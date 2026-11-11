„Ich tret' in Kotze vorm Haus“Carolin Kebekus textet Karnevals-Hits um

Schunkeln? Fehlanzeige! Während Köln zum Sessionsstart am Mittwoch (11.11.) in Kostüm und Feierlaune schlüpft, schlägt die Kölner Comedian Carolin Kebekus (46) auf Instagram ganz andere Töne an.

Statt „fiere, danze und schunkele“ rechnet Kebekus in ihrer Show musikalisch mit Karneval ab. Sie präsentiert „Ehrliche Karnevalssongs“ über Kotze, Krankheit und Katerbekanntschaften. Dafür hat sie einige Karnevals-Hits umgetextet.

Carolin Kebekus textet Karnevals-Hits um

Der 11.11. gilt für viele als der Tag, an dem die fünfte Jahreszeit beginnt und genau da hakt die Comedian ein. In einem Instagram-Video zeigt sie die Seiten des Karnevals, über die beim Anstoßen am liebsten niemand spricht.

„Schon der Weg vor die Tür sei an Karneval ein Risiko: Da muss man an Karneval aufpassen“, so Kebekus. Dann beginnt ihr erster Song. „Ich tret' in Kotze vorm Haus“ – dazu läuft die Musik des Karnevalhits „Ich bin 'ne Karnevalsmaus“ von Druckluft.

Dann geht es um das Thema Krankheit: Karneval ist auch immer Virenzeit. „Bei uns in der Kita steht ja schon wieder auf dem Menü, was es demnächst wieder gibt, und da wird Karneval ganz schnell zum Superspreader-Event.“

„Ich feier' nicht mit, sonst steck' ich euch an“ – auf den Bläck-Fööss-Song „Drink noch eine met“.

Aber es wird noch skurriler. Ob man sich beim Karneval „noch andere schlimme Sachen einfangen“ könne? „Zum Beispiel, wenn die Giraffe mit dem Darth Vader in der Kiste landet.“ Dann ertönt „Der hätt en Kondom nehm' solle.“ Auf den Fööss-Hit „Mer losse d'r Dom en Kölle“.

Den Abschluss bildet ein trockener Satz: „Nicht selten endet der Karneval natürlich im Krankenhaus.“

„Nä, wer is da schon wieder ins Kölschglas reingekippt? Mit Scherben in den Armen und 'nem stark blutenden Schnitt.“ Dazu läuft die Melodie von „Superjeilezick“ von Brings.

Der Clip ist der Hit und kommt auf mehr als 100.000 Abrufe und knapp 3000 Likes. (mt)