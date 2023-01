Köln – Der Kölner DJ David Puentez ist ein Durchstarter in der deutschen DJ-Szene. Puentez wurde mit Songs wie „Outta Love“ oder „Superstar“ bekannt und sorgt in den weltweit größten und angesagtesten Clubs und auch im Kölner Bootshaus für volle Tanzflächen. Nun spielte er exklusiv in einem von der Whiskey-Marke „Jim Beam“ gesponserten Event im „The View Cologne“ an der Deutzer Messe.

Der 37-jährige DJ wohnt seit 20 Jahren in Köln – aktuell im Gerling-Viertel. Dort dreht er auch immer wieder humorvolle Beiträge für seine Accounts auf Instagram und Tiktok, wo er mehrere Hunderttausend Followerinnen und Follower hat. Jeden Freitag postet er ein „Endlich Freitag!-Video“, mit dem er das Wochenende einläutet.



Er nimmt sich selbst dabei nicht zu ernst und erklärt: „Ich glaube, viele Menschen nehmen sich viel zu ernst und ich finde, wenn man über sich selbst lachen kann, ist das sehr wichtig.“



DJ David Puentez: „Köln zu schätzen und lieben gelernt“

Ursprünglich kommt Puentez aus dem „Schwabenländle“, genauer wird er nicht. „Ich bin der Liebe wegen nach Köln gekommen. Die hat nicht gehalten, aber ich bin dann trotzdem in Köln geblieben.“ Und er fand dann später auch die ganz große Liebe, die andauert: Er ist seit 2014 mit Nino de Angelos Tochter Lou verheiratet, mit der er auch im Gerling-Viertel zusammenwohnt.



In Köln geblieben ist er, weil er die Stadt sehr schätzen und lieben gelernt habe. Für ihn sind das Beste an Köln die Menschen. „Die sind sehr weltoffen, jeder kann sein, wie er möchte und das finde ich sehr schön an Köln, sehr bunt.“ Allerdings gibt es Abzüge beim Stadtbild: „Man muss ehrlich sagen, es gibt schönere Städte als Köln, Hamburg zum Beispiel – aber die Menschen hier, die machen es so schön.“ In Hamburg hat er eine Zweitwohnung, dorthin pendelt er regelmäßig.



Einmal Mainstage beim Tomorrowland oder Coachella Festival

Puentez ist nicht nur als DJ, sondern auch als Musikproduzent sehr erfolgreich und liefert unter anderem exklusive Tracks für die US-Superstars Post Malone, Tiesto und Rita Ora. Mittlerweise spielen sogar seine DJ-Idole seine Remixe: David Guetta etwa auf der Mainstage der weltweit größten Festivals wie dem Tomorrowland in Belgien, dem Ultra und dem Coachella in den USA.



Einmal auf der Mainstage bei den ganz großen Festivals aufzutreten, das ist auch DJ David Puentez' Traum: „Coachella, Tomorrowland, da fallen mir schon noch ein paar Locations ein – die Liste ist lang.“



Privat hört DJ David Puentez den derzeitigen Nummer-Eins-Hit der deutschen Charts rauf und runter: „Wildberry Lillet“ von Nina Chuba (23, einst Darstellerin in der Kinderserie „Die Pfefferkörner“). Im vergangenen Jahr produzierte er mit Nina Chuba den Song „Call You Mine“. „Jetzt hat sie ihren eigenen Riesen-Hit und Durchbruch. Der Song ist einfach bombastisch und ein Ohrwurm. Ich freue mich sehr für sie.“ Über einen weiteren gemeinsamen Song würde er sich freuen – vielleicht sogar mit witzigem Musikvideo.