Pfefferspray-Einsatz in Köln-Chorweiler Betrunkene Autofahrer greifen Polizisten an

Köln – Zwei offensichtlich stark betrunkene Männer haben am späten Montagabend im Kölner Stadtteil Chorweiler Polizisten angegriffen, die sich mit Pfefferspray wehren mussten. Zeugen hatten die Polizei gegen 21.20 Uhr zu einem Unfall auf den Weichselring gerufen, weil ein Skoda-Fahrer in einen geparkten Golf gefahren und beim Versuch zu wenden noch mehrmals gegen das Auto gestoßen war.

Als die Beamten den Unfallfahrer (35) und seinen Mitfahrer voneinander getrennt zum Unfall befragen wollten, griff der offenbar ebenfalls betrunkene Beifahrer die Polizisten an und versuchte sich zurück zu seinem Freund zu drängen. Gleichzeitig riss sich der Fahrer, der zwecks Blutprobe zur Polizeiwache gebracht werden sollte, los und schlug um sich. Die Streifenteams brachten die Männer zu Boden und legten ihnen Handfesseln an.



Der Skoda-Fahrer erlitt dabei Gesichtsverletzungen sowie Augenreizungen durch das eingesetzte Pfefferspray, die vor der Fahrt zum Polizeigewahrsam in einem Krankenhaus behandelt wurden. Sein Freund beruhigte sich, sodass er nach seiner Identitätsfeststellung die Polizeiwache verlassen durfte. Der Unfallfahrer übernachtete nach einer Blutprobe im Polizeigewahrsam, seinen Führerschein wurde beschlagnahmt. In dem grauen SUV stellten die Ermittler zwei Flaschen hochprozentigen Alkohols sicher – eineinhalb davon waren leer. Beide Männer müssen sich nun in Strafverfahren verantworten. (sbs)