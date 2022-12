Köln – Hunderte Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine sind seit Sonntag am Hauptbahnhof in Köln eingetroffen. Auf den Bahnsteigen werden sie von Helferinnen und Helfern empfangen und in eine improvisierte Zeltstadt auf dem Breslauer Platz geführt. Dort werden die Menschen registriert, machen einen Coronatest und bekommen warmes Essen, medizinische Hilfe und Unterstützung, bevor es in private Unterkünfte oder in eine zentrale Sammeleinrichtung in Wegberg am Niederrhein geht. Jeder und jede Geflüchtete bringt seine eigene Geschichte mit.