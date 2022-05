Neuer Pop-Up-Biergarten in Köln: Südstadt-Gastronom bewirtet auf Rhein-Energie-Gelände

Köln -

Manchmal bleiben die schönsten Ecken lange im Verborgenen, ein Kleinod mitten im eigenen Veedel – völlig ungeahnt. Das hat Gastronom Till Riekenbrauk sich gedacht, als er die weitläufige Wiese auf dem historischen Rhein-Energie-Gelände in der Südstadt erstmals gesehen hat. „Diese riesengroße Wiese inmitten des alten Industriekomplexes zwischen Zugweg und Ohmstraße hatte ich nicht auf dem Schirm. Die ist total abgefahren“, so Riekenbrauk.

Pop-Up-Biergarten vom Kölner Johann-Schäfer-Brauhaus

Hier darf der Wirt und Betreiber des Johann-Schäfer-Brauhauses in der Südstadt die nächsten 150 Tage, also bis Ende September, Gäste im Rahmen eines neuen Pop-Up-Biergartens bewirten – und zwar anlässlich des 150-Jährigen Jubiläums der Rhein-Energie, die die prunkvollen alten Gemäuer nun für ihr Festprogramm unter anderem mit einer Kunstausstellung geöffnet hat.



Neuer Pop-Up-Biergarten vom Brauhaus Johann Schäfer auf dem historischen Gelände der Rhein-Energie in der Südstadt.

Die Rhein-Energie sei bei der Planung der 150-Jahres-Feier auf das Brauhaus zugekommen, weil sie eine lokale Gastronomie für die temporäre Bewirtung des Geländes gesucht hätte, so Riekenbrauk.

Dementsprechend provisorisch seien die Räumlichkeiten für den Biergarten. „Wir haben ein Container-Restaurant errichtet. Auf dem Dach gibt es eine Art Terrasse, wo man in der Sonne schön sein Bierchen trinken kann“, erzählt der Wirt. Und natürlich gebe es dort etliche Bierbänke.

Pop-Up-Biergarten öffnet am Donnerstag in der Südstadt

Vergangene Woche war bereits Soft-Opening, eine Art Probelauf ohne groß die Werbetrommel zu rühren. Am kommenden Donnerstag ist offizielle Eröffnung. Von 15 Uhr bis 22 Uhr gibt es dann Kölsch sowie schnelle Gerichte wie Currywurst, Pommes oder Salate. Auf der Wiese gibt es auch Spielmöglichkeiten für Kinder. Freitags öffnet der Biergarten ebenfalls um 15 Uhr, samstags bereits um 12 Uhr. Das Team des Johann-Schäfer-Brauhauses betreibt neben seinem Stammhaus in der Elsaßstraße noch einen Biergarten am Rheinauhafen.

Idyllisch: Eine weitläufige Wiese inmitten des historischen Industriekomplexes von der Rhein-Energie in der Südstadt. Der Pop-Up-Biergarten vom Brauhaus Johann Schäfer bewirtet nun bis Ende September.

In der Südstadt handelt es sich um die ältesten Gebäude, die das städtische Unternehmen Rhein-Energie zu bieten hat. Die schlossähnlichen Backsteinbauten wurden Ende des 19. Jahrhunderts errichtet, um privilegierte Kölner mit Leitungswasser und Strom zu versorgen.