Für Fans von Blumengarten begann der Samstag (8. August) zunächst mit einer Enttäuschung: Das angekündigte kostenlose Konzert des Kölner Duos konnte nicht wie geplant auf der Venloer Straße in Ehrenfeld stattfinden.

Am Freitag teilte die Stadt Köln via Instagram mit, dass die Veranstaltung abgesagt werden müsse: „Das ist zwar blöd, ging aber leider nicht anders.“ Als Begründung wurde angeführt, dass für Events dieser Art sowohl ein Antrag als auch ein Sicherheitskonzept notwendig seien. Der Organisator habe beides jedoch nicht eingereicht.

Kostenloses Blumengarten-Konzert im Artheater

Das Duo Blumengarten äußerte sich ebenfalls zur Absage: „Können leider aus Sicherheitsgründen morgen nicht bei der geplanten Location auf der Venloer Straße spielen“, hieß es bei Instagram. Man arbeite „gerade an einer Alternative“ und werde die Fans unterrichten, sobald neue Informationen verfügbar sind.

Diese wurde am Samstag gefunden. Blumengarten teilte kurzfristig mit: „Wir spielen heute um 18 Uhr im Artheater in Ehrenfeld“. Der Einlass ab 17 Uhr, der Eintritt blieb kostenlos.

Allerdings war die Kapazität des Artheaters begrenzt. „Haben nur begrenzt Platz dort, heißt: ‚first come, first serve‘“, schrieb die Band. Fans konnten also nur eingelassen werden, solange Plätze verfügbar waren.

Ursprünglich war der Auftritt für 18 Uhr an der Venloer Straße 272 angekündigt worden. Das Konzert sollte im Rahmen eines Straßenfestes stattfinden. Wegen des derzeitigen Erfolgs von Blumengarten war mit einem großen Andrang zu rechnen.

Das Duo besteht aus Sänger Rayan Djima und Produzent Samuel „Sammy“ Eickmann. Die beiden Musiker leben in Köln und wurden mit dem Song „Gut genug“ einem größeren Publikum bekannt.

An dem Titel wirken auch die Rapperin Shirin David und das Berliner Produzententeam KitschKrieg mit. Der Refrain wurde in sozialen Netzwerken vielfach verwendet. (mt)