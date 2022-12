Köln – Eigentlich hätte der Verkauf der Tickets für den Rosenmontagszug bereits in der vergangenen Woche beginnen sollen. Doch am Montagmorgen waren weiterhin keine Karten erhältlich. Nun soll es am Dienstag, den 22. Februar, um 18 Uhr losgehen.

Es sei vorher noch nicht ganz klar gewesen, wie viele Menschen den Zug am 28. Februar im Rhein-Energie-Stadion beobachten dürfen und wie die exakte Sitzordnung aussehe, begründete Festkomitee-Sprecher Michael Kramp die Verzögerung.

So mussten Stadt und Land erst grünes Licht für das Konzept geben. Im Stadion werden immer zwei Personen nebeneinander sitzen, zu den Nachbarplätzen wird Abstand gehalten. Dazu gilt 2G-Plus und Maskenpflicht.

Etwa 4700 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 65 verschiedenen Karnevalsgesellschaften präsentieren im Stadion 22 Persiflage-Wagen, 20 Festwagen, Fußgruppen, Tanzgruppen, Spielmannszüge, Pferde, Kutschen und Bagagewagen. 8800 Zuschauerinnen und Zuschauern können dabei sein. Für jede im Festkomitee organisierte Gesellschaft gibt es 20 Karten als Dankeschön für die Ehrenamtler.

Nach dem Rosenmontagsfest im Stadion werden alle Persiflage-Wagen auf zwölf Plätzen in der Innenstadt gezeigt. Die Karten für die Tribünenplätze im Stadion, die unter 2G-Plus-Bedingungen zur Verfügung stehen, kosten 11,11 Euro und sind über die Website erhältlich. „Das Interesse ist groß“, sagt Kramp. „Die Karten werden sehr schnell weg sein.“