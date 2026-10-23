Wenn André Rieu die Bühne betritt, wird es festlich, romantisch und fröhlich zugleich. Das Programm der großen Deutschlandtour 2026 vereint Oper, Schlager, Musical, Filmmusik, Evergreens und natürlich die Walzer, für die er bekannt ist. Dazu kommen aufwendige Kostüme, prächtige Bühnendekorationen und Lichteffekte, die Menschen jeden Alters in ihren Bann ziehen.

Der Abend in der LANXESS arena beginnt um 19:30 Uhr. Der Einlass ist ab 17:30 Uhr möglich. Gewinnen Sie 1x2 Tickets für diesen besonderen Abend in Köln und genießen Sie gemeinsam mit einer Begleitung die Musik von André Rieu.

Sollte das Teilnahme-Formular nicht erscheinen oder fehlerhaft dargestellt werden, klicken Sie bitte hier.

Alle Infos zum Konzert finden Sie hier.

Das Gewinnspiel endet am 09. November 2026 um 9 Uhr. Die Gewinner:innen werden per E-Mail benachrichtigt. Die Karten sind personalisiert, ein Weiterverkauf ist untersagt. Weitere Hinweise kommen den Gewinner:innen mit der Gewinnbenachrichtigung zu.

Veranstalter des Gewinnspiels ist die M. DuMont Schauberg Expedition der Kölnischen Zeitung GmbH & Co. KG. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB für Gewinnspiele als akzeptiert. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Weitere spannende Gewinnspiele finden Sie unter ksta.de/gewinnspiele. Wir wünschen Ihnen viel Glück!