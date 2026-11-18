Es darf ruhig ein bisschen schärfer sein: Die thailändische Küche lebt vom Zusammenspiel aus Chili, frischen Kräutern, Limette, Kokosmilch und würzigen Saucen. In Köln gibt es diverse Adressen, an denen sich ihre Vielfalt entdecken lässt – vom kleinen Imbiss mit Streetfood-Klassikern bis zum Restaurant, das auch weniger bekannte Spezialitäten auf der Karte hat.

Thailändische Restaurants in Köln

Wir stellen 11 Lokale vor, die Lieberhabern thailändischer Küche gefallen könnten.

1. Ratchada Thai Kitchen: Die pinke Nudelsuppe

Innenleben im Ratchada Thai Kitchen. (Archivbild) Copyright: Arton Krasniqi

Von außen ist das Ratchada Thai Kitchen am Barbarossaplatz eher unscheinbar. Doch die Küche hat es in sich. Gastrokritikerin Julia Floß war bei ihrem Besuch besonders von der Yen Ta Fo begeistert, einer pinken Nudelsuppe mit fermentiertem Tofu, Meeresfrüchten, Fischbällchen, Wantans und frischem Gemüse. Auch die Abstufungen beim Schärfegrad sind bemerkenswert: Gäste können zwischen „gar nicht scharf“, „deutsch-scharf“ und „Thai-scharf“ wählen. Neben der Suppe empfiehlt sich ein Blick auf die Streetfood-Gerichte, etwa gebratene Reisnudeln mit Meeresfrüchten und chinesischem Brokkoli.

Adresse: Kyffhäuserstraße 5, 50674 Köln | Mehr auf Instagram

2. Chok Dee: Ein Restaurant mit überregionalem Ruf

Gericht im Chok Dee. (Archivbild) Copyright: Dirk Borm

Das Chok Dee in der Nähe des Neumarkts hat Julia Floß lange übersehen – bis sie feststellte, welchen Ruf das Lokal in der thailändischen Community genießt. Selbst Gäste aus Belgien und den Niederlanden scheinen anzureisen, um hier zu essen. Die Karte ist umfangreich und in verschiedene Bereiche unterteilt, darunter „Thai Style“ und „das Original“. Neben den Klassikern lohnt es sich, nach besonderen Gerichten wie gesalzenen Eiern mit Mais Ausschau zu halten. Auch ganze Fische mit würzigen Toppings und große Schüsseln Nudelsuppe werden serviert. Wer sich durch die Karte probieren möchte, sollte etwas Zeit mitbringen.

Adresse: Bayardsgasse 4, 50676 Köln | Mehr auf chokdeethairestaurant

3. Buriram: Kräftige Aromen aus dem Isan

Ein Tuk-Tuk als Deko-Gegenstand im Buriram Thai Restaurant. (Archivbild) Copyright: Michael Bause

Im Buriram hat sich Monsa Oldenburg, genannt Joy, mit ihrem ersten eigenen Restaurant einen Namen gemacht. Sie hatte zuvor in anderen Kölner Thai-Restaurants gekocht. Julia Floß überzeugte bei ihrem Besuch vor allem der frittierte Rotbarsch mit feurigem rotem Curry und das Pad Krapao mit Thai-Basilikum und Chili. Auch der Buriram Green Tea mit Milch fiel durch sein Zusammenspiel aus blumigen, cremigen, süßen und leicht bitteren Noten auf. Wer hier isst, sollte außerdem nach dem Tagesdessert fragen. Die Einrichtung ist üppig, die Küche aber der eigentliche Grund für einen Besuch.

Adresse: Schaafenstraße 63, 50676 Köln | Mehr auf buriramthai.de

4. Check-In Thai: Klassiker und würzige Salate

Das Check-In Thai am Hansaring ist eine weitere Adresse für alle, die Lust auf aromatische Thai-Küche haben. Neben gebratenen Nudeln und Currys sind besonders die Salate interessant, etwa Som Tam mit grüner Papaya oder würzige Glasnudelsalate. Wer sich bei der Bestellung nicht sicher ist, kann nach dem Schärfegrad fragen. Neben den Klassikern lohnt sich auch ein Blick auf die weniger bekannten Gerichte der Karte.

Adresse: Hansaring 19, 50670 Köln | Mehr auf checkinthailand.de

5. Bangkok Thai Restaurant: Eine große Auswahl

Das Bangkok Thai Restaurant an der Lindenstraße ist eine etablierte Adresse für thailändische Küche in der Innenstadt. Die umfangreiche Karte reicht von Vorspeisen wie Saté-Spießen und frittierten Garnelen über Suppen mit Zitronengras bis zu Currys, Wokgerichten und Fisch. Wer sich nicht auf ein einzelnes Gericht festlegen möchte, findet hier reichlich Auswahl. Auch für einen Restaurantbesuch mit mehreren Personen, die unterschiedliche Vorlieben haben, ist das Angebot interessant.

Adresse: Lindenstraße 81, 50674 Köln | Mehr auf bangkok-thai-restaurant.de

6. Chang Thai: Ein Tipp für Sülz

Die Betreibenden vom Chang Thai Restaurant in Sülz. (Archivbild) Copyright: Susanne Hengesbach

Chang Thai an der Berrenrather Straße ist ein unkomplizierter Imbiss, der in lokalen Diskussionen immer wieder empfohlen wird. Besonders häufig fallen die Namen Pad Kra Pao und Kokos-Curry. Auch die großzügigen Portionen und das Preis-Leistungs-Verhältnis werden gelobt. Das Lokal ist eher eine Adresse für ein schnelles, unkompliziertes Essen als für einen langen Restaurantabend. Wer vor allem auf kräftige Aromen und gute Portionen Wert legt, sollte Chang Thai auf dem Zettel haben.

Adresse: Berrenrather Straße 196, 50939 Köln | changthai.koeln

7. Thara Thai in Weiden bietet Ped Thara

Etwas abseits der Innenstadt liegt das Thara Thai in Köln-Weiden. Das Restaurant bietet eine große Auswahl an thailändischen Klassikern und Spezialitäten. Auf der Karte stehen unter anderem Tom Kha Gai und Wan-Tan-Suppe, verschiedene Currys mit Fleisch, Fisch oder Tofu sowie Pad Thai. Eine Besonderheit des Hauses ist das Ped Thara: knusprig gebratene Ente mit einer hausgemachten Sauce aus Tamarinde, Chili und frischen Kräutern. Auch Spareribs nach Thai-Art gehören zu den Spezialitäten. Wer mag, kann den Restaurantbesuch mit einem der thailändisch inspirierten Cocktails abrunden.

Adresse: Bahnstraße 153, 50858 Köln | Mehr auf tharathai.de

8. Thai Street Food Cologne: Curry-Nudelsuppe für kalte Tage

Ein Gericht bei Thai Street Food Cologne in Ehrenfeld. (Archivbild) Copyright: Alexander Schwaiger

Der kleine Imbiss auf der Venloer Straße ist ein Tipp für alle, die thailändische Garküchenküche mögen. Julia Floß hat bei ihrem Besuch im Winter 2025 besonders die Khao Soi hervorgehoben: eine cremige Curry-Nudelsuppe mit Kokosmilch, Hähnchenkeule und knusprigen Eiernudeln. Auch das Thai-Omelette und Ingwerreis mit Hühnchen gehören zu den Empfehlungen. Die Karte bietet außerdem Gerichte, die man nicht überall findet, darunter rotes Schweinefleisch und verschiedene Spießchen. Das Lokal ist klein; wer kommt, sollte sich auf eine unkomplizierte Imbissatmosphäre einstellen.

Adresse: Venloer Straße 282, 50823 Köln | Mehr auf Instagram

9. Lai Thai 2: Thailändische Spezialitäten mitten in der Stadt

Mitten in der Innenstadt serviert das Lai Thai 2 am Blaubach traditionelle thailändische Küche. Neben Klassikern wie Currys und Pad Thai gibt es eine eigene Rubrik mit „Mama's Lieblingsgerichten“. Dazu gehört etwa Khao Soi, eine würzige nordthailändische Kokos-Currysuppe mit Hähnchen und Weizennudeln. Auch ein ganzer frittierter Fisch mit Ingwer, Zitronengras, Minze und Chili steht auf der Karte. Wer die thailändische Küche jenseits der bekannten Klassiker kennenlernen möchte, findet hier einige interessante Gerichte.

Adresse: Blaubach 18, 50676 Köln | lai-thai-2.de

10. Meti Thai: Klein und gut besucht

Ingwer und Chili sind in der thailändischen Küche oft gesehen. (Symbolbild) Copyright: Laura Klemens

In Köln-Brück serviert das Meti Thai frische thailändische Küche in gemütlicher Atmosphäre. Das kleine Restaurant ist in der Regel gut besucht und bietet eine Auswahl klassischer Thai-Gerichte. Auch scharfe Speisen gehören zum Angebot. Drei Chili-Schoten stehen für besonders scharf – wer es gern feurig mag, kann das Risiko eingehen. Wer hier essen möchte, sollte besser reservieren.

Adresse: Brücker Mauspfad 592, 51109 Köln

11. Sala Rim Naam: Essen am Rhein

Mitten im Grünen, etwas abseits des Rodenkirchener Ortskerns, liegt das Sala Rim Naam. Das thailändische Restaurant bietet eine umfangreiche Speisekarte mit Vorspeisen, Suppen und Salaten sowie zahlreichen Hauptgerichten mit Fleisch, Fisch und Gemüse. Auch vegetarische Optionen stehen zur Auswahl. Auf der Karte finden sich Klassiker wie Massaman-Curry, Gerichte mit Ente und verschiedene thailändische Suppen. Im Sommer lässt sich das Essen auf der Terrasse genießen, die von viel Grün umgeben ist. Das Restaurant eignet sich auch für einen gemütlichen Abend mit mehreren Gängen.

Adresse: Uferstraße 63, 50996 Köln | Mehr auf sala-rim-naam-koeln.xregional.de

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