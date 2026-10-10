Die kölsche Kultband Paveier steht vor einem jecken Jubiläum. 44 Jahre, also viermal elf Jahre, gibt es die Formation, die weiterhin mit Detlef Vorholt (68) und Klaus Lückerath (71) zwei Gründungsmitglieder an Bord hat, in der neuen Session schon.

Passend dazu hat die Gruppe mal eben vier neue Songs produziert, die am Freitagabend (9. Oktober 2026) beim Mitsingkonzert im ausverkauften Gloria Premiere feierten. Die Texte gab es wie gewohnt auf der großen Leinwand.

Mitsingkonzert der Paveier im ausverkauften Gloria

Der Abend begann direkt ausdrucksstark. „Weil du met Hass kein Hätz jewinns“ ist ein Statement der Band, dass kein Mensch Krieg und Leid wolle und sich alle wünschen, von Angst befreit zu lieben und zu leben. Vor allem sollte man an die Kinder denken.

„Kinder werden nicht mit einer Fahne in der Hand geboren. Alle Polarisierungen sind menschengemacht. Dann noch die scheiß Parolen aus längst vergangenen Zeiten“, beschreibt Sänger Sven Welter die Intention hinter der Ballade. „Mit einem Gegeneinander gewinnt man nichts.“

Der Song wird auf dem neuen Sampler „Karneval der Stars 56“ ebenso zu finden sein wie eine weitere neue Komposition. „Lilly Marleen“ ist eine Abgeh-Nummer im Stil von „Wo bist du, Amore?“

Die Story hinter dem Titel: Ein Mann interessiert sich für ein Mädel in einem Partyzelt, doch die Blaskapelle spielt zu laut, was ein Gespräch unmöglich macht. „Lilly Marleen. Willst du mit mir geh’n? Et es su schön. Lass mich nicht steh’n. Lilly Marleen“, heißt es darin.

Paveier-Frontmann Sven Welter beim Mitsingkonzert seiner Band am Freitagabend (9. Oktober 2026) im Gloria. Copyright: Dirk Loerper

Ebenfalls zum Mitgehen ist der dritte neue Titel „Du bist die Sünde wert“. Zehn Jahre nach dem Megahit „Leev Marie“ ist dies wieder ein klassischer Paveier-Song, in den ein kleiner französischer Walzer eingebaut ist.

Da die Musiker so kreativ waren, ist gleich noch ein viertes Stück entstanden. „Die Letzte an d’r Thek“ ist ein echter Kneipen-Schunkelwalzer über die, die nie genug bekommen können und nicht nach Hause wollen.

Die beiden Paveier-Urgesteine Detlef Vorholt (l.) und Klaus Lückerath sind weiter mit voller Begeisterung bei der Sache. Copyright: Dirk Loerper

Neben der Viererpack-Premiere erlebten die Fans im Gloria die bekannten Hits der Band wie „Nie mehr Alkohol“, „Konfettirään“, „Buenos Dias Matthias“, „Humba Humba“ oder „Heimat es“ quer durch das Repertoire.

Das Gloria war beim Konzert der Paveier ausverkauft. Die Songtexte gab es zum Mitsingen auf der Leinwand. Copyright: Dirk Loerper

Auch Titel wie „Alles weed joot“ und „Wat hammer eijentlich zo verliere Elly“, die schon im Sommer bei der Konzertreihe im Theater am Dom bejubelt wurden, waren wieder im Programm.

„In 44 Jahren ist schon einiges passiert“, sagt Welter, der inzwischen auch bereits seit 16 Jahren Frontmann der Kultband ist. Und es geht wild weiter. In der kommenden Woche steigen noch vier Auftritte, dann geht es in die Session und danach kommt auch schon das neue Weihnachtsalbum passend zur Tour „Kölsche Weihnacht“ auf den Markt.