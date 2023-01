Ungewöhnlicher Ort TV-Koch Steffen Henssler eröffnet Restaurant in Köln

Köln – Als Steffen Henssler mit seinem Bruder Peter 2017 das erste „Ahoi“ in der Hamburger Innenstadt eröffnete, war eins bereits klar: „Dieses Konzept gehört nicht nur nach Hamburg, denn leckeres Essen muss überall zu Hause sein“, erklären der Fernsehkoch und sein Partner auf der Website der Kette. Denn mittlerweile gibt es Filialen in Otterndorf, Scharbeutz, Travemünde und zeitnah auch in Köln.

Der neue „Anleger“ der Kette ist diesmal nicht an einem Hafen, sondern am ehemaligen Flughafen Butzweiler Hof. Genauer gesagt auf dem Gelände der Motorworld, im Erdgeschoß des früheren Tower.

Dazu Steffen Henssler: „Bislang liegen unsere Standorte bevorzugt im Norden. Doch ich habe schon lange mit dem Gedanken gespielt, in Köln ein Restaurant zu eröffnen. Da ich hier oft für Fernsehshows bin, kenne ich die Stadt gut. Man habe in Ossendorf den idealen Standort gefunden. „Der Umbau hat etwas gedauert und Corona hat die Eröffnung auch nicht gerade beschleunigt, aber jetzt ist es endlich so weit.“



Es gibt einen großen Außenbereich mit Strandkörben, innen ist die Industriearchitektur in maritimen blau-rot-weiß-Tönen gestaltet, eine lebensgroße Karikatur zeigt den berühmten Namensgeber als freundlichen Kapitän Krake.

Die hinteren Räume geben Blicke frei auf Renn- und Sportwagen im Michael-Schumacher-Hangar der Motorworld-Ausstellung. Statt Bruttoregistertonnen gibt es hier Pferdestärken, statt Ankern Formel-1-Reifen, statt Lotsenmützen Visierhelme.

Auf der Speisekarte wird es auch in Köln hanseatisch

Und natürlich Kölsch vom Fass (0,2l Gaffel für 2 Euro). Ansonsten ist die Speisekarte wie in den anderen vier Filialen eher hanseatisch angehaucht. Fish’n’Chips klassisch (mit Remoulade und Smashed Peas) kosten 12,90 Euro, Hamburger Pannfisch (Kabeljau mit Kartoffelpuffer, Speck, Apfelmus und Senfsauce) 17,90 Euro und Shrimps’n’Chips Deluxe (Garnelen mit Fritten und Trüffel-Ponzu-Butter) 16,90 Euro. So genannte Sushi Bowls gibt es Veggie (11,90 Euro) oder mit Lachs (15,90 Euro). Es gibt Currywurst mit Fritten (12,90 Euro) oder diverse Steaks (alle 19,90 Euro), und für Kinder (bis 12 Jahre) Backfisch für 5,90 Euro oder Kartoffelpuffer (Rieevkooche) zu 4,90 Euro. Aber es gibt nicht nur deftige Speisen: diverse „Freak Shakes“, Eisbecher, Waffeln oder Kuchen erfreuen das süße Herz.

Das könnte Sie auch interessieren:

Zum Feierabend Anzeige 16 schöne Biergärten in Köln von Corinna Heyde

Public Viewing in Köln Anzeige In diesen 17 Lokalen ist EM-Gucken auch bei Regen möglich von Laura Klemens

Nach fast 60 Jahren Anzeige Kölner Traditions-Italiener „Bepi" schließt auf der Breite Straße von Susanne Hengesbach

Eröffnet wird mit einem so genannten Soft Opening ab diesem Donnerstag, 24. Juni, 17 Uhr. Das Ahoi ist die bereits vierte gastronomische Einrichtung auf dem Gelände der Motorworld. Neben dem V8-Motorworld-Hotel bietet das Steakhaus „Abaccos“ Steaks vom heißen Stein und die „Moto-Food-Garage“ lockt mit Pizza, Pasta und Bar.

Ahoi Köln, Butzweilerstraße 35-39, 50829 Köln (in der Motorworld Köln)

Telefon 0221-2225340

Öffnungszeiten: täglich 11 – 24 Uhr, Küchenzeiten 11.30 – 22.30 Uhr

ahoisteffenhenssler.de