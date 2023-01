Köln-Ossendorf – Ein Gefangner hat sich am Donnerstag in der Justizvollzugsanstalt (JVA) in Ossendorf das Leben genommen. Dies teilte Anstaltsleiterin Angela Wotzlaw mit. Es handele sich um einen 21 Jahre alten Untersuchungshäftling, den Bedienstete regungslos in seiner Zelle aufgefunden hätten, ein alarmierter Notarzt habe nur noch den Tod feststellen können.



Der 21-Jährige saß wegen Verdachts des räuberischen Angriffs auf Kraftfahrer in U-Haft. Aufgrund seiner Drogenabhängigkeit habe er als „potenziell suizidgefährdet“ gegolten. „Er war deshalb in Zeitabständen von nicht mehr als 15 Minuten zu beobachten“ teilte Wotzlaw mit. Wie und warum es dem Mann trotzdem gelang, sich umzubringen, ermittelt nun die Kriminalpolizei – ein übliches Verfahren nach einem Suizid im Gefängnis.