Polizisten und Polizistinnen der Wache Porz haben am Donnerstagnachmittag (29. Oktober) im Kölner Stadtteil Rath-Heumar eine 16-jährige mutmaßliche Hehlerin gestellt. Bei dem Einsatz wurde zudem ein unterschlagener VW Golf sichergestellt.

Den entscheidenden Hinweis hatte der 34-jährige Eigentümer den Ermittlern gegeben. Der Mann hatte seinen Wagen zuvor auf einem Verkaufsportal im Internet entdeckt. Die 16-Jährige steht im Verdacht, das Fahrzeug auf der Plattform zum Kauf angeboten zu haben.

Gestohlene Kennzeichen am Fahrzeug angebracht

Der 34-Jährige vereinbarte daraufhin einen Termin mit der Anbieterin und verständigte die Polizei. Anstelle des potenziellen Käufers trafen vor Ort schließlich Zivilbeamte auf die Jugendliche.

Bei der Überprüfung des Autos stellten die Einsatzkräfte fest, dass an dem VW Golf gestohlene Kennzeichen angebracht waren. Nach bisherigen Erkenntnissen gehörten diese ursprünglich zu einem Toyota Yaris. Die Polizistinnen und Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein und übergaben die 16-Jährige an ihre Erziehungsberechtigten.

Polizei warnt vor Betrug beim Online-Autokauf

In diesem Zusammenhang rät die Polizei Köln erneut zur Vorsicht beim Fahrzeugkauf über Online-Plattformen. Käufer sollten vor dem Erwerb die Fahrzeugpapiere prüfen und die Fahrzeugidentifikationsnummer mit den Angaben in den Dokumenten abgleichen.

Besondere Vorsicht sei geboten, wenn Verkäufer auf eine schnelle Barzahlung drängen oder die Übergabe an ungewöhnlichen Orten stattfinden soll. Bei verdächtigen Angeboten rät die Behörde dazu, auf den Kauf zu verzichten und die Polizei zu informieren. Weitere Informationen zum sicheren Fahrzeugkauf bietet die Webseite der polizeilichen Kriminalprävention. (red)