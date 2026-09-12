„Es gibt keine Snacks mehr“Streik beim Kinofest im Kölner Cinedom

Zahlreiche deutsche Kinos laden am 12. und 13. September 2026 zum Kinofest. Karten kosten an diesen Tagen für alle Filme nur fünf Euro – vor allem für Kinder und Jugendliche eine im wahrsten Sinne günstige Gelegenheit. Im Kölner Cinedom gab es am Samstagnachmittag dennoch viele traurige Kindergesichter.

Denn auf Popcorn oder sonstige Snacks mussten sie verzichten. Nicht etwa, weil strenge Eltern dies verboten hätten, sondern weil alle Verkaufsstellen für Snacks und Tickets dicht waren.

Cinedom Köln: verdi-Streik „unvermeidbar“

„Wir werden bestreikt – es gibt keine Snacks mehr“, wurde im Cinedom durchgesagt. Auch Tickets gibt es nur online oder am Automaten. Online im Voraus gekaufte Snacks werden ebenfalls nicht ausgegeben. Das Geld könne man sich per Formular zurückholen, heißt es. Eine der betroffenen Mütter zu EXPRESS.de: „Einfach mal das Kino gefühlt lahmgelegt und traurige Kinder geschaffen.“

Rote Fahnen und Pavillons auf dem Vorplatz am Mediamarkt mit der Aufschrift „verdi“ deuteten bereits darauf hin, dass vor Ort gestreikt wird.

Die Gewerkschaft teilte mit: „Seit 15.30 Uhr streiken die Beschäftigten des Cinedom Köln für einen fairen Tarifabschluss. Das andauernde Beharren der Geschäftsführung auf erheblichen und dauerhaften Verschlechterungen im Tarifvertrag macht die Streiks leider unvermeidbar.“

Und weiter: „Da die meisten Beschäftigten im Cinedom seit Jahresbeginn nur den glatten Mindestlohn von 13,90 € verdienen, wird die Verweigerungshaltung der Geschäftsführung heute eine sehr klare und nicht zu ignorierende Reaktion erfahren.“

Die Cinedom-Betreiber entschuldigten sich „für die Unannehmlichkeiten“, betonten aber, die Filme würden regulär starten. Insgesamt 35 standen den Filmfans zur Auswahl.

Neben dem Cinedom nehmen in Köln auch noch das Cinenova in Ehrenfeld (Herbrandstraße) und das Cineplex am Hohenzollernring am Kinofest teil. (red)