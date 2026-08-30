In Kölns Supermärkten liegen bereits wieder die Lebkuchen- und Spekulatius-Pakete. Und in Halle Tor 2 galt am Sonntag (30. August 2026) das Motto: „Et rüch noh Karneval“. Die Damengesellschaft Schmuckstückchen feierte ihren traditionellen Herrenfrühschoppen.

Karnevals-Atmosphäre im August – die anstehende, extrem kurze Session sorgt dafür, dass das jecke Treiben immer früher beginnt. „Anfangs war es etwas ungewohnt, aber nach dem zweiten Kölsch war man wieder drin“, sagte Maritim-Hoteldirektor Henrik Große Perdekamp lachend.

Schmuckstückchen: 300 Gäste sorgen für ausverkauften Frühschoppen

Vor vier Jahren kamen 100 Gäste zur Premiere des Frühschoppens, jetzt konnten die „Schmuckis“ ein mit 300 Leuten ausverkauftes Haus vermelden. „Es ist sehr gemütlich und macht einfach Spaß“, lobte Dieter Hellermann, Präsident der StattGarde Colonia Ahoj, die Atmosphäre beim Aufgalopp ins jecke Treiben.

Die Mitglieder der 2008 gegründeten Gesellschaft kümmerten sich persönlich um die Gäste. 25 Frauen servierten Kölsch, Halve Hahn, Reibekuchen und Currywurst. Die Männer konnten in Ruhe feiern und quatschen.

„Wir müssen nicht jedes Ritual abschaffen, um selbstbewusst unseren Platz einzunehmen“, sagt Präsidentin Rüya Gazez-Krengel. „Für uns bedeutet Gleichberechtigung nicht, dass wir aus einer alten Männertradition einfach eine Frauentradition machen. Wir möchten den Herren zeigen: Eure Tradition ist bei uns willkommen. Wir nehmen sie ernst – und wir kümmern uns darum, dass ihr einen richtig guten Tag habt“.

Die Schmuckstückchen sagen, dass ein Herrenfrühschoppen, veranstaltet und bewirtet von einer Damengesellschaft, nicht als Provokation, sondern als Zeichen von Wertschätzung und gelebtem Miteinander im kölschen Brauchtum zu sehen sei. „Um modern zu sein, muss man nicht alle Gepflogenheiten von früher blöd finden“, unterstreicht Pressesprecherin Judith Schlickeiser.

Die Mitglieder der Damengesellschaft Schmuckstückchen bedienten die Herren den ganzen Sonntag beim Frühschoppen. Copyright: Daniela Decker

Zum Auftakt trat der Schmucki-Chor auf und erhielt erste Alaaf-Rufe. Willi & Ernst mischten in ihre Rede schon ein paar neue Gags. „Ernst, du bist nicht das intelligenteste Wesen“, klagte Willi alias Dirk Zimmer im typischen FC‑Weihnachtspulli. Nebenmann Ernst alias Markus Kirschbaum entgegnete: „Stimmt gar nicht, ich hab‘ nur Pech beim Denken. Ich hab‘ Politiker gehört, da hab‘ ich mir auch gedacht: Reden Sie bloß weiter, bis Ihnen etwas einfällt.“

Stimmenimitator und Parodist Jörg Hammerschmidt schlüpfte unter anderem in die Rolle des Horst Schlämmer. Copyright: Daniela Decker

Anschließend zeigte Stimmenimitator und Parodist Jörg Hammerschmidt seine Wandlungsfähigkeit. Über 60 Promis kann dieser nachmachen. „Karneval ist für mich kein Auftritt, das ist ein Lebensgefühl“, sagte er dieser Redaktion. Der Bielefelder fühlt sich auch auf den Kölner Bühnen wohl. „Der Spagat macht Spaß. Ich nenne mein Programm dann ‚Jecke Promiwelt‘.“

Die Tanzgruppe „Schmucke Juwelcher“ zeigte sich erstmals in ihrer neuen, starken Formation. Innerhalb kürzester Zeit hat die sich auf über 20 Tänzerinnen vergrößert. Schließlich brachten die Domstürmer noch Stimmung in den Saal. Die Gäste, unter ihnen die Ex-Prinzen Boris Müller und Sascha Klupsch sowie Koelncongress-Chef Ralf Nüsser, zogen vergnügt wieder nach Hause.