Beatrice Bülter hat eine besondere Art, ihr Engagement auch in ihrer Freizeit zu zeigen. Wenn sie in Köln unterwegs ist, hat sie immer eine Sprühdose mit einer bestimmten grünen Farbe, genauer gesagt „RAL 6009“, dabei. Wenn sie auf einer der grünen Bänke, die die Kölner Grün-Stiftung aufgestellt hat, Graffiti entdeckt, dann werden die sofort übersprüht. „Frau Bülter sprüht zurück, hieß es dann“, erzählt Beatrice Bülter im Gespräch mit dieser Redaktion und lacht.

Seit der Gründung 2006 ist die gelernte Journalistin Leiterin der Stiftung, die von den Brüdern Paul Bauwens-Adenauer und Patrick Adenauer ins Leben gerufen wurde. Am Freitag wurde sie für ihre Arbeit in der Düsseldorfer Staatskanzlei von der stellvertretenden NRW-Ministerpräsidentin Mona Neubauer mit dem Verdienstorden des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet.

2000 grüne Bänke in Kölner aufgestellt

Die grünen Drahtgitter-Bänke „Modell Köln“ mit den Namensplaketten der Spender – eine Idee von Bülter – gehören zu den bekanntesten Projekten der Stiftung. 2000 von ihnen sind im Laufe der 20 Jahre aufgestellt worden, viele Prominente wie Ludwig Sebus, die Bläck Fööss und Christoph Maria Herbst haben „ihre Bank“, aber meistens sind es ganz normale Bürger, die spenden. „Hinter jeder Bank steckt eine sehr emotionale Geschichte – und alle gehen über meinen Schreibtisch“, sagt Beatrice Bülter. Oft sind es zum Beispiel Erinnerungen an einen lieben Menschen oder wichtige Lebensstationen. Ebenso erfolgreich ist das Baumspenden-Projekt.1800 Straßenbäume sind bisher gepflanzt worden.

Das Ziel der Stiftung ist die Sanierung, Erhaltung und Pflege der Kölner Grünanlagen. Insgesamt wurden bisher rund 10 Millionen Euro Spenden investiert. 2007 machte die Sanierung der Uferumfassung des Stadtwaldweihers den Anfang. Es folgten viele Projekte im Grüngürtel, Sanierungen im Humboldtpark, an der Bismarcksäule, im Grünzug Bocklemünd-Mengenich, im Fritz-Encke-Park und in der Alhambra. Aktuell fließen gerade 250.000 Euro Stiftungsgeld in die Herrichtung des Bereichs um den Aachener Weiher.

Kölner sollten mehr Eigenverantwortung übernehmen

„Ich freue mich sehr über die Auszeichnung“, sagt Beatrice Bülter. Ihre Ziele für die Zukunft: Mehr Bäume in der Innenstadt, um der Aufheizung der City entgegenzuwirken. Ein erster Schritt war jetzt die Entsiegelung von Flächen auf der Brüsseler Straße und die Pflanzung von fünf Bäumen. Auch wünscht sie sich, dass die Bürger selbst mehr zur Pflege und Erhalt der Grünanlagen beitragen und nicht sofort „auf die da oben, auf die AWB oder das Grünflächenamt“ verweisen.

Neben Beatrice Bülter erhielten zwei weitere Kölner den Landesorden. Karl Karst, ehemaliger Rundfunkredakteur, gründete 1996 den Projektkreis „Schule des Hörens“. Er habe dazu beigetragen, die kulturelle Vielfalt des Landes sichtbarer und für mehr Menschen zugänglich zu machen, heißt es in der Laudatio.

Hamidiye Ünal war Psychologin sowie Verhaltens- und Traumatherapeutin. Im Kölner Therapiezentrum für Menschen nach Flucht und Folter des Caritasverbandes behandelte und unterstützte sie traumatisierte Geflüchtete.