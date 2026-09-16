Wer derzeit mit dem Auto auf der Inneren Kanalstraße in Köln in Richtung Süden unterwegs ist, muss sich in Geduld üben. Zwischen den Kreuzungen Subbelrather und Venloer Straße staut sich der Verkehr zu fast jeder Tageszeit. Teilweise herrscht schon Stillstand, bevor man von der A57 auf die Innere Kanalstraße abfährt.

Grund für den täglichen Stau ist eine große Baustelle an der Kreuzung Innere Kanalstraße/Venloer Straße. Hier finden Arbeiten an den Versorgungsleitungen statt, wie die Stadt mitteilt. Die Bauarbeiten finden bereits seit Mitte Juli statt, aber seit Beginn der Schule hat sich die Situation verschärft. Bis zum 25. September wird der Engpass laut Planung der Stadt Köln noch bestehen.

Spuren auf Innerer Kanalstraße reduziert

Besonders die Reduzierung der Inneren Kanalstraße von drei auf zwei Spuren in Richtung Süden macht sich bemerkbar. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen die Fahrbahn wechseln.

In der Gegenrichtung der Inneren Kanalstraße ist das Linksabbiegen auf die Venloer Straße stadtauswärts seit Ende August nicht möglich. Die Abbiegespur ist gesperrt.

Auch die Venloer Straße ist stadteinwärts zwischen Fuchsstraße (Höhe Shell-Tankstelle) und Kreutzerstraße (Grüngürtel) verengt. Die Autos Richtung Hans-Böckler-Platz müssen sich zwischen Absperrungen über die Kreuzung mit der Inneren Kanal quetschen.

Venloer Straße ist Einbahnstraße

Für Autofahrerinnen und -fahrer, die aus der Innenstadt die Venloer Straße stadtauswärts Richtung Ehrenfeld fahren wollen, gibt es derzeit gar kein Durchkommen. Im Bereich der Eisenbahnbrücke ist die Straße komplett noch bis Anfang 2027 gesperrt, die Venloer Straße ist also eine Einbahnstraße. Eine entsprechende Umleitung ist ausgeschildert. Sie führt über die Vogelsanger Straße und endet an der Kreuzung Innere Kanalstraße.

Seit Juli wird die unterirdische Station Hans-Böckler-Platz/Bahnhof West erneuert. Die Sanierung umfasst unter anderem die Aktualisierung des Brandschutzes, die Schaffung neuer Eingangsbereiche und den Umbau für einen barrierefreien Zugang. Auch für zu Fuß Gehende und Radfahrende gibt es Änderungen auf der Venloer Straße.

Eine Ausnahme für die Venloer Straße gibt es jedoch: Ein kleiner Abschnitt zwischen Kreutzerstraße und Innere Kanalstraße ist in beide Richtungen befahrbar. Die Zu- und Ausfahrt zum großen Bürokomplex One Cologne, in dem sich auch die Delvag-Versicherung und Teile der Lufthansa-Group befinden, über die Venloer Straße ist also gewährleistet.

Beim Rechtsabbiegen von diesem Abschnitt auf die Innere Kanalstraße Richtung Norden/Zoobrücke kommt es allerdings ebenfalls zu Einschränkungen. Die Nebenfahrbahn, über die das Rechtsabbiegen sonst läuft, ist gesperrt. Autos in Richtung Zoobrücke werden also über die Hauptspuren der Venloer Straße geführt.