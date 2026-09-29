Köln steht 2027 vor einem echt jecken Jubiläum. Vor 55 Jahren wagte sich eine Gruppe namens „Ne Höhnerhoff“ auf die ersten Bühnen der Stadt. Peter Werner, Janus Fröhlich, Rolf Lessenich und Walter Pelzer entschlossen sich damals, gemeinsam Musik zu machen.

1975 wurde der Name in „De Höhner“ gekürzt, seit 1987 heißen sie offiziell „Höhner“. Im kommenden Jahr feiert die Kult-Band ihr 55-jähriges Bestehen. Die Musiker sind ohne Frage der musikalische Exportschlager aus Köln und echte Botschafter der rheinischen Kultur.

Höhner: Neues Doppelalbum im Frühjahr, Tour im Herbst

Zum Jubiläum hat die Band gleich zwei besondere Nachrichten für die Fans. Im Frühjahr erscheint das neue Doppelalbum „Küss de met“. Es verbindet Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Gruppe miteinander.

Begleitet wurde die Bekanntgabe des neuen Albums durch mehrere witzige Social-Media-Videos. Unter anderem bauten die Höhner einen EXPRESS-Verkaufskasten darin ein. „Höhner liefern DEN Skandal des Jahres! War’s der Sänger?“ ist darauf groß zu lesen.

Der Frontmann legte auch eine Beichte ab: „Vater, ich habe gesündigt.“ Auf der anderen Seite im Beichtstuhl: Bassist „Freddi“ Lubitz-Ragland. Der Hintergrund der kleinen Story: Patrick Lück hatte am Kölner Dom das Cover in XXL platziert – KI macht’s möglich.

Mit einem rätselhaften EXPRESS-Verkaufskasten haben die Höhner die Veröffentlichung ihres Albums eingeleitet. Copyright: Höhner

Lück ist inzwischen schon das 19. Mitglied der sich im Laufe der Jahre immer wieder verändernden Formation. „Ich bin sehr stolz, Teil von diesen 55 Jahren Bandgeschichte zu sein. Schon beim 50. Jubiläum war ich dabei, nun feiern wir fünfmal elf Jahre. 55 Jahre sind eine lange Zeit mit vielen Veränderungen und einer kontinuierlichen Weiterentwicklung.“

Deshalb bildet das Album wieder die komplette Geschichte ab. Eine Hälfte besteht aus komplett neuen Songs der Höhner, darunter Hits wie „Gisela“ und dem neuen Sessionstitel „Dä Prinz“. Neue Melodien und das besondere Höhner-Jeföhl zeigen, wo die Band 55 Jahre nach ihrer Gründung steht und wie viel Energie in ihr steckt.

Am Kölner Dom haben die Höhner vermeintlich die Veröffentlichung ihres neuen Albums verkündet. Copyright: Höhner

Zudem wurden die großen Hits, die bekanntesten Evergreens und die beliebtesten aktuellen Songs der Band in neuen Live-Versionen bei der vergangenen Tour aufgenommen. So sind legendäre Titel in neuer Interpretation zu hören. Aber auch Fan-Lieblinge wie „He un jetz“ oder „Jlöcksmomente“ gibt es als Live-Version.

Zudem geht es ab Herbst auf große bundesweite Jubiläumstour. Von Hamburg über Berlin bis Stuttgart reicht die Route der Konzertreise. In München steigt eine Show im legendären Circus Krone. Das große Finale findet schließlich am 19. Oktober 2027 im Theater am Tanzbrunnen in Köln statt. Tickets gibt’s ab dem 30. September im Pre-Sale.

Die Höhner wollen mit ihren Fans 55 Jahre voller Hits, Geschichten und kölschem Lebensgefühl feiern. „Alle unsere Projekte – Album, Tour, Circus-Cruise – stehen im kommenden Jahr unter dem Stern des Jubiläums. Dazu werden noch weitere Aktionen kommen“, kündigt Lück an.