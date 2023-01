Köln – Aus 48 alten Holzfässern, die mit Paletten verbunden sind, besteht die neue Sitzplattform am Aachener Weiher. Sie ist entstanden im Rahmen eines Projektes der Initiative Senf.Koeln, in Kooperation mit dem Stadtplaner Matthias Deventer (Stadtkontraste) und Gaffel Köln. Über eine digitale Beteiligungsplattform können Bürgerinnen und Bürger ihren „Senf dazugeben“ und Vorschläge zur Stadtgestaltung machen.



Das könnte Sie auch interessieren:

Beamte mit Flaschen beworfen Anzeige Großer Einsatz am Aachener Weiher – Ersthelfer behindert

Instagram-Kanal mit 180.000 Followern Anzeige Diese drei Kölner stecken hinter „koelnistkool“ von Anna Westkämper

Eskalation am Aachener Weiher Anzeige Videos und Aussagen sollen Flaschenwerfer überführen von Tim Stinauer

„Unser Ziel ist es, Begegnungsorte zu schaffen und so die Aufenthaltsqualität in der Stadt zu steigern“, sagt Kathrin Krienke von Senf.Koeln. Das Podest auf dem Gelände des Biergartens am Aachener Weiher ist dabei laut Thomas Deloy, Marketingvorsitzender von Gaffel, nur der Anfang: Man plane noch weitere Bänke in der Stadt aufzustellen. (cth)