Dass sich mitten in Mülheim, hinter den Betonwänden des Kulturbunkers, ein lichtdurchflutetes Laden-Juwel versteckt, wusste lange kaum jemand. Mittlerweile ist das Café sogar über die Grenzen des Viertels hinaus bekannt. Das liegt an Nuré Celebi und ihrer Familie. Sie ist eine Gastgeberin, wie man sie sich wünscht: herzlich und offen. Mit 16 Jahren floh sie aus ihrer Heimat Toré, einer Region in Kurdistan, die von der offiziellen türkischen Verwaltung Tur Abdin genannt wird. Ihre Familie lebt seit Jahrzehnten in Deutschland.

Julia Floß Julia Floß ist ausgebildete Köchin und Patissière und hat viele Jahre in verschiedenen von Gault-Millau und Guide Michelin ausgezeichneten Küchen gearbeitet, bevor sie Journalismus und Medienkommunika... mehr

Ihre Schwestern betrieben bereits ein Café im Agnesviertel, als die Pandemie vieles veränderte. Der Kulturbunker war damals ein Impfzentrum, das Café dort unbekannt. Mülheim galt als schwieriger Standort. Als man Nuré fragte, ob sie die Gastronomie übernehmen wolle, war sie skeptisch: Was passt in die Nachbarschaft? Wer unterstützt uns? Mit Hilfe ihrer Familie wagte sie es trotzdem.

Deutsche Kuchenklassiker, mediterrane Frühstücksgerichte und kurdische Hausmannskost

Seither sind knapp fünf Jahre vergangen. Anfangs war das Toré vor allem ein Café mit Frühstück, Kuchen und den üblichen Verdächtigen. Das heutige kulinarische Konzept hat sich erst mit der Zeit entwickelt. Eine entscheidende Rolle spielte Nurés Mutter Feleknaz. Als sie in Rente ging, entdeckte sie die Küche als neues Betätigungsfeld. Sie kochte für Familie und Freunde, die Gerichte wurden aufwendiger, die Töpfe größer und die Begeisterung für die kurdische Heimatküche wuchs stetig. Irgendwann lag die Idee nahe, diese Rezepte auch ins Café zu bringen. Ob die Gäste das wohl annehmen würden? Die Zweifel waren da, aber die Neugier siegte. Zum Glück. Denn inzwischen ist genau diese Mischung das Alleinstellungsmerkmal.

Café Toré im Kulturbunker Mülheim Copyright: Alexander Schwaiger

Auf der Karte stehen deutsche Kuchenklassiker, mediterrane Frühstücksgerichte und kurdische Hausmannskost: Dolma (mit Reis und Hackfleisch gefülltes Gemüse), geschmorte Sumak-Zwiebeln, Kutlik, kleine gefüllte Teigtaschen aus Weizengrieß und herzhafte Eintöpfe mit Linsen und Kichererbsen. Nuré möchte daraus keine große Botschaft machen: „Wir wollen gar nicht politisch sein, wir sind multikulturell und ein offenes Haus.“ Es gibt einfach das, was die Familie gerne kocht und was die Gäste mögen. Die Karte wechselt saisonal und entsteht auch im Austausch mit der Kundschaft.

Gastgeberin mit „viel Heimatsonne im Herzen“

Wie gut das funktioniert, zeigt sich nicht nur am Wochenende, sondern auch werktags ab 14 Uhr. Das Café füllt sich schnell. An einem Tisch wird Rührei mit Lachs gefrühstückt, auf dem nächsten stehen kurdische Pirax (Knoblauch-Weinblätter gefüllt mit Reis und Gemüse) und am dritten versenkt gerade jemand seine Gabel in saftigem Zupfkuchen. Dazu gibt es einen Pumpkin Spice Latte, der mich nachhaltig beeindruckt hat. Denn statt eines aromatisierten Sirups landet hier tatsächlich hausgemachtes Kürbispüree im Kaffee, abgeschmeckt mit wärmenden Gewürzen wie Zimt und Nelke. Dass sich ein kleines Stück Kürbisschale in meiner Tasse verirrt hatte, werte ich als ziemlich überzeugenden Beweis für die handwerkliche Herstellung.

Kutlik sind kleine, saftige Weizengrieß-Taschen, gefüllt mit Hackfleisch oder Pilzen. Copyright: Alexander Schwaiger

Das Küchenteam um Mama Feleknaz kocht richtig auf: Kutlik sind kleine, saftige Weizengrieß-Taschen, gefüllt mit Hackfleisch oder Pilzen. Dazu gibt es Joghurt und eine aromatische Chili-Minz-Butter. Die (Winter-)Dolma schmecken kräutrig, deftig und liegen in einer fruchtigen Tomatensauce. Die gefüllten Zwiebeln sind weich geschmort, süßlich und mit Sumak so säuerlich ausbalanciert. Eine Überraschung sind die Nane Sèlè. Auf der Karte als handgemachtes Nan aus dem Ofen mit Pilz-Zwiebel-Füllung angekündigt, sehen sie zunächst etwas unscheinbar aus. Helle, flache Teigstücke, dazu Rucola und ein wenig Tomate. Man könnte voreilig an einen etwas blassen Wrap denken. Ein Fehler. Das Brot ist aromatisch, die Füllung wunderbar herzhaft und alles zusammen so gut abgeschmeckt, dass ich am liebsten noch eine Portion bestellt hätte.

Was das Café neben der Küche auszeichnet, ist die Atmosphäre. Familien treffen sich zum Frühstück, Freundinnen verbringen den halben Sonntag bei Kaffee und Kuchen, und der Service bleibt auch dann aufmerksam und freundlich, wenn gefühlt alle gleichzeitig etwas möchten. Das Toré ist für mich eine der schönsten Entdeckungen der vergangenen Monate. Ein Café, das seinen ganz eigenen Weg gefunden hat. Mit einer Familie, die ihre Kochtraditionen teilt, einer Gastgeberin mit „viel Heimatsonne im Herzen“ und einer Küche, die ganz selbstverständlich verschiedene Esskulturen zusammenbringt.

Toré Café.Restaurant.Bar, Berliner Str. 20, 51063 Köln, Tel.: 0221 57005882 , Öffnungszeiten: Di–Do 14–22 Uhr, Fr+Sa 10–23 Uhr, So 10–20 Uhr, www.tore.cologne.

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