„Das war schon sportlich“, sagte Christoph von Vogelstein, als er am Dienstag im VHS-Forum am Neumarkt über die bürokratischen Hürden sprach, die zu überwinden waren, um drei junge Männer aus Ghana zur Ausbildung nach Dortmund zu holen. Seit Mai sind sie da. Von Vogelstein war als Leiter der Berufsausbildung bei Daimler Truck West selbst in die Hauptstadt Accra gereist, um die Nachwuchskräfte zu rekrutieren. „Tolle Kollegen“ habe die Firma gewonnen, sagte er: „Die sind bis in die Haarspitzen motiviert.“

Rückblickend wünsche er sich, er hätte bei allem, was in Dortmund zu organisieren war, die Unterstützung durch ein Projekt wie den Talent Hub Cologne gehabt. So nennt sich die zentrale Anlaufstelle der Köln-Business Wirtschaftsförderung und der TH Köln, die im Januar gegründet wurde, um Unternehmen in der Stadt und der Region dabei zu unterstützen, Fachkräfte aus dem Ausland zu gewinnen und langfristig zu binden. Projektleiterin Antje Lienert nahm am Dienstag wie von Vogelstein und weiteren Experten an dem Netzwerktreffen teil, zu dem Oberbürgermeister Torsten Burmester (SPD) zusammen mit dem Senior Expert Service eingeladen hatte.

Für das Treffen kooperierte Köln-Business mit der Handwerkskammer zu Köln. Mehr als 150 Personen waren zu der von Susanne Luithlen moderierten Veranstaltung gekommen. „Fachkräftebrücken – Synergieeffekte zwischen Wirtschaftsförderung und Entwicklungspolitik“ lautete das Thema.

Auch in Köln herrscht Fachkräftemangel

Dass Fachkräftemangel herrscht, ist bekannt. Kristina Stoewe-Baars, Referentin für berufliche Qualifizierung und Fachkräfte am Institut der Deutschen Wirtschaft, unterlegte das Problem mit Zahlen. Zurzeit könnten in Deutschland rund 350.000 Stellen nicht besetzt werden, weil die passenden Fachkräfte fehlten. In NRW waren es im Jahresdurchschnitt 2025/2026 an die 51.000 – etwa ein Viertel aller offenen Stellen. In Köln konnten etwas über ein Fünftel der offenen Stellen wegen Fachkräftemangels nicht besetzt werden. Besonders betroffen: Handwerk und Bauwesen, Gesundheit und Pflege. Der Mangel werde sich in den kommenden Jahren verschärfen, sagte Stoewe-Baars. Nichts führe daran vorbei, mehr qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Ausland zu beschäftigen.

Einigkeit herrschte darüber, dass die beste Art, dies zu organisieren, in der engen Kooperation aller relevanten Akteure bestehe. Einige saßen auf dem Podium. Der Talent Hub Cologne sei eine „agile Struktur“, die für kleine und mittlere Unternehmen viel tun könne, sagte Lienert. Unter anderem helfe er bei der Bewältigung der Bürokratie, kläre Visumsfragen, biete Unterstützung bei der Wohnungssuche und vermittle Sprachkurse. Der Senior Expert Service (SES), für den ehrenamtliche Fach- und Führungskräfte im Ruhestand tätig sind, spielt ebenfalls eine wichtige Rolle.

Standortattraktivität soll gefördert werden

Als Beispiel griff Geschäftsführerin Marion Sodemann ein Projekt des SES und der Stiftung der Signal Iduna Gruppe heraus: Junge ghanaische Fachkräfte absolvieren eine dreimonatige Hospitation in deutschen Solar- und Dachdeckerbetrieben und werden dabei intensiv im Alltag betreut. Ein weiteres Beispiel ist das Mentoring-Programm „VerAplus“, das Ausbildungsabbrüchen vorbeugen soll, indem Azubis mit Schwierigkeiten in der Berufsschule, im Betrieb oder im Privaten persönlich begleitet werden.

Sascha Vogt, Unterabteilungsleiter im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ), hob hervor, Deutschland dürfe das Problem des Fachkräftemangels nicht auf Kosten von Ländern des Globalen Südens lösen. In diesem Sinne haben das BMZ und die deutsche Wirtschaft die Allianz „WE-Fair“ gegründet, auf die OB Burmester in seiner Video-Grußbotschaft kurz einging. Ziel dieses Bündnisses ist, internationale Fachkräfte transparent, fair und nachhaltig für den deutschen Arbeitsmarkt zu gewinnen. Sie hier dauerhaft zu halten, steht auf einem anderen Blatt.

In großen internationalen Umfragen zur Standortattraktivität lande Deutschland regelmäßig auf den hinteren Plätzen, sage Stoewe-Baars. Neben Hürden wie Bürokratie, Wohnungsmarkt und Sprache gäben die Zugewanderten oft an, dass es um die Willkommenskultur nicht gut bestellt sei.