Pasta ist nicht gleich Pasta: Mal sind es handgemachte Ravioli mit saisonaler Füllung, mal sardische Nudelspezialitäten, cremige Trüffelpasta oder Nudeln, die direkt im Parmesanlaib geschwenkt werden. Auch in Köln gibt es zahlreiche Restaurants, die den italienischen Klassikern besondere Aufmerksamkeit schenken.

Nudeln in Köln

Wir stellen einige Adressen vor – von spezialisierten Pastabars über moderne italienische Küche bis zu klassischen Restaurants mit hausgemachter Pasta.

Hinweis: Die Reihenfolge ist willkürlich. Bei dieser Liste handelt es sich um eine Auswahl. Weitere Pasta-Tipps nehmen wir gerne unter ksta-community@kstamedien.de entgegen.

Caruso Pastabar – hausgemachte Pasta als Menü

Pasta in der Pasta Bar Caruso auf der Kasparstraße. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Bei der Caruso Pastabar steht Pasta im Mittelpunkt eines modernen italienischen Menüs. Seit 2013 werden die Nudeln hier von Hand hergestellt, die Küche verbindet italienische Tradition mit kreativen Einflüssen aus anderen Ländern. Früher war die Pastabar am Barbarossaplatz zu finden, seit 2022 ist sie im Agnesviertel zu Hause. Gäste können ein Drei- oder Vier-Gänge-Menü zusammenstellen und dabei aus verschiedenen Pastagerichten wählen.

Adresse: Kasparstraße 19, 50670 Köln | caruso-pastabar.de

Pasta Werkstatt – Nudeln aus eigener Herstellung

Pasta in der Pastawerkstatt. (Archivbild) Copyright: Peter Rakoczy

In der Pasta Werkstatt in der Südstadt dreht sich alles um selbst gemachte Nudeln. Neben verschiedenen Pastaformen gibt es unterschiedliche Saucen und Kombinationen, die von klassischen Rezepten bis zu ausgefalleneren Kreationen reichen. Neben der Qualität der frischen Pasta wird hier auch die abwechslungsreiche Zubereitung gelobt. Nudeln für Zuhause kann man an einer Frischetheke ebenfalls kaufen.

Adresse: Bonner Straße 46, 50677 Köln | pastawerkstatt.de

Zippiri – sardische Pastaspezialitäten

Gedeckte Tische und Stühle im Zippiri. (Archivbild) Copyright: Rakoczy

Wer Pasta aus Sardinien kennenlernen möchte, ist bei Zippiri an der Aachener Straße richtig. Auf der Karte stehen Spezialitäten wie Fregola Sarda mit Bottarga und Thunfisch-Tatar sowie hausgemachte, saisonal gefüllte Ravioli. Dazu bietet die Gourmetwerkstatt eine umfangreiche Weinauswahl.

Adresse: Aachener Straße 259, 50931 Köln | zippiri.de

Ristorante Etrusca – gehobene italienische Küche

Das Restaurant Etrusca (hier speiste auch schon Madonna) auf der Zülpicher Straße im Kwartier Latäng. (Archivbild) Copyright: Alexander Roll

Das Etrusca ist eine traditionsreiche Adresse für gehobene italienische Küche im Kwartier Latäng. Die Speisekarte wechselt wöchentlich und bietet neben Fleisch- und Fischgerichten auch besondere Pasta, etwa hausgemachte Ravioli mit schwarzem Trüffel. Wer gerne saisonal isst, kann hier immer wieder neue Kreationen entdecken.

Adresse: Zülpicher Straße 27, 50674 Köln | ristorante-etrusca.de

Peppe Cucina Italiana – Pasta mit Salsiccia, Pistazie und Trüffel

Das Restaurant Peppe in der Südstadt. Copyright: Laura Klemens

Bei Peppe in der Südstadt am Rhein stehen neben Pizza auch zahlreiche Pasta-Kreationen auf der Karte. Dazu gehören breite Pappardelle mit Salsiccia in Gorgonzolacreme, gefüllte Riesengnocchi mit Ricotta in Pistaziencreme und Bandnudeln mit gehobeltem Trüffel. Die Auswahl verbindet bekannte italienische Klassiker mit kräftigen, modernen Kombinationen.

Adresse: Dreikönigenstraße 54, 50678 Köln | peppe-cucinaitaliana.de

Scarpetta Pastabar – frische Pasta in Widdersdorf

Das Scarpetta an der Widdersdorfer Hauptstraße. Copyright: Susanne Esch

Die Scarpetta Pastabar hat im Frühjahr 2026 in Widdersdorf eröffnet und setzt auf täglich frisch von Hand hergestellte Pasta. Inhaber Pouria Pasokh hat in Perugia kochen gelernt und verbindet italienische Küche mit eigenen kreativen Ideen. Zu den besonderen Gerichten gehören Tagliolini mit weißem Trüffel.

Adresse: Hauptstraße 34, 50859 Köln | scarpettapastabar.de

Pastera – Pasta nach eigenem Geschmack

Seit Juli 2026 gibt es mit Pastera einen neuen Pasta-Spot auf der Venloer Straße in Ehrenfeld. Das Konzept ist unkompliziert: Gäste wählen ihre Nudeln und kombinieren sie mit Saucen und Toppings oder entscheiden sich für fertige Kreationen. Ein besonderer Blickfang ist Pasta, die direkt im Parmesanlaib geschwenkt wird; auch vegane Varianten gehören zum Angebot.

Adresse: Venloer Straße 342, 50823 Köln | pastera.de

Punto Pasta – hausgemachte Nudeln für die Mittagspause

Nudeln bei Punto Pasta. (Archivbild) Copyright: Lia Gasch

Bei Punto Pasta am Andreaskloster geht es um frische Nudeln, die schnell auf den Tisch kommen. Das Restaurant stellt seine Pasta nach eigenen Angaben vollständig selbst her und bereitet die Gerichte vor den Augen der Gäste zu. Damit ist es eine passende Adresse für alle, die sich auch in der Mittagspause eine frisch zubereitete Pasta gönnen möchten.

Adresse: Andreaskloster 14, 50667 Köln | puntopasta-koeln.de

Sicula In – sizilianische Küche in Ehrenfeld

Pasta im Sicula In. (Archivbild) Copyright: Henn

Im Sicula In in Ehrenfeld spielt hausgemachte Pasta eine wichtige Rolle. Besonders die Tagliatelle mit Gambas in Zitronensauce werden von Gästen gelobt. Daneben stehen italienische Klassiker und wechselnde Tagesgerichte auf der Karte, sodass es auch bei wiederholten Besuchen neue Gerichte zu entdecken gibt.

Adresse: Subbelrather Straße 353, 50825 Köln | siculain.de

OTTO Für Dich – moderne italienische Küche am Dom

Das Restaurant „Otto für dich“ in Köln. (Archivbild) Copyright: Martina Goyert

Hinter dem OTTO Für Dich stehen Jan C. Maier und Tobias Becker, die auch das Kölner Spitzenrestaurant maiBeck betreiben. Im jüngeren der beiden Lokale interpretieren sie italienische Küche modern und mit gehobenem Anspruch. Auf der Karte stehen neben Fisch- und Meeresfrüchtegerichten auch Pasta, die je nach Saison mit ausgewählten Zutaten kombiniert wird. Wer Nudeln lieber in einem modernen Restaurantambiente als in einer klassischen Trattoria genießen möchte, ist hier richtig.

Adresse: Am Hof 48, 50667 Köln | otto-fuerdich.de

Il Nido – Food & Wine in der Südstadt

Das Restaurant Il Nido in Köln. Copyright: Laura Klemens

Im Il Nido wird Pasta auch zum kleinen Tischspektakel: Tagliarini mit Trüffel werden direkt am Tisch im Parmesanrad geschwenkt. Daneben stehen hausgemachte Fusilli Amatriciana auf der Karte, die im Pecorino-Laib serviert werden. Das Restaurant verbindet italienische Küche mit einem modernen Food-and-Wine-Konzept.

Il Nido, Vorgebirgstraße 1, 50677 Köln | ilnido.de

Lo Sfizio – italienische Feinkost und frische Pasta

Nudelgericht im Lo Sfizio. (Archivbild) Copyright: Csaba Peter Rakoczy

Lo Sfizio am Hansaring verbindet italienische Küche mit einem Feinkostangebot. Neben Pizza, Antipasti und Panini gibt es handgemachte Pasta, die laut Restaurant täglich frisch zubereitet wird. Wer nach dem Essen noch italienische Spezialitäten für zu Hause mitnehmen möchte, findet hier ebenfalls passende Produkte.

Adresse: Hansaring 149, 50670 Köln | losfizio-koeln.de

Pane e Vino – hausgemachte Pasta im gemütlichen Sousterrain

Das Pane e Vino in der Südstadt verzichtet auf Pizza und konzentriert sich auf italienische Küche mit hausgemachter Pasta sowie Fleisch- und Fischgerichten. Neben einer klassischen Speisekarte gibt es wöchentlich wechselnde Angebote. Das macht das Restaurant zu einer guten Adresse für alle, die traditionelle italienische Gerichte mögen und gerne unterschiedliche Pastasaucen ausprobieren.

Adresse: Eifelstraße 18, 50677 Köln | ristorante-paneevino.de

Da Mario – kochen mit Herzblut

Die Inhaberin und Köchin zeigt ein Gericht. (Archivbild) Copyright: Dirk Borm

Bei „Da Mario“ im Kölner Süden kocht bereits die zweite Generation mit viel Herzblut. Neben Klassikern wie Pizza Margherita, Lasagne della Casa und Spaghetti mit Ragù alla Bolognese gelingen hier auch neue Kreationen. Die Tagliolini al Tartufo werden mit Bianchetto-Trüffelbutter zubereitet und mit frisch gehobeltem Trüffel angerichtet. Unser Gastro-Tester Carsten Henn findet, jeder solle so einen Italiener im Viertel haben.

Da Mario, Rondorfer Hauptstraße 23, 50997 Köln | Da Mario auf Facebook

Toscanini – nicht nur die Pizza überzeugt

Pasta mit viel Soße im Toscanini. (Archivbild) Copyright: Henn

Das Toscanini ist für seine Pizza bekannt, überzeugt jedoch auch mit Pasta. Gastrotester Carsten Henn lobte bei seinem jüngsten Besuch unter anderem die frische Pasta und die mit Rind- und Schweinefleisch gefüllten Tortellini in cremiger Parmesansauce mit bissfestem Brokkoli. Auch die großzügigen Portionen fielen ihm positiv auf. Sein Fazit: „Das Toscanini ist ein Ristorante mit guter Pizza und guter Pasta – und sogar noch ein bisschen mehr.“

Adresse: Jakobstraße 22, 50678 Köln | toscanini.restaurant