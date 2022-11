Köln – Seltsamer „Corona-Notruf“ bei der Kölner Polizei: Weil in einem Supermarkt das Toilettenpapier vergriffen war, wählte ein Kölner die 110. Die Beamten am Notruftelefon hätten das Gespräch am vorvergangenen Wochenende aber schnell beendet, sagte ein Polizeisprecher. Für so etwas sei die Polizei nicht zuständig.



Das könnte Sie auch interessieren:

Coronavirus in Köln Anzeige Krankenhäuser rationieren Mundschutzmasken und Desinfektionsmittel von Oliver Görtz

Corona-Newsblog Anzeige RKI meldet keine neuen Fälle am Montag von Benjamin Quiring , Sebastian Hahn , Sarah Uerlichs , Sara Pichireddu , Peter Stroß , Christine Meyer , David Schmitz , Martin Böhmer , Florian Teichert , Marcus Breuer , Kendra Stenzel

Strafrechtlich hat das Verhalten des Dellbrückers keine Konsequenzen. Die Polizei wertet den Anruf nicht als gezielten Missbrauch des Notrufs. Wegen der Ausbreitung des Coronavirus‘ wollen sich derzeit viele Konsumenten mit Toilettenpapier eindecken. (hol)