen Land wartet der Märchenwald auf kleine und große Besuchende. In der magischen Stimmung des Herbstes und durch die schöne Darstellung der Märchen versprüht der Wald einen ganz besonderen Zauber. Fußläufig kann man nach dem Besuch im Wald in unter fünfzehn Minuten den imposanten Altenberger Dom erreichen, eingebettet in eine ruhige Tallandschaft. Der Mix aus herbstlichem Laubwald, Bachläufen und historischer Architektur macht den Ort zu dieser Jahreszeit zu einem besonderen Erlebnis. Hier im Dhünntal gibt es zahlreiche Wanderwege, etwa den „Dhünnweg“.

Märchenwaldweg 15, 51519 Odenthal | www.maerchenwald-altenberg.de | Altenberger Dom: Eugen-Heinen-Platz 2, 51519 Odenthal | www.altenberger-dom.de

6. Schlosspark Stammheim

Kunst im Schlosspark Stammheim. (Archivbild 2021) Copyright: Thilo Schmülgen

Der Schlosspark in Köln-Stammheim ist ein idyllischer Rückzugsort am Rhein. Neben alten Bäumen und ruhigen Wegen findet man hier eine wechselnde Skulpturenausstellung zeitgenössischer Kunst. Gerade im Herbst bietet der Park eine stille Atmosphäre für einen inspirierenden Spaziergang mitten in der Stadt.

Stammheimer Hauptstraße 150, 51061 Köln | schlosspark-stammheim.koeln

7. Bauernhof zur Erntezeit

Kürbismarkt auf dem Gertrudenhof. (Archivbild) Copyright: Laura Klemens

Der Erlebnisbauernhof Gertrudenhof in Hürth gilt als beliebtes Familienziel nahe Köln. Er bietet im Herbst ein umfassendes Erlebnis rund um den Kürbis mit beeindruckenden Kürbispyramiden, Hüpfburgen, einem Kürbis-Bällebad, sowie einem Bauernmarkt mit regionalem Gemüse, Blumen und selbstgemachten Spezialitäten. Kinder können im Streichelzoo Tiere füttern. Das Kürbisparadies ist bis zum 9. November geöffnet – Tickets sollten im Voraus online erworben werden. Aber auch andere Höfe locken mit tollen Angeboten rund um die Ernte, etwa das Gut Leidenhausen, auf dem im September ein Apfelfest stattfindet oder auch der Bauernhof Sesterhenn in Leichlingen. Dort kann man derzeit in den großen Blumenfeldern Sonnenblumen selber pflücken.

Lortzingstraße 160, 50354 Hürth‑Hermülheim | erlebnisbauernhof-gertrudenhof.de

8. Eifelblick „Abtei Mariawald“

Abtei Mariawald ist ein schöner, ruhiger Ort zum Einkehren. (Archivbild) Copyright: Wikimedia/Superbass/CC-BY-SA-4.0

In der Nordeifel nahe Heimbach bietet der Aussichtspunkt „Eifelblick Mariawald“ eine großartige Sicht über die herbstlichen Hügel und Wälder. Direkt daneben liegt die traditionsreiche Trappistenabtei. Im Abtei-Laden wird neben anderen Produkten der traditionelle und selbst gemachte Klosterlikör angeboten und in der Gaststätte kann man sich mit Tagesgerichten, Kuchen, Kaffee oder dem hausgemachten Trappisten-Bier stärken. Ein ruhiger, spiritueller Ort – besonders im Herbst.

Mariawald 1, 52396 Heimbach | kloster-mariawald.de

9. Wildpark Dünnwald

Das Damwild fühlt sich im Wildpark Dünnwald wohl. Der Wildpark Dünnwald ist im Herbst ein beliebtes Ausflugsziel. (Archivbild 2023) Copyright: Uwe Weiser

Stadtnah, aber eben auch naturnah sind die Wildgehege von Dünnwald - und immer einen Spaziergang wert. Eine besondere Attraktion des Kölner Wildparks sind die Wisente, eine Wildrindart, die in freier Natur in Deutschland ausgestorben war und wieder ausgewildert wurde. Außerdem gibt es einen sehr schönen Baumpfad und ein Arboretum, wo seltene Baumarten zu sehen sind. Der Tierpark ist Teil des Dünnwalder Waldes: Er ist der größte zusammenhängende Wald auf Kölner Boden und ist zur Herbstzeit in warme Farben getaucht. In den zahlreichen Seen spiegeln sich die bunten Bäume. Der Dünnwalder Wald ist Teil von zahlreichen Wanderpfaden in und um Köln.

Dünnwalder Mauspfad, 51069 Köln | www.wildpark-duennwald.de

10. Kottenforst

Der Kottenforst ist ein ausgedehntes Waldgebiet, das sich besonders im Herbst als Ziel für ruhige Spaziergänge eignet. Breite Wege und alte Alleen machen den Forst zu einem beliebten Ort für Naturbeobachtung. Der stille Wald wirkt im Herbst besonders eindrucksvoll. In der Waldau, einem Teil des Kottenforstes, ist mit Wildgehege und Spielplatz sowie einem gastronomischen Angebot etwas mehr Action, insbesondere für Kinder, geboten.

Kottenforst, 53125 Bonn (Startpunkt z. B. Parkplatz Bahnhof Kottenforst) | waldau-restaurant.de

11. Naturerlebnispark Panarbora

Baumwipfelpfad mit Weitblick: Sonnenuntergang in Panarbora Waldbröl. Man kann hier von oben wunderbar auf die Bäume gucken. (Archivbild) Copyright: Panarbora Waldbröl

Der Naturerlebnispark Panarbora im Bergischen Land bietet eine einzigartige Perspektive auf den herbstlichen Wald: Vom 40 Meter hohen Aussichtsturm und dem Baumwipfelpfad genießt man einen beeindruckenden Blick über das farbenfrohe Bergische Land. Neben dem Pfad gibt es thematische Erlebniswelten, Spielplätze und ein Bistro. Am 12. September ist hier Sommerfest, für das Überraschungen und spaßige Aktionen wie etwa Gummistiefelweitwurf angekündigt sind. Besonders für Familien ist Panarbora ein abwechslungsreiches Ziel im Herbst.

Nutscheidstraße 1, 51545 Waldbröl | panarbora.de

12. Sengbachtalsperre

Eher eine ruhier Ausflug: Wandern rund um die Sengbachtalsperre. (Archivbild) Copyright: Guido Wagner

Rund um die Sengbachtalsperre bei Solingen führt ein Wanderweg durch die Wälder und entlang des Wassers – eine Kombination, die gerade im Herbst ihren Reiz hat. Die Stadt Solingen empfiehlt eine 12,3 Kilometer lange Rundwanderung mit Start und Ziel in Glüder; die mittelschwere Tour führt durch die Mittelgebirgslandschaft und bietet immer wieder Blicke auf die Talsperre. Wenn sich das Laub verfärbt, wird aus der Wanderung eine besonders stimmungsvolle Runde durch das Bergische Land.

Start/Ziel: Wanderparkplatz Glüder | Adresse fürs Navi: Balkhauser Weg 250, 42659 Solingen Strecke: 12,3 Kilometer Dauer: etwa 3,5 Stunden Schwierigkeit: mittelschwer

13. Schloss Burg mit Seilbahn

Schloss Burg an der Wupper. (Archivbild) Copyright: Guido Wagner

Ein Ausflug nach Schloss Burg lässt sich schon bei der Anreise zum kleinen Erlebnis machen: Von der Talstation geht es mit der Seilbahn über die Wupper hinauf zum Schloss. Oben angekommen, wartet die historische Burganlage mit ihrem Blick über das Bergische Land; anschließend kann man durch den Ort Burg spazieren oder mit der Seilbahn wieder ins Tal fahren. Gerade im Herbst bietet sich die Fahrt über das von Wald geprägte Wuppertal besonders an – Schloss Burg und die Seilbahn lassen sich so gut mit einem Spaziergang durch die herbstliche Landschaft verbinden.

Schloss Burg: Schlossplatz 2, 42659 Solingen | Seilbahn-Talstation: Hasencleverstraße 2, 42659 Solingen | schlossburg.de

14. Metabolon

Ansichten des Freizeitgeländes Metabolon in Lindlar. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Aus einer ehemaligen Deponie ist in Lindlar ein ungewöhnliches Ausflugsziel mit viel Platz für Bewegung und Entdeckungen geworden. Über 360 Stufen geht es hinauf auf den sogenannten Kegel, von dessen Spitze sich ein weiter Blick über das Bergische Land bietet. Gerade im Herbst lässt sich der Aufstieg gut mit einem Spaziergang über das 45 Hektar große Gelände verbinden, außerdem gibt es Spielmöglichkeiten, Trampoline und eine 110 Meter lange Doppelrutsche.

Am Berkebach, 51789 Lindlar | Adresse zur Aussichtsplattform: Remshagener Straße, 51789 Lindlar | Mehr Infos auf bavweb.de/-metabolon

15. Rursee

Ein Schiff fährt auf dem Rursee. (Archivbild) Copyright: Tom Steinicke

Rund um den Rursee treffen Wasser, Wald und die Landschaft des Nationalparks Eifel aufeinander – und gerade im Herbst ist die Gegend ein schönes Ziel für eine Wanderung. Von Rurberg aus führen verschiedene Wege durch die Wälder und entlang des Sees; der Rursee-Höhenweg etwa ist 14,2 Kilometer lang und verspricht immer wieder Ausblicke auf das Wasser. Wer es entspannter angehen möchte, kann den Ausflug mit einer Fahrt über den Rursee verbinden: Die Schiffe sind auch in der Nachsaison vom 7. September bis zum 1. November 2026 unterwegs.

Ausgangspunkt: Rurberg | Adresse: Seeufer 1, 52152 Simmerath-Rurberg | Alternative für den Obersee: Paulushofdamm 1, 52152 Simmerath-Rurberg | rureifel-tourismus.de