Vom 12. bis 15. November öffnet das Kunsthaus Rhenania am Kölner Rheinauhafen sein jährliches Labyrinth aus Kunsträumen. Seit nunmehr über 25 Jahren bespielt das Format „Room Service“ die ungewohnte Kulissen und bringt darstellende Kunst in direkten, teilweise interaktiven und überraschenden Kontakt mit dem Publikum.

Das Konzept: Individuelle Wege durch sechs Ebenen

Das Prinzip des Theaterparcours hat sich über zwei Jahrzehnte bewährt und setzt auf Eigeninitiative der Zuschauenden. Jede Person erhält beim Einlass eine individuelle Laufkarte, die den Weg durch insgesamt zwölf Performances auf sechs Ebenen vorgibt. Hinter jeder Ebene öffnen sich zwei Türen. Welche davon gewählt wird, entscheidet das Publikum spontan und immer wieder neu.

Die inhaltliche Bandbreite reicht von zeitgenössischem Tanz, Gesang und Schauspiel über Improtheater, Drag und Videoinstallationen bis hin zu dadaistischen Texten und dem traditionell geheimnisvollen „Blind Date“. Die künstlerische Arbeit hinter Room Service versteht sich selbst als „experimentelle Suche nach interaktiven Formen der Performance und ungewöhnlichen Perspektiven auf die gesellschaftliche Gegenwart“.

Zwischen bewährten Größen und frischen Impulsen

Regisseur und Initiator Gregor Weber hat für das diesjährige Projekt eine Gruppe aus rund drei Dutzend Performern zusammengestellt. Dabei setzt das Programm einerseits auf vertraute Gesichter aus der freien Kölner Szene, die das Format seit Jahren prägen – darunter Noelle Fleckenstein, Frank Baumstark und David N. Koch. Andererseits suchen die Veranstalter gezielt den Austausch mit Newcomern.

Außerdem erfordert das Projekt eine räumliche Anpassung: Wegen einer anstehenden Dachsanierung und der damit verbundenen Bauarbeiten am Kunsthaus Rhenania bleiben die sonst genutzten Speicher in den oberen Etagen geschlossen. Stattdessen weicht das Team nach unten aus – der Parcours endet diesmal ausnahmsweise im Keller. Dort findet unter anderem die traditionelle Butoh-Performance.

Seit 2004 findet „Room Service“ jährlich statt. Nach zwei Jahren im Umspannwerk hat sich der Theaterparcours zu einer festen Institution im Kunsthaus Rhenania in der Kölner Südstadt entwickelt. Restkarten für die vier Veranstaltungstage von Donnerstag bis Sonntag sind an der Abendkasse ab 18 Euro erhältlich.