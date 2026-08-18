Über hundert Jahre war Haribo eine Marke mit festem Wohnsitz in Bonn und Umgebung. Jetzt kommt das Familienunternehmen erstmals mit einem eigenen Shop in die Nachbarstadt: Am 20. August 2026 eröffnet Haribo auf der Hohe Straße 68 bis 82 einen 150 Quadratmeter großen Laden – mitten in einer der meistfrequentierten, aber auch meistdiskutierten Einkaufsstraßen Deutschlands.

Blick in einen Verkaufsraum von Haribo. Copyright: Haribo

Für Sarah Brächter, Head of Retail bei Haribo Deutschland, ist der Schritt vor allem eine Familienangelegenheit: „Als Bonner Marke nach Köln zu kommen, ist ungefähr so, als würde man seine große Schwester besuchen. Man freut sich, ist ein bisschen aufgeregt und bringt etwas Süßes mit. Und in einem Punkt sind sich Bonn und Köln einig: guter Geschmack“, sagt sie – mit einem Augenzwinkern, wie das Unternehmen betont.

Haribo mit Karnevals-Aktion zur Eröffnung in Köln

Im Sortiment finden sich neben Klassikern und Neuheiten von Haribo und Maoam auch internationale sowie vegetarische und vegane Produkte, dazu Sonderangebote, Überraschungskisten und Fan-Artikel. Eigens für Köln hat Haribo eine exklusive Goldbären-Mischung in Rot-Weiß entwickelt – „dat Kölsche Jeföhl“ soll damit auch geschmacklich spürbar werden.

Der Haribo-Shop eröffnet am 20. August auf der Hohe Straße in der Kölner Innenstadt. Copyright: Alexander Schwaiger

Zur Eröffnung gibt es zudem eine Karnevals-Aktion: Die ersten 111 Kundinnen und Kunden, die im Haribo-Kostüm erscheinen, erhalten einen gefüllten Kamelle-Beutel gratis, so eine Sprecherin des Unternehmens auf Nachfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“. Geöffnet ist der Shop künftig montags bis samstags von 10 bis 20 Uhr.

Haribo eröffnet 18. deutschen Shop in Köln

Mit dem Standort in Köln betreibt Haribo nun achtzehn Verkaufsstellen in Deutschland – darunter die Fabrikverkäufe in Neuss, Solingen, Grafschaft und Bonn-Bad Godesberg sowie Shops unter anderem in Berlin, Hamburg, München und Metzingen.

Die Ansiedlung fällt in eine Zeit des Umbruchs für die Hohe Straße. Die traditionsreiche, aber zuletzt vielfach als heruntergekommen kritisierte Einkaufsstraße kämpfte in den vergangenen Jahren mit Leerstandsquoten von rund 8,7 Prozent – so eine Erhebung von Kölnbusiness Wirtschaftsförderung, über die auch der „Kölner Stadt-Anzeiger" berichtete. Zugleich zieht es aber auch große Marken zurück auf die Straße: Erst kürzlich wurde bekannt, dass auch Starbucks dort eine Filiale eröffnen wird. Ob Haribos Einzug ein Signal für eine echte Trendwende ist oder ein Einzelfall bleibt, muss sich erst zeigen.