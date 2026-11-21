Das Schreiben an die nordrhein-westfälische Bildungsministerin und den Kölner Regierungspräsidenten liest sich wie der Hilferuf verzweifelter Eltern. Weil gleich zwei Lehrer am Kölner Humboldt-Gymnasium wegen des Verdachts sexuell übergriffigen Verhaltens suspendiert wurden und ein dritter Pädagoge die Schule nach übergriffigem Verhalten verlassen habe, falle immer mehr Unterricht aus. Die ohnehin angespannte Personalsituation werde dadurch zusätzlich verschärft, beklagt die Schulpflegschaft. Für die drei übergriffigen Lehrer, die dem Vernehmen nach seit 2022, 2024 beziehungsweise 2026 frei gestellt wurden, sei bislang kein personeller Ausgleich geschaffen worden.

Ein Kollegium, das wegschaut, hätte es leichter. Das Kölner Humboldt-Gymnasium tut es nicht. Aber ausgerechnet eine Schule, die den Kopf nicht in den Sand steckt und trotz aller Schwierigkeiten entschlossen gegen mutmaßlichen Missbrauch durch Lehrer vorgeht, wird für ihren Einsatz zum Wohl der Schüler auch noch bestraft. Dies ist kein Einzelfall, sondern die Geschichte eines Apparats, der Mut mit Personalnot quittiert. Ein Politikum und zugleich ein Lehrstück deutschen Bürokratieversagens.

Im Hinblick auf die offenbar übergriffigen Lehrer „unterstützen wir das konsequente Vorgehen unserer Schule“, schreiben die auch Eltern des Gymnasiums. Ihr Vorwurf richtet sich gegen die aus ihrer Sicht unzureichende Unterstützung durch das Land. Eine Schule, die zum Schutz ihrer Schülerinnen und Schüler handle, dürfe mit den personellen Folgen nicht über Jahre allein gelassen werden. „Kinderschutz und verlässliche Unterrichtsversorgung dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden“, heißt es in dem Brief, der neben NRW-Schulministerin Dorothee Feller und Regierungspräsident Gregor Lange auch an Bundesbildungsministerin Karin Prien adressiert ist.

Weitere Personalausfälle verschärfen die Lage

Die drei Fälle treffen demnach auf eine Schule, die bereits zahlreiche weitere Ausfälle auffangen muss. Die Elternvertretung nennt vier langzeiterkrankte Lehrkräfte, eine abgeordnete Lehrkraft sowie mehrere Kolleginnen und Kollegen in Elternzeit oder Mutterschutz. Nach ihrem Kenntnisstand würden dafür keine zusätzlichen Unterrichtsstunden als Ersatz zugewiesen oder entsprechende Zuweisungen erfolgten erst mit großer Verzögerung. Die Lücken müsse deshalb im Wesentlichen das vorhandene Kollegium schließen. Zusätzlicher Unterrichtsausfall, eingeschränkte Angebote und eine wachsende Belastung der verbliebenen Lehrkräfte seien die Konsequenzen. „Eine Schule, die Kinder konsequent schützt, muss sich aber darauf verlassen können, dass das Land sie dabei unterstützt“, schreibt die Schulpflegschaft.

Nach Recherchen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ ist das Kölner Humboldt-Gymnasium in den vergangenen Jahren gleich mehrfach ins Visier von Missbrauchsermittlungen geraten. Im Februar dieses Jahres wurde ein ehemaliger Lehrer der Schule wegen Besitzes kinder- und jugendpornografischen Materials rechtskräftig zu einer mehrmonatigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt, bestätigte ein Sprecher des Amtsgerichts auf Anfrage.

Anklage gegen weiteren Lehrer – Prozess noch nicht terminiert

Zudem liege eine Anklage gegen einen weiteren Lehrer vor, der sich 2022 zweimal an einer Oberstufenschülerin vergangen haben soll. Der Prozess sei noch nicht terminiert, weil das Gericht „Nachermittlungen“ angeordnet habe. Dem Vernehmen nach soll die Ex-Schülerin, die mittlerweile im Ausland lebt, noch einmal vernommen werden. Der Beschuldigte ist nach Recherchen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ seit etwa vier Jahren zu vollen Bezügen von der Arbeit freigestellt worden.

Die Bezirksregierung Köln bestätigte die Freistellung. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe, die die Leitung des Gymnasiums vor etwa vier Jahren bei der Polizei angezeigt hat, sei dem Pädagogen „die Ausübung seines Dienstes untersagt“ worden. Bei dem dritten Lehrer solle es sich dem Vernehmen nach um einen Pädagogen handeln, der zunächst in den unteren Klassen nicht mehr unterrichten durfte, nachdem er eine „allzu grob körperliche Nähe zu Kindern hergestellt“ habe, berichten Insider. Zum Beispiel habe er Kinder im Schwimmunterricht auf seinen Schoß gelegt, um Bewegungsabläufe zu demonstrieren.

Vorwürfe wegen grenzüberschreitender Übungen im Unterricht

Nachdem der Mann eine Zeit lang suspendiert gewesen sei, habe er nur noch in oberen Klassen unterrichten dürfen. Dabei habe er Übungen gemacht, „die pädagogische Grenzen gesprengt“ hätten. Zum Beispiel soll er Schülerinnen genötigt haben, sehr intime Fragen zu beantworten. In einem Rollenspiel sollten Mädchen vor vermeintlichen Vergewaltigern flüchten. Die Jungen der Klasse sollten sie einfangen und bedrängen. Der betreffende Lehrer habe die Schule mittlerweile verlassen.

Die nordrhein-westfälische Bildungsministerin delegierte die Antwort auf die Elternbitte „um eine Perspektive für drei zusätzliche Ausfälle“ an die Bezirksregierung. Die jedoch sieht offenbar nur mäßigen Handlungsbedarf. Das Humboldt-Gymnasium habe bis August 2026 „über eine auskömmliche Personalversorgung“ verfügt, teilte die Behörde auf Anfrage unserer Zeitung mit. Im laufenden Schuljahr indes habe sich die Situation „insbesondere durch die Einrichtung zusätzlicher Klassen sowie durch zwei Lehrkräfte, die aufgrund einer Abordnung beziehungsweise Beurlaubung nicht zur Verfügung stehen, verändert“. Um den zu Beginn des Schuljahres „noch nicht komplett abgedeckten Unterricht zu kompensieren“, würden demnächst zwei Lehrkräfte von anderen Schulen an das Humboldt-Gymnasium abgeordnet.

Elternpflegschaft zweifelt Personalberechnung an

Die Elternpflegschaft hält die Antwort der Bezirksregierung allerdings für eine Mogelpackung und zweifelt die Personalberechnungen an. Unter anderem seien die drei mutmaßlich übergriffigen Lehrer von der Bezirksregierung in der Personalausstattung einfach mitberücksichtigt worden, obwohl die doch gar nicht zur Verfügung stünden. Auf Anfrage des „Kölner Stadt-Anzeiger“ bestätigte auch die Schulleitung diese Sichtweise. „Kolleg*innen, die aufgrund einer dienstlichen Verfügung vom Dienst freigestellt werden, können (teils wegen laufender zivilrechtlicher Klagen) nicht beliehen werden“, teilte der Schulleiter mit: „Das heißt, ihre Stundenanteile stehen mir nicht zur Verfügung, um (…) Vertretungskräfte einzustellen. So fehlen mir im Personalunterhang Stunden, die ich als Puffer zur Verfügung hätte, um kurzfristig ausfallenden Unterricht schnell auffangen zu können.“

Eine Lücke im Dienstrecht. Obwohl sexuelle Übergriffe von Lehrern, lange Zeit ein Tabuthema, in der jüngeren Vergangenheit immer mehr in den Blickpunkt öffentlicher Aufmerksamkeit rücken. In Köln beispielsweise wurde Mitte Juli ein 37-jähriger Physiklehrer zu einer Haft von fünf Jahren und drei Monaten verurteilt, weil er eine damals 16-jährige Schülerin ebenso wie seine Tochter sexuell missbraucht hatte. Zudem setzte der Studienrat einige Kinder in Whatsapp-Chats psychisch unter Druck, damit diese ihm Nacktfotos schicken. Im Juli wurde ein 36 Jahre alter Assistenzlehrer einer Privatschule vom Landgericht Bonn zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil er eine 13-jährige Schülerin sexuell missbraucht hatte. Ebenfalls in Bonn wurde im April 2024 ein Vertrauenslehrer aus dem Oberbergischen Kreis zu einer Haftstrafe von vier Jahren und drei Monaten verurteilt, weil er sich nach Überzeugung des Gerichts mindestens 13 Mal an Kindern und Jugendlichen vergangen hatte.

NRW-Zahlen zeigen nur einen Teil des Problems

Wie groß das Problem in NRW ist, lässt sich nur annähernd bestimmen. Das Innenministerium nennt für die Jahre 2018 bis 2025 insgesamt 145 Schülerinnen und Schüler, die Opfer einer Sexualstraftat wurden, begangen von Lehrern oder Betreuungspersonen wie Schulsozialarbeitern. Die meisten Betroffenen waren Mädchen, ihr Anteil lag bei 86 Prozent. Jedes fünfte Opfer war jünger als zehn Jahre, jedes dritte zwischen zehn und 14 Jahren, die größte Gruppe stellten die 14- bis 18-Jährigen. Die Polizei registrierte 83 Tatverdächtige, fast ausschließlich Männer.

Ein weiteres Indiz liefert die Zahl der dienstrechtlichen Vorgänge. Im Jahr 2024 waren nach Angaben des nordrhein-westfälischen Schulministeriums 59 Disziplinarverfahren gegen Lehrkräfte wegen sexueller Belästigung anhängig. Das Ministerium sprach von „Distanzunterschreitungen unterschiedlichster Art“. Gemeint sind nicht nur strafbare Sexualkontakte, sondern auch Anbahnungen: private Nachrichten, sexualisierte Chats, Einladungen, Mitnahmen im Auto. Es sind Handlungen, die oft beginnen, bevor ein Straftatbestand eindeutig erfüllt ist, und die gerade deshalb schwer zu greifen sind.

Zartbitter fordert Änderungen im Dienstrecht

Das „Dunkelfeld“ jedoch sei vermutlich deutlich höher als die behördlich festgestellten Fälle, sagt Ursula Enders von „Zartbitter Köln e.V.“, der Fachberatungs- und Informationsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Jungen und Mädchen. „Schon immer“ habe es „an jeder großen Schule wenigstens einen Grabscher“ gegeben. „Nicht selten auch einen Lehrer, der strafrechtlich relevante sexuelle Gewalt gegen Mädchen und/oder Schülerinnen verübt hat“, so Enders. Mittlerweile aber würden „erste Schulleitungen wie das Humboldt-Gymnasium ihre Verantwortung für den Schutz der Kinder und Jugendlichen vor sexueller Gewalt ernster“ nehmen.

Wenn das Regierungspräsidium als Fachaufsicht „ihnen die notwendige Unterstützung nicht zeitnah gibt und die Politik den Opferschutz nicht im Dienstrecht verankert“, dann mache sich die Behörde „der Mittäterschaft schuldig“, so Enders: „Für mich ist es unbegreiflich, dass Schulen vom Land verpflichtet werden, Schutzkonzepte zu erstellen, und das Dienstrecht nicht entsprechend novelliert wird, dass die Stellen von suspendierten Lehrern unmittelbar besetzt werden.“ In der Präventionsarbeit engagierte Schulen und betroffene Kinder oder Jugendliche, die in ihrer Not den Mut und das Vertrauen hätten, sich an die Schulleitung zu wenden, würden dadurch „sogar noch bestraft“.