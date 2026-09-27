An diesem Montag, 28. September, besucht NRW-Arbeits- und Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) gemeinsam mit dem Kölner Landtagsabgeordneten Florian Braun (CDU) die Kontakt- und Beratungsstelle „Vor Ort“ des SKM Köln in Porz. Bei dem Austausch geht es um die Herausforderungen der Suchthilfe in Köln, darunter die offene Drogenszene und der zunehmende Crack-Konsum. Auch das geplante Suchthilfezentrum in der Innenstadt soll Thema sein.

Talk: Hinter den Schlagzeilen

Am Dienstag befasst sich unsere Redaktion auf der Bühne mit den Bühnen – in unserem neuen Format „Hinter den Schlagzeilen“. Kultur-Chefin Anne Burgmer und Sarah Brasack, stellvertretende Chefredakteurin des „Kölner Stadt-Anzeiger“, sprechen im Kleinen Haus mit Chefreporter Matthias Hendorf und dem Stellvertreter des Chefredakteurs, Christian Hümmeler, über die lange Baustellenzeit der Bühnen. Dabei geht es auch um die Erfahrungen der Beschäftigten und die Bedeutung der Wiedereröffnung für Theater und Stadt. Einblicke hinter die Kulissen geben die Technische Direktorin des Schauspiels, Nadine Bolz, und Chefdramaturg Alexander Kerlin. Es gibt noch wenige Restkarten auf der Webseite des Schauspiels.

Am Mittwoch, 30. September, beginnt die Sanierung der Grünanlagen und Wege rund um den Aachener Weiher. Die Kölner Grün Stiftung stellt für das Vorhaben knapp eine Viertelmillion Euro bereit. Hinzu kommen Spenden von Bürgerinnen und Bürgern. Die Planung und Bauleitung liegen beim Amt für Landschaftspflege und Grünflächen. Auszubildende des Grünflächenamtes setzen die Arbeiten praktisch um.

Ex-Minister stellt neues Buch vor

Am Samstag, 3. Oktober, wollen Fridays for Future Köln, Grannies for Future Köln, Parents for Future Köln, Students for Future Köln und Extinction Rebellion Köln eine Menschenkette am rechten Rheinufer bilden. Die Demonstration soll um 12 Uhr zwischen Deutzer und Hohenzollernbrücke stattfinden. Das Bündnis wirbt damit für den Erhalt der Lebensgrundlagen.

Ebenfalls am Samstag stellt Robert Habeck sein neues Buch auf der lit.Cologne Spezial vor. Das neue Buch des ehemaligen Bundeswirtschaftsministers heißt „Eine Reise in den hohen Norden – und in die Zukunft der Weltpolitik“ und handelt von den Interessen der Weltmächte und was sie für die internationale Friedensordnung bedeuten. Die lit.Cologne Spezial findet vom 3. bis zum 11. Oktober statt, Karten für Habecks Lesung gibt es nicht mehr zu kaufen, aber bei uns zu gewinnen.

Zwei gute Nachrichten: Die lit. Cologne ist schon fast in Sicht: Sie findet vom 26. Februar bis 14. März 2027 statt. Und: Für weitere Literatur-Events in den kommenden Wochen gibt es noch Karten. Zum Beispiel für Ewald Arenz am Sonntag, 18. Oktober. Arenz stellt seinen neuen Roman „Fünf, sechs, sieben, acht“ im WDR-Funkhaus vor. Tickets gibt es auch noch für die Präsentation des neuen Kochbuchs „Simple Too“ von Yotam Ottolenghi am Sonntag, 15. November, im Theater am Tanzbrunnen.

Der Köln-Marathon findet am Sonntag, 4. Oktober, statt. Der Halbmarathon startet um 8.30 Uhr auf dem Ottoplatz in Deutz. Der Marathon beginnt zusammen mit den Staffeln und dem Schulmarathon um 10.30 Uhr – wie gewohnt auf der Opladener Straße am Ottoplatz in Köln-Deutz. Zielschluss auf der Komödienstraße am Dom ist um 16.30 Uhr.