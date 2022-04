Kontrolleur in Köln lebensgefährlich verletzt: Betrunkener Fußgänger löst Busunfall aus

Innenstadt -

Ein betrunkener Mann hat am Mittwochmittag einen schweren Busunfall in der Kölner Innenstadt ausgelöst. Polizisten nahmen den stark betrunkenen Fußgänger auf der Aachener Straße fest, nachdem dieser in Höhe der Moltkestraße einen folgenschweren Unfall ausgelöst haben soll. Der 50-jährige Mann hatte drei Promille Alkohol im Blut, so die Polizei.

Zeugenaussagen zufolge war der Mann gegen 13.25 Uhr vor einem Linienbus auf die Fahrbahn getreten. Infolge der Vollbremsung des Busfahrers stürzte ein 58 Jahre alter Fahrkartenkontrolleur im Bus und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Ein weiterer KVB-Mitarbeiter sowie ein Fahrgast und der Fahrer wurden leicht verletzt. (red)