Wenn das Rhein-Energie-Stadion kurz vor dem Weihnachtsfest zum Mitsingchor wird, ist das für viele die perfekte Einstimmung auf die anstehenden Feiertage. Die „Stadion-Christmette“ sorgt stets für das gewisse Extra.

In diesem Jahr finden aufgrund der großen Nachfrage gleich zwei Mitsing-Abende im FC-Tempel von Müngersdorf statt. Am 22. und 23. Dezember 2026 werden jeweils ab 18 Uhr wieder die beliebtesten Weihnachtstitel angestimmt. Über 90.000 Menschen können deshalb dabei sein. Für beide Tage gibt es noch wenige Restkarten.

„Loss mer Weihnachtsleeder singe“: 22. und 23. Dezember

„Loss mer Weihnachtsleeder singe“, veranstaltet von der KStA Medien Events GmbH, feiert in diesem Jahr die zehnte Ausgabe. Zum Jubiläum können sich die Besucherinnen und Besucher auf Altbewährtes und neue Gäste freuen.

Chorleiter Michael Kokott übernimmt wie seit der Premiere wieder die musikalische Leitung. Dauerbrenner wie die Höhner (nur am 23. Dezember), Kasalla, die Räuber und die Klüngelköpp sind erneut dabei. Dat Kölsche Rattepack feiert am 22. Dezember Premiere bei „Loss mer Weihnachtsleeder singe“. Auch Lupo ist erstmals mit „Leise rieselt der Schnee“ und „För die Liebe nit“ Teil des Spektakels.

Chorleiter Michael Kokott (M.) hat als musikalischer Koordinator unter anderem Björn Heuser (l.) und Henning Krautmacher im Programm. Copyright: Daniela Decker

Erstmals wird auch die Band Druckluft auftreten. „Wir haben 2025 beim Weihnachtssingen in Bonn die ‚Karnevalsmaus‘ zur ‚Lebkuchenmaus‘ umgewandelt und die im ganz ruhigen Gewand gespielt“, sagt Frontmann Flo Hertel. Auch in Köln können sich alle auf die spezielle Version des Megahits freuen. Zudem spielt die Gruppe „Ihr Kinderlein kommet“.

Die Brassmusiker sind größtenteils mit Kirchenmusik groß geworden. „Ich spiele seit 20 Jahren an Weihnachten im Bonner Münster“, sagt Hertel. Zudem spielte Musik zum Fest eine große Rolle. „Bei uns wurde an Weihnachten immer gesungen. Meine Oma ist Pianistin und dann haben wir zusammen musiziert.“

Einen besonderen Moment wird auch Mitsingkönig Björn Heuser haben. „150 Jahre alt wäre einer der wichtigsten Kölner Liedermacher geworden“, sagt der und meint natürlich Willi Ostermann. „Ich habe die große Ehre, an seinen Geburtstag zu erinnern, und werde am Flügel ‚Heimweh nach Köln‘ singen. Da bekomme ich jetzt schon Gänsehaut, wenn ich daran denke.“

Henning Krautmacher mit besonderem Auftritt

Ex-Höhner-Frontmann Henning Krautmacher war schon mehrmals beim Weihnachtssingen mit von der Partie. In diesem Jahr hat er einen besonderen Auftritt. „Ich bin froh und glücklich, dass man mir gestattet hat, einen mir sehr wichtigen Song präsentieren zu dürfen, obwohl der nicht auf Kölsch gesungen wird. Aber er ist in Köln geboren“, sagt er.

Richard „Richie“ Hellenthal (l.) begleitete jahrelang mit der „Loss mer Weihnachtsleeder singe“-Band die Künstler. Copyright: Daniela Decker

Zusammen mit dem Inklusions-Chor der Rheinischen Musikschule Köln wird Krautmacher „Zusammen laut“ anstimmen. „Es wird ein großartiges Erlebnis, wenn alle Menschen zusammen laut singen“, ist sich der 69-Jährige sicher.

Zu Ehren des im Mai verstorbenen Bandleaders Richard „Richie“ Hellenthal wird „What a Wonderful World“ von Louis Armstrong ertönen. Gesungen wird dies von Klüngelköpp-Frontmann Frank Reudenbach. Die Begleitband, die stets stundenlang bei klirrender Kälte die Künstler unterstützt, wird ab jetzt von Frank Buohler geleitet.

Radio-Köln-Moderator Daniel Wallroth führt durch das Programm. Die ARD wird am 23. Dezember ab 20.15 Uhr in der großen Primetime-Show „O du fröhliche – Deutschland singt!“ Höhepunkte vom Jubiläums-Singen in Köln zeigen.