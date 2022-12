In vielen Kölner Restaurants und Cafés kann man jetzt Essen abholen oder liefern lassen. 29 davon stellen wir hier vor.

Köln – Cafés und Restaurants sind schon seit längerer Zeit wieder geöffnet. Unter gewissen Voraussetzungen können die Kölner und Kölnerinnen essen gehen. Doch mach einer bleibt verunsichert. Oder befindet sich in Quarantäne. Oder ist nicht geimpft.



Wer lieber zu Hause isst, kann Liefer- oder Abholdienste in Anspruch nehmen. Viele Restaurants und Cafés haben sich aufgrund der Not-Situation in den letzten Monaten und Jahren zu neuen Services durchgerungen und bieten Abholservices und To-Go-Aktionen an, ein paar wenige liefern sogar noch bis vor die Haustür.

Hier finden Sie eine Liste von Kölner Cafés und Restaurants, die uns in verschiedenen Veedeln aufgefallen sind oder die wir besonders schätzen und Bestellungen zum Abholen entgegennehmen. Ein paar wenige bieten sogar Lieferservices an. Die Liste ist in Stadtbereiche aufgeteilt.

Das könnte Sie auch interessieren:

Augustin, Madame Croissant Anzeige Diese mehr als 50 Restaurants und Cafés sind 2022 neu in Köln von Corinna Heyde , Laura Klemens , Philipp Nesbach

Heizpilz, Decke oder Sonne Anzeige Restaurants in Köln, wo Sie im Winter schön draußen sitzen von Laura Klemens , Maria Gambino

Diese Liste ist nur ein Auszug aus der Kölner Gastro-Szene und hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Und wo bestellen Sie? Sollte Ihr Lieblingsrestaurant fehlen, schicken Sie uns gerne Ihren Tipp an ksta-freizeit@dumont.de.

Belgisches Viertel

Spatz - Health Food Deli und Café, Belgisches & Braunsfeld

Auf die gesunden Bowls und Bagels des Spatz' müssen wir auch nicht verzichten, wenn wir zu Hause essen wollen. Eine Buddha-Bowl mit Süßkartoffel, Avocado und Champignons klingt doch auch ansprechender als zwei Wochen lang ununterbrochen Nudeln mit Pesto, oder? Per Vorbestellung kann man die leckeren Gerichte Straße abholen, geliefert wird nur über Lieferando. Ein Pluspunkt: Das Spatz benutzt das Rebowl-System, um Müll zu vermeiden.

www.spatz-health-food-delicafe-koeln.de

Antwerpener Straße 38, 50672 Köln, 0221-222 09 424 (derzeit wegen Umbaus geschlossen, Öffnung im April 2022 mit neuem Konzept)

Aachener Str. 503, 50933 Köln, 0221-998 755 78

Tanoshii

Das Tanoshii bietet weiterhin auch Außer-Haus-Service an. Mit einem eigenen Take-Away-Angebot und über Lieferando kann man die leckeren Speisen, darunter verschiedenste Sushi-Variationen oder auch mal eine Fisch-Platte für zwei Personen und weitere warme Gerichte (vietnamesisch oder asiatisch-europäische Crossover-Küche) für Zuhause bekommen.

Brabanter Str. 3, 50674 Köln, 0221-170 672 75

www.tanoshii.eu

Well Being

Das Well Being ist wahrscheinlich das älteste vegane Asia-Restaurant Kölns und hat aber nichts an Modernität bezüglich seines Konzeptes verloren. Es werden keine tierischen Produkte verwendet, dafür gibt es Bio-Gemüse und Bio-Tofu. Hinzu kommt, dass Wert auf Nachhaltigkeit gesetzt wird. So gibt es beim Mitbringen eigener Behälter 15 Prozent Rabatt. Wer online zum Liefern bestellt, kann das Recycle-System Vytal mit einwählen, so dass in Mehrwegverpackungen geliefert wird. Auch über Wolt wird geliefert.

Brabanterstr. 48 50672 Köln, 0221 29925682

www.wellbeing-koeln.de

Südstadt

Ox und Klee

Ox & Klee Copyright: Laura Klemens

Als der Lockdown kam, sah sich auch das Kölner Zwei-Sterne-Restaurant Ox & Klee im Rheinauhafen dazu genötigt, auf einen Mitnehm-Service zu setzen. Und davon ist auch hier etwas hängengeblieben. Küchenchef Daniel Gottschlich lässt mit dem Portal voilà Feinschmecker im ganzen Land und auch in Österreich an seiner Küche teilhaben. Exklusive Menüs für zu Hause können dort bestellt werden. Sie werden am Versandtag frisch zubereitet und losgeschickt. Zu Hause sollen sie mit ein paar Handgriffen fertiggestellt werden können.

Hier geht es zum Bestellportal.

Im Zollhafen 18, 50678 Köln

oxundklee.de

Caminetto, Südstadt

Wer schon einmal im Caminetto am Eifelplatz gesessen hat (die beliebten Plätze draußen sind schnell belegt), der weiß, dass sich alle paar Minuten die Türe öffnet, weil hungrige Kölner sich ihre Pizza- und Pasta-Bestellungen abholen wollen. Wenn man keinen der schönen Sitzplätze vor der Tür und im Restaurant mehr ergattert, dann kann man Essen abholen. Der Abholservice läuft weiter. Bestellungen können am besten telefonisch durchgegeben werden.

Eifelstraße 36, 50677 Köln, 0221-3104664

Caminetto auf Facebook

Restaurant Dostoevsky-Raskolnikow

Für die richtige Stärkung in schwierigen Zeiten sorgt auch die deftige russische Küche des Restaurants Dostoevsky-Raskolnikow in der Südstadt. Das Restaurant bot beizeiten einen Fensterverkauf und eine Lieferung seiner Speisen an. Jetzt kann man noch zum Abholen bestellen oder in einem gewissen Liefergebiet über Lieferando. Bestellt werden kann unter der Telefonnummer 0221/93118420. Auf der Karte stehen unter anderem der Klassiker Bortschtsch, die Rote-Beete-Suppe, aber auch russische Spezialitäten wie Tscheburek (frittierte Teigtasche mit Rinderhack) oder Wareniki (gekochte Teigtaschen mit Kartoffel und Pilzen oder Sauerkraut und Lachs).

Bonner Wall 2A, 50677 Köln

www.raskolnikow-koeln.de

Frau Maher

Nach der Umstrukturierung in dem Eck-Restaurant am Ubierring ist aus dem ehemaligen Wippnbk das Restaurant „Frau Maher“ geworden, das seither mehr auf Nachhaltigkeit und Regionalität setzt. Seit den Lockdowns gibt es auch hier ein Abhol-Angebot. Die aktuelle Karte steht auf der Webseite. Derzeit gibt es beispielsweise Gnocchetti, indische Spinatbällchen oder Schollenfilet. Zu den regulären Zeiten, also 9 bis 24 Uhr kann man Essen bestellen und später dann selber abholen.

Ubierring 35, 50678 Köln, 0221-32 61 33

frau-maher.de

Mainzer Hof

Der Mainzer Hof auf der Ecke in der Südstadt Copyright: Laura Klemens

Ob Wild, Schnitzel oder Veggie, die Speisekarte, die auf der Webseite des Restaurants unter dem gleichnamigen Reiter zu finden ist, erfüllt viele Wünsche. Der Hof ist regulär von Montag bis Sonntag ab 17 Uhr geöffnet. Ein Hinweis auf der Webseite deutet darauf hin, dass alle Gerichte auch To Go geordert werden können. Miesmuscheln gibt es nur noch für eine kurze Zeit. Bestellt werden kann entweder vor Ort oder am Telefon.

Maternusstraße 18, 50678 Köln, 0173 4970110

mainzerhof-koeln.de

Ehrenfeld

Wallczka

Auch die Betreiber des Restaurants Wallczka bietet seit den Schließungen ein Alternativ-Programm an, auch jetzt noch, wo die Betriebe wieder geöffnet sind. Wechselnde, warme Speisen, Suppen, Salate, Sandwiches, Kuchen sowie Kaffee werden auch zum Mitnehmen angeboten. Auf der Webseite lässt das Restaurant verlauten, dass alle Speisen auch in den Mehrweg-Bowls von Vytal mitgenommen werden können. Vorbestellungen sind unter 0221 29842156 möglich.⠀⠀⠀

Mehr über das Wallczka erfahren Sie hier mit KStAPLUS.

Subbelrather Str. 295, 50825 Köln, 0221-29 84 21 56

www.wallczka.com

Mei Wok

Komplett vegan, mit asiatischen Currys und leckeren Sommerrollen, geht es beim To-Go-Service von Mei Wok zu, wie eben zum üblichen Betrieb sonst auch. Die aktuellen Öffnungszeiten für den Restaurantbetrieb sind von Montag bis Freitag ab 12 Uhr, am Wochenende ab 13 Uhr. Wer nicht abholen möchte, kann neuerdings auch über Wolt bestellen. Auch bei Lieferando ist Mei Wok vertreten.

Venloer Str. 384, 50825 Köln, Telefon: 0221/96269707

koeln.meiwok.de

Karl Hermann's

Bei Karl Hermann's in Ehrenfeld werden die Burger-Patties aus Boeuf de Hohenlohe gemacht , was seinen Preis kostet. Dafür bekommt man aber auch hochwertige Burger. Dazu gibt es normale Pommes oder die aus Süßkartoffeln und Cole Slaw. Auch vegetarische Burger und manchmal eine Variation aus Wild stehen auf der Karte. Montags bis sonntags von 12 bis 20.30 Uhr ist geöffnet und dann kann man die Burger auch abholen. Einige Gerichte sind auch bei Lieferando bestellbar.

Venloer Straße 538, 50825 Köln, 0221/5955 7960

karlhermanns.de

Nördliches Köln

Freddy Schilling, Studentenviertel, Eigelstein

Im Potpourri an leckeren Speisen darf selbstverständlich auch der Burger nicht fehlen. Freddy Schilling ist in Köln eine bekannte Institution für das amerikanische Gericht. In den Online-Shops der beiden Filialen kann man sich das Essen bestellen, zum Abholen oder zum Liefern lassen. Da sich der eigene Lieferservice nicht gerechnet hat, wird von Partnern wie Wolt Ubereats und Lieferando geliefert. Von Purist bis zum bunten Burger mit viel Gemüse ist ein breitgefächertes Angebot zur Auswahl vertreten.

Freddy Schilling

Kyffhäuser Straße 34/Eigelstein 147, 50674 Köln/50668 Köln

Allgemeine Website mit allen Infos: www.freddyschilling.de

Website zur Bestellung Kyffhäuser Straße: kyff.freddyschilling.de

Website zur Bestellung Eigelstein: eigelstein.freddyschilling.de

Núria

Von Dienstag bis Sonntag ab 17 bis 23 Uhr hat das Restaurant geöffnet. Man kann auch immer noch das Take-Away-Angbot vom Núria in Anspruch nehmen. Bestellungen gibt man am besten telefonisch im Voraus ab. Auf der Karte zu finden sind Speisen der orientalischen Küche, wie Mantu, Kofta oder Pokora.

Lübecker Str. 2, 50668 Köln, 0221/1699 6453 oder hello@nuria-restaurant-koeln.de

nuria-restaurant-koeln.de

Mehr erfahren Sie hier über das Restaurant.

Feuer und Flamme

Auch in der Flammkuchen-Manufaktur „Feuer & Flamme“ im Agnesviertel wird das Essen eingetütet und aus dem Haus gegeben. Rund 20 unterschiedliche Flammkuchen gibt es hier. Bestellen kann man telefonisch oder spontan im Laden, aber nur zum Mitnehmen, geliefert wird nicht mehr. Die Flammkuchen können zu den gewohnten Öffnungszeiten abgeholt werden.

Neusser Str. 25, 50670 Köln, 0157-33262693

feuerundflam.me

Ngon Ngon

Seit dem Herbst 2019 gibt es das Restaurant Ngon Ngon, im Herbst 2020 kam sogar gleiche eine zweite Filiale am Ring hinterher. Hier können die Gäste in einem schönen rustikalen Ambiente leckere Speisen wie Summer Rolls, Pho und diverse Reisnudelgerichte genießen. Diese Speisen bieten beide Lokalitäten nun sowohl zur Abholung als auch zur Lieferung an. Telefonisch können Bestellungen zur Lieferung ab 30 Euro aufgegeben werden.



Maybachstraße 152, 50670 Köln, 0221 13955460 und Hohenstaufenring 15, 50674 Köln, 0221 42366096

ngonngon-restaurant.de

Schäl Sick

7. Café Vreiheit, Mülheim

Selbstverständlich gibt es auch rechtsrheinisch viele schöne inhabergeführte Cafés und Restaurants, die ihr Angebot für die Corona-Zeit und darüber hinaus verändert haben. Zum Beispiel das Café Vreiheit in Mülheim. Der Außer-Haus-Verkauf läuft auch zu den regulären Zeiten von Mittwoch bis Montag 10 bis 20 Uhr. Ab mittwochs ist die Speisekarte aktualisiert im Netz und auf Instagram zu sehen. Bestellt werden kann am besten telefonisch.

Café Vreiheit, Wallstraße 91, 51063 Köln, 0221-9917793

www.cafe-vreiheit.de

Restaurant Meta, Poll

Auch in schwierigen Zeiten darf, oder vielleicht sogar soll, es etwas gehobenere Küche sein? Dann ist das Restaurant Meta in Poll, manche nennen es auch einen versteckten Goldschatz, eine gute Anlaufstelle. Wo sonst im Restaurant auch barrierefrei gesessen und gespeist wird, gibt es seit den Lockdowns auch To-Go-Essen. Eine Extra-Karte dafür gibt es nicht. Die frischen und saisonale Gerichte auf der regulären Speisekarte werden aber zur Abholung angeboten.

Meta Restaurant, Siegburger Straße 385-387,51105 Köln

www.meta-restaurant.de

Alte Schule

Auch für das Weinhaus „Alte Schule“ in Brück waren die Lockdowns eine schwere und aufregende Zeit. Es wurde renoviert und es wurde weitergekocht, für den Außerhaus-Verkauf. Für Sascha Halm war Schließen keine Option. „Wir geben nicht auf und machen weiter“, sagte der Gastronom. „Ich nehme diese Herausforderung an, für meine Familie, meine Mitarbeiter und deren Familien und für meine Gäste. Für die werden wir kochen, was das Zeug hält.“ Wer sich nicht in das schöne Häuschen zum Essen wagt, kann telefonisch bestellen und die Speisen abholen oder liefern lassen.



Mehr über das Restaurant in Corona-Zeiten lesen Sie hier auf KStAPLUS.

Olpener Str. 928, 51109 Köln, 0221-84 48 88

www.weinhaus-zur-alten-schule.de

Em Höttche

Das "Em Höttche" ist ein urkölsches Brauhaus auf der Schäl Sick in Dellbrück. Neben Päffgen-Kölsch gibt es hier auch gutbürgerliche Küche. Durch den Tipp einer Leserin sind wir darauf aufmerksam geworden, dass ausgewählte Speisen im Lockdown auch für zu Hause angeboten wurden. Der Abholdienst wurde beibehalten. Ab 16 Uhr hat das Restaurant geöffnet. Bestellt werden können viele Kölsche Klassiker, am besten unter der Telefonnummer 0221/9981745.

Gierather Straße 10, 51069 Köln

www.em-hoettche.info

Bistro Terrasse Dellbrück

Am Vereinsheim des TV Dellbrück befinden sich die Bistro Terrasse. Häufig werden die Speisen hier auf der gemütlich eingerichteten Terrasse eingenommen. Es gibt aber auch einen Abhol- und Lieferdienst. Das Liefergebiet geht über die meisten Bereiche der Stadtteile Dellbrück, Holweide und Brück. Geliefert wird Dienstag bis Freitag zwischen 17 und 21 Uhr, Samstag und Sonntag von 13 bis 21 Uhr. Auf der Karte finden sich nicht nur Schnitzel und Reibekuchen, sondern auch Pierogi und Bistro Baguettes.

Mielenforster Straße 40, 51069 Köln

www.bistro-terrasse-koeln

Sülz, Lindenthal, Zollstock

Gasthaus Scherz

Ob fertig zubereitet oder eingemacht: Beides ist top. Copyright: Henn

Das Gasthaus Scherz in Sülz bietet köstliche österreichische Speisen an. Wer nicht ins Restaurant gehen möchte, kann einen Blick auf die Webseite werfen. Dort gibt es eine Extra-Kategorie „Ausser Haus“, wo eine kleinere Karte mit Vorspeisen, Hauptspeisen und Desserts zu sehen ist. Daraus kann man bestellen. Die Gerichte kommen preislich wegen weniger Aufwand sogar besser weg. Unser Gastro-Kritiker Carsten Henn hatte sich im Lockdown das Außer-Haus-Angebot eines seiner Lieblingsrestaurants näher angeschaut und befand auch die Speisen in der Box als köstlich.

Luxemburger Straße 256, 50937 Köln, 0221/16929440

www.scherzrestaurant.de

Zur Facebook-Seite

Café Goldjunge, Sülz und Nippes

Alle drei Cafés sind geöffnet - es darf also wieder gefrühstückt werden. Das Café bietet außerdem einen wöchentlich wechselnden Mittagstisch, sowie warme Speisen, Kaffee und frischen Kuchen (darunter auch viele vegane Alternativen) an. Am Wochenende gibt es frisch gebackene vegane Zimtschnecken. Warme und kalte Speisen können z.B. über den Lieferdienst Wolt (nur in Sülz und am Mediapark) oder telefonisch (in allen drei Läden) vorbestellt werden. Für diejenigen die die Gerichte auch zu Hause essen möchten, wurden die Klassiker eingeweckt und sind ebenfalls bin den drei Standorten zu erwerben. Es gibt auch einen Catering-Service.

Goldjunge Sülz, Zülpicher Str. 282, 50937 Köln I Mo-So 9-18 Uhr

Goldjunge Mediapark, Gladbacher Str. 31, 50672 Köln I Mo-So 9-17 Uhr

Goldjunge Nippes, Neusser Str. 291, 50733 Köln I Mo-Fr 10-18 Uhr, Sa-So 9-18 Uhr

cafe-goldjunge.de

Der vierte König

Das Restaurant in Sülz, das sich auf französische-indische Crossover-Küche konzentriert, bietet fast alle Gerichte der Speisekarte weiterhin zum Mitnehmen an. Auf Wunsch auch so vorbereitet, dass man sie später oder am nächsten Tag schnell und mit wenigen Handgriffen selbst zu Ende „kochen” kann.

Gottesweg 165 50939 Köln, 0221 48481288

derviertekoenig.com

Café de Kok

Alle Gerichte der Speisekarte, den Mittagstisch und die Kuchen vom beliebten Café de Kok gibt es auch zum Mitnehmen - gerne auch in der Vytal-Mehrwegbox. Vorbestellen kann man telefonisch. Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Sonntag, 9 bis 18, den Mittagstisch gibt es Dienstag bis Freitag ab 11:30 - jeweils solange der Vorrat reicht. Montags ist derzeit Ruhetag. Neben dem Mittagstisch gibt es verschiedene Frühstücksangebote, Sandwiches, Wraps und verschiedene Varianten einer Salad Bowl zum Mitnehmen. Das Wochenangebot ist auf der Webseite zu sehen. Angesichts der aktuellen Corona-Lage gibt es Sonntags wieder Frühstücksboxen To Go.



Irmgardstraße 19 50969 Köln, 0221/2708 7350

www.cafedekok.de

Innenstadt, Kwartier Latäng, Studentenviertel

Oma Kleinmann

Omas Lockdown 2.0: Zu bestimmten Zeiten konnte man im Lockdown bei der Oma Schnitzel und Co. zum Mitnehmen bestellen. Und auch jetzt gibt es die berühmt berüchtigten Speisen auch noch to go. Allerdings zu den normalen Betriebszeiten, also von Dienstag bis Samstag von 17 bis23 Uhr und sonntags ab 16 Uhr. Vorbestellungen werden telefonisch unter 0221 - 232346 oder per Mail an info@beiomakleinmann.de angenommen. Die Speisekarte ist auf der Webseite einsehbar.

Zülpicher Str. 9, 50674 Köln

www.beiomakleinmann.de

Bai Lu Noodles

Die Nudelsuppe mit Hähnchen ist ein wahrer Gaumenschmaus – auch für zuhaus'. Copyright: Christian Schmitt

Die beste Nudelsuppe von Köln gebe es hier, auch in der To-Go-Box, hieß es von unserer Gastro-Kritikerin Julia Floss schon vor einer Weile. Bai Lu hat sich vom Geheimtipp zur festen Instanz entwickelt und die Fangemeinde wächst von Gast zu Gast. In der Food-Box befinden sich alle Zutaten für die magische Nudelsuppe samt Zubereitungsanweisung: Ein Becher Brühe, ein Beutel Gemüse, ein Beutel mit frischen Nudeln und ein Töpfchen mit Gojibeeren und Frühlingslauch. Man kann telefonisch oder vor Ort bestellen und dann abholen. Wenn man eine Food-Box bestellt, muss man „Food-Box"' zusätzlich bei der Bestellung sagen, weil der Laden auch noch normal Togo anbietet.

Palmstraße 41, 50672 Köln, Telefon 0221/78948128

bai-lu-noodles.business.site

Weinstube Bacchus

Die Weinstube Bacchus fragt auf ihrer Webseite ganz offen nach: „Wissen Sie schon, was heute Abend auf Ihrem Speiseplan steht?" So wird der Außer-Haus-Service angekündigt. Man soll das Lieblingsgericht der Karte nennen und auf Wunsch können alle Speisen umweltschonend auf dem vorgewärmten Geschirr To Go angerichtet und dann später abgeholt werden. Das Geschirr bringt man am nächsten Tag zurück.



Rathenauplatz 17/Ecke Görresstraße, 50674 Köln, Telefon 0221 217986

www.weinstubebacchus.de

Bay Area Burrito Company

Hier wird gerollt, was das Zeug hält. Auch wer richtig viele Zutaten für seine Weizen-Tortilla bestellt, wird sich wundern, dass die geübten Mitarbeitenden in der Bay Area Burrito Company es tatsächlich schaffen, alles in einen Burrito einzurollen. Wer das vor Ort gar nicht unbedingt sehen möchte, kann auch vorbestellen und fertig abholen oder über Wolt oder Lieferando zum Liefern ordern.

Friesenwall 16-18, 50672 Köln, 0221/16823024

Auf Facebook ansehen



Kölner Süden

Treppchen

Copyright: Alexander Schwaiger

Mit Blick auf den Rhein schlemmen ist sonst ein Highlight im Treppchen. Draußen sitzen kann man hier ebenso ganz wunderbar. Aber auch wer zu Hause bleibt, muss auf das Schlemmen nicht verzichten, denn das Essen kann man mit nach Hause nehmen. Die Öffnungszeiten für Bestellung und Abholung sind: Freitag bis Sonntag von 16 bis 21 Uhr.

Kirchstraße 15, 50996 Köln, 0221 392179, E-Mail: info@treppchen-koeln.de

zum-treppchen-koeln.de

Marano

Seit dem Umbau im Jahr 2008 bietet das Marano neben seinen Eis-Kreationen auch handgemachte Steinofen-Pizza, frische Pasta, Salate und mehr. Nicht nur im Lockdown konnte man anrufen, bestellen und abholen. Das geht auch jetzt noch. Auf der Webseite ist die aktuelle Tageskarte sowie die beliebte Pizzakarte einzusehen. Mehr als 20 Pizza-Varianten sind dort aufgelistet. Geöffnet ist täglich, außer samstags, von 11.30 - 20.00 Uhr.

Sürther Hauptstr. 69, 50999 Köln, 02236 389662

www.marano-suerth.de

Roses

Die Außengastronomie vom „Rose`s" auf der Sürther Straße. Copyright: Alexander Schwaiger

Italienische Pasta-Gerichte und Pizzen aber auch leckere Fleisch-und Fischspeisen bekommt man im Roses. Wer mag, kann draußen auf der großen Terrasse oder drinnen einen Platz finden. Für diejenigen, die lieber zu Hause essen möchten, gibt es aber auch einen Außer-Haus-Service. Man kann die Speisen abholen. Falls eine Mindestbestellmenge erreicht ist, die Restaurantkapazitäten es zulassen und der Weg nicht zu weit ist, kann auch geliefert werden.

Sürther Straße 158, 50999 Köln

roses-koeln.de