Als Chorleiter der Grüngürtelrosen und der Veedelsperlen hat Constantin Gold bereits bewiesen, dass Chorkultur modern und zeitlos sein kann. Vor knapp einem Jahr startete er sein neues Projekt: den 1 Day Chor. Das Konzept: mitsingen, ohne dass lange Vorerfahrung oder eine wöchentliche Beteiligung vorausgesetzt werden. Nach fünf Veranstaltungen in Köln verlässt der 1 Day Chor seine Heimatstadt und expandiert deutschlandweit.

Angefangen hat alles vor ziemlich genau einem Jahr – in kompletter Eigenregie. „Ich habe einfach meine Kontakte genutzt, die ich hier in Köln habe, aber ansonsten alles alleine gestemmt: Technik, Recording, Chorleitung, Organisation“, sagt Constantin Gold. Das Ergebnis: fünf Events in Köln, zuletzt am 24. Oktober mit über 300 Teilnehmenden.

Sehnsuchtsort Chor: Warum Singen wieder boomt

Die gewaltige Nachfrage nach dem 1 Day Chor ist kein Einzelfall, sondern fügt sich in ein Phänomen ein, das Gold schon länger beobachtet. Bei den von ihm gegründeten Veedelperlen gab es nach dem ersten Instagram-Aufruf ein so überquellendes Postfach, dass 170 Frauen zur ersten Probe eingeladen wurden – mittlerweile herrscht ein kompletter Aufnahmestopp ohne Warteliste.

„Ich glaube, in den vergangenen Jahren haben extrem viele Menschen gemerkt, wie viel Spaß Singen eigentlich macht“, sagt der Musiker, der seinen ersten Chor bereits mit 14 Jahren leitete. „In einer Zeit, in der das klassische Vereinsleben immer weiter zurückgeht, entstehen überall neue Chöre. Singen hat etwas tief Verbindendes – das merken wir sogar bei Teambuilding-Maßnahmen im Business-Kontext.“

Constantin Gold hat den Chor Veedelperlen vor sieben Jahren gegründet. Copyright: Martina Goyert

Der 1 Day Chor schließt dabei eine Lücke: Er bietet auch denjenigen eine Bühne, die durch Beruf oder Familie keine Zeit für wöchentliche Proben haben. Und für Gold selbst ist es ein Ventil für neue kreative Ideen: „Grüngürtelrosen und Veedelperlen sind klare Männer- beziehungsweise Frauengruppen. Ich hatte einfach riesige Lust, mal wieder ein gemischtes Ensemble zu leiten und Songs auszuprobieren, die sonst nicht ins Repertoire der anderen beiden Chöre gepasst hätten.“

Das Geheimnis des Erfolgs: Wie funktioniert der 1 Day Chor?

Constantin Gold arrangiert speziell für jeden Tag ein aus fünf bis sieben Songs bestehendes Pop- oder Rock-Medley. Rund eine Woche vor dem Event bekommen alle Angemeldeten das Material zum Reinhören zugeschickt. Mitmachen kann jede Person, die sich vorher online ein Ticket gekauft hat – egal ob mit Chorerfahrung oder bisher nur unter der Dusche gesungen. Am Ende des Tages wird das gemeinsam erarbeitete Medley gefilmt. Aus den Videos rekrutiert Gold neue Interessierte. Die Clips auf Golds Kanälen werden oft hunderttausendfach aufgerufen.

Seit Jahren kämpft der Chorleiter dagegen an, dass der Chor mit verstaubten Vereinsheimen, Notenblattlesen und jahrzehntelangen Mitgliedschaften assoziiert wird. „Viele Chorleitenden sind leider immer noch etwas altbacken unterwegs. Mein Ziel ist es, das Chorleben an die aktuelle Zeit anzupassen und wieder richtig cool zu machen“, sagt er.

Vom Kölner Experiment zur bundesweiten Bewegung

Jetzt folgt der nächste Schritt: Der 1 Day Chor geht raus aus Köln. Für die Vorweihnachtszeit stehen bereits Konzerte in Hamburg, Düsseldorf und Berlin fest. Weitere Auftritte in Städten wie Stuttgart und Leipzig sind bereits geplant.

Den Grund für die Tour sieht Gold auch in der Kooperation mit der Event-Plattform Rausgegangen. Dies bringe Rückenwind für die Expansion. „Das ist wie ein Ritterschlag für mich“, freut sich der Kölner. Seine Vision ist klar gesteckt: Er will deutschlandweit als „Chorfluencer“ bekannt werden.

Neben den deutschlandweiten Veranstaltungen vergisst Constantin Gold die Kölner nicht: Am 19. Dezember gibt es in der Live Music Hall noch ein letztes gemeinsames Singen in diesem Jahr. Gold verrät: „Ich versuche, mir für jedes Event ein passendes Thema zu überlegen. Für den Dezember könnte ich mir ein wunderschönes, besinnliches Special extrem gut vorstellen.“

Karten für das letzte Event in Köln für dieses Jahr gibt es bei Rausgegangen.