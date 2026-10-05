„Ist das wirklich Erasure?“Fans wettern gegen Andy Bells Stimme – neue Musik sorgt für Unmut

Mit einem aktuellen Instagram-Post kündigte das britische Synth-Pop-Duo Erasure in den vergangenen Tagen seine neueste Veröffentlichung an: Die Single „Wings Of Love“ steht ab sofort auf allen gängigen Plattformen wie Spotify bereit und soll gleichzeitig als Vorbote für das kommende Album „Radio!! Radio!!“ dienen. Doch statt der erhofften Vorfreude entfachte der Beitrag in den sozialen Netzwerken vor allem Ratlosigkeit, herbe Kritik und eine spürbare Entfremdung langjähriger Anhänger.

Im Mittelpunkt der Diskussion unter dem Posting steht das zentrale Element der Band: der Gesang von Andy Bell. Für viele treue Hörer wirkt die Darbietung so ungewohnt oder stark verfremdet, dass offene Verwirrung herrscht. Reaktionen wie „Wer singt denn überhaupt dieses Lied?“ oder die schlichte Frage „Ist das wirklich Erasure?“ bringen das Unbehagen auf den Punkt.

Erasure: Neue Single „Wings Of Love“ spaltet die Fans

Andy Bells unverwechselbare Klangfarbe, die über Jahrzehnte hinweg das emotionale Aushängeschild der Band war, scheint für viele schlichtweg verschwunden zu sein. Seine Stimme klingt völlig verändert, fast wie die eines anderen Sängers – ein Bruch mit dem gewohnten Sound, der viele Anhängerinnen und Anhänger ratlos zurücklässt.

Zu dieser gesanglichen Irritation gesellt sich beißender Spott über das musikalische Gesamtbild. Visuell weckt die Ästhetik mit ihrer metallischen Figur und dem Retro-Futurismus Reminiszenzen an Fritz Langs Klassiker „Metropolis“ oder das Bauhaus-Design. Auffallend viele Reaktionen loben zwar die optische Aufmachung und das Artwork, nutzen dies jedoch direkt als Seitenhieb gegen den Track selbst: „Wenn die Grafik besser ist als das Lied“ fasst die Stimmung gleich mehrfach zusammen.

„Ist das wirklich Erasure?“: Fans erkennen Stimme nicht

Andere Kommentatoren pflichten ernüchtert bei und fragen offen: „Das ist wirklich nicht besonders gut, oder?“ Dass die grafische Gestaltung mehr Eindruck hinterlässt als die musikalische Komposition, wiegt für ein Pop-Duo mit dieser Historie schwer.

In den Debatten ziehen enttäuschte Hörer daher unvermeidliche Vergleiche zur Vergangenheit. Meilensteine wie die Alben „Wild!“, „Chorus“, „I Say I Say I Say“ oder „Cowboy“ werden herbeizitiert, um den qualitativen Abstand zu aktuellen Werken zu betonen.

Auch der Vergleich mit den langjährigen Weggefährten Pet Shop Boys fällt für Erasure in den Augen einiger Kommentatoren negativ aus. Selbst an Vince Clarke wird Kritik laut, verbunden mit dem Wunsch, jemand möge ihm eine Kopie schicken, um „wieder etwas von dem echten Vince Clarke hineinzubringen“.

Wie das Publikum in Köln auf das neue Material reagiert, dürfte sich am 15. Mai 2027 zeigen: Dann kommt Andy Bell mit der „Radio!! Radio!! Tour 2027“ ins Palladium. Zum ersten Mal in der Geschichte von Erasure wird Vince Clarke dabei nicht mit auf der Bühne stehen, sondern die Tour lediglich als musikalischer Leiter begleiten.