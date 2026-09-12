Mit der fünften und letzten Staffel endet die Erfolgsserie „Babylon Berlin“. Die acht finalen Episoden können ab sofort in der ARD-Mediathek angeschaut werden. Am 19. und 25. September 2026 sind sie im Ersten zu sehen.

Die neue Staffel beginnt mit der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler Anfang 1933. Erzählt wird, wie die Nationalsozialisten das Land umbauen, wie immer mehr Menschen verschwinden und verhaftet werden.

„Babylon Berlin“: Folge vier spielt mitten im Rosenmontagstrubel in Köln

In Folge vier kehrt die Handlung noch einmal nach Köln zurück. Der aus der Domstadt stammende Ermittler Gereon Rath (Volker Bruch) begleitet Dr. Forster (Ulrich Noethen) auf dessen Flucht nach Paris. Beim Zwischenstopp in Köln landen beide ausgerechnet im Rosenmontagstrubel. Zunächst erleben sie den Zoch, danach geht’s ins Brauhaus, um den Oberbürgermeister zu treffen.

Gedreht wurden die Szenen Anfang April 2025 vor allem am Eigelstein. Die Straße „Im Stavenhof“ spielt eine zentrale Rolle. Das legendäre „Anno Pief“ wird dabei zum „Brauhaus Pänz“, betrieben von einem D. Piepenbring. Die Innenaufnahmen wurden jedoch im Brauhaus „Em Kölsche Boor“ erstellt.

Hinter den Kulissen der Dreharbeiten: Regisseur Achim von Borries (r.) im Gespräch mit Hauptdarsteller Volker Bruch. Copyright: Frédéric Batier/X Filme Creative Pool/ARD Degeto Film/WDR/SWR/HR/Radio Bremen/Beta Film

Darin schunkelt die Menge zu „Einmal am Rhein“. Gereon Rath spricht auf Vermittlung seines Vaters mit Konrad Adenauer, der verspricht, beide in seiner Maschine am nächsten Morgen mit nach Paris zu nehmen. „Wir sind in Köln. Hier fügt sich alles“, sagt der Ermittler strahlend.

Als ein Bauchredner mit Hitler-Puppe auf die Bühne kommt, gerät die Feier aus den Fugen. Ein Gast reißt der Puppe den Kopf ab, dieser wird zertrampelt, während die Menge grölt. Zum ganzen Geschehen spielt die Saalkapelle munter weiter.

Diese Kölner Band ist bei „Babylon Berlin“ zu sehen

Was in der TV-Folge nur bei genauem Hinschauen zu erkennen ist: Auf der Bühne steht die Band Druckluft. Als Gast war auch Michael Kuhl als Sänger mit dabei. Stefan Dettl von der Formation LaBrassBanda hatte den Kontakt zwischen der Kölner Gruppe und Regisseur Achim von Borries hergestellt. „Gesucht wurde eine klassische Sitzungskapelle wie vor 100 Jahren“, sagt Sänger Flo Hertel zu EXPRESS.de.

Flo Hertel spielte mit seiner Band Druckluft eine Saalkapelle bei der Produktion von „Babylon Berlin“. Copyright: Daniela Decker

Die Band baute noch eine Tuba ein und schrieb eine Polka für die Szene. „Der Gesang sollte auch im alten Stil klingen, daher haben wir Michael Kuhl dazugenommen“, sagt Hertel. Die beiden weiblichen Bandmitglieder Eva und Lisa saßen übrigens nur als Statisten im Saal. „Auf die Bühne durften sie nicht, weil das damals nicht üblich war, dass Frauen auf der Bühne stehen.“

Zwei Tage dauerten die Dreharbeiten, am Ende sind wenige Minuten Film daraus entstanden. „Die meiste Zeit bestand in der Tat aus Warten, Kostümproben und Besuchen in der Maske. Aber egal, wie viele Sekunden wir nur zu sehen sind: Das war auf jeden Fall eine witzige Erfahrung. So merkt man erst, wie viel Arbeit in solch eine Produktion fließt. Ich fühlte mich komplett in eine andere Zeit versetzt“, sagt der Frontmann.

Die Dreharbeiten für die fünfte Staffel der Serie „Babylon Berlin“ haben im April 2025 in der Straße „Im Stavenhof“ stattgefunden. Das „Anno Pief“ wurde dabei zum „Brauhaus Pänz“. Copyright: Alexander Schwaiger

Für die Dreharbeiten wurden seinerzeit Männer und Frauen zwischen fünf und 80 Jahren gesucht, die optisch ins Berlin und Köln im Jahr 1933 passen. Zwar wirken gerade die Rosenmontagszug-Szenen arg KI-generiert, doch die Köln-Episode hinterlässt ihre Wirkung.

Mit zahlreichen Komparsen wurden die Szenen im Brauhaus „Em Kölsche Boor“ aufgenommen. Copyright: Arton Krasniqi

Rund 30 Millionen Euro Produktionskosten hat die fünfte Staffel verschlungen. Am Freitagabend (11. September) feiern die finalen Folgen ihre offizielle Premiere im Naturstrom Open Air Kino in Köln.

Die Regisseure und Autoren Tom Tykwer und Achim von Borries werden ebenso wie die Hauptdarstellenden Liv Lisa Fries, Volker Bruch und Trystan W. Pütter dabei sein. Zum Auftakt gibt es einen musikalischen Auftritt von Max Raabe und Band. Auch Medienminister Nathanael Liminski wird vor Ort erwartet.