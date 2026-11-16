Live-Musik im Café Storch

Die „Storch Session“ verbindet einen kurzen Denkanstoß mit Live-Musik. Bei dieser Ausgabe treten Cage mit Soul, R&B und Alternative Pop sowie die Anwältin Christina Clemm auf.

Wann? Montag, 16. November 2026, 19.30 bis 21 Uhr Wo? Café Storch, Aachener Straße 17 Wie viel? Kostenlos (Spenden willkommen)

Siebdruckworkshop in der Kolbhalle

In dem Workshop entsteht ein Motiv für die Soliparty, das anschließend belichtet und auf Stoff oder Papier gedruckt wird. Die Spenden unterstützen den Erhalt der Kolbhalle als unabhängigen Kulturort.

Wann? Dienstag, 17. November 2026, 10 bis 15 Uhr Wo? Kolbhalle, Leyendeckerstraße 9 Wie viel? Auf Spendenbasis

Miss Ivanka T. in der Kulturkirche

Miss Ivanka T. präsentiert ihr erstes Solo-Comedyprogramm über Abrechnung, Feier und eine Hommage an die Frauen, die sie geprägt haben. Das Programm verbindet scharfen Humor mit Drag und queerer Perspektive.

Wann? Mittwoch, 18. November 2026, 20 Uhr Wo? Kulturkirche Köln, Siebachstraße 85 Wie viel? 35 Euro

„Feel it!“ – Musik-Performance im Kulturbunker

Die Performance bringt drei Künstler aus der Türkei und Deutschland in einen Dialog aus Popsongs, persönlichen Geschichten und großen Gesten. Sie setzt sich mit Pop, Populismus, Vorurteilen und öffentlicher Kommunikation auseinander.

Wann? Freitag, 20. November 2026, 19 bis 21 Uhr Wo? Kulturbunker Köln-Mülheim, Berliner Straße 20 Wie viel? 13 Euro

Hermanos Gutiérrez im Palladium Köln

Hermanos Gutiérrez verbinden lateinamerikanische Folk-Klänge mit virtuosem Gitarrenspiel. Mit ihrer neuen Musik kommen sie im Rahmen der „Los Ojos Del Condor Tour“ nach Köln.

Wann? Freitag, 20. November 2026, 20 bis 23.45 Uhr Wo? Palladium Köln, Schanzenstraße 40 Wie viel? 53 Euro

Open Stage im Motoki

Der Abend bietet ein kuratiertes Programm vielfältiger künstlerischer Auftritte in gemütlicher Atmosphäre. Am Ende gibt es zusätzlich die Möglichkeit, spontan einen fünfminütigen Auftritt zu übernehmen.

Wann? Samstag, 21. November 2026, 19.30 bis 21.45 Uhr Wo? Motoki, Stammstraße 32–34 Wie viel? 6 bis 12 Euro

Der „Zauber von Oz“ im Comedia-Theater

In der Bühnenfassung nach L. Frank Baum wird Doro aus ihrer grauen Welt ins farbenprächtige Oz entführt. Auf ihrer Reise begegnet sie einer Blechfrau, einer Vogelscheuche und einem Löwen, die sie begleiten.

Wann? Sonntag, 22. November 2026, 18 Uhr Wo? Comedia-Theater, Vondelstraße 4–8 Wie viel? 5 bis 18 Euro