Für die Mitglieder der KG Kölsche Lübüggele war der plötzliche Tod von Präsident Oliver Cremer ebenso ein Schock wie für die Kölner Karnevalszene. Der Gründer der Gesellschaft war am 22. März 2026 vollkommen unerwartet im Alter von 59 Jahren verstorben.

In seine Fußstapfen ist jetzt Ex-Jungfrau Friedrich Klupsch (60) getreten. Der hatte 2024 für ein Novum in der Geschichte des Kölner Rosenmontagszuges gesorgt. Erstmals konnten die Jecken im Zoch nur einem „Zweigestirn“ zujubeln. Die ganze Session über hatte sich Jungfrau Frieda wegen eines Muskelfaserrisses im Beckenbereich durch die Termine gekämpft.

KG Kölsche Lübüggele: Friedrich Klupsch beerbt Oliver Cremer

„Weiberfastnacht ging dann wirklich nichts mehr und mein Körper hat die Notbremse gezogen“, blickt er im Gespräch zurück. „Karnevalssonntag folgte dann die Not-OP, nach der ich fünf Tage auf der Intensivstation lag und alles nur im Dämmerzustand mitbekam.“

Trotz des Leidenswegs war es für Friedrich Klupsch, der seit seinem 16. Lebensjahr im Karneval unterwegs ist und seit 25 Jahren Mitglied beim Treuen Husaren ist, eine Zeit, die er niemals vergisst. „Ob Schmerzen oder nicht, es war definitiv die schönste Zeit meines Lebens.“

Sascha, Werner und Friedrich Klupsch waren in der Session 2024 Prinz Sascha, Bauer Werner (r.) und Jungfrau Frieda (l.). Copyright: Daniela Decker

In diesem Jahr hat sich für den Vollblutkarnevalisten durch die Wahl zum Präsidenten ein neues Kapitel geöffnet. „Für mich war es eine sehr schwere Entscheidung, denn ich war mir nicht sicher, ob ich mir das Erbe von Oliver Cremer zutraue. Ich habe mir die Entscheidung absolut nicht leicht gemacht. Zumal die Lübüggele eine gemischte Gesellschaft sind. Ich habe die Kölner Jungfrau dargestellt, da ist es doch selbstverständlich, dass ich auf die Wünsche der Frauen eingehe.“

„Unsere Mitglieder sind fast alle Alphamännchen“

Klupsch hatte eigentlich nie Ambitionen auf ein Präsidentenamt. „Ich habe aber das Potenzial erkannt, was die KG zu einer richtigen Karnevalsgesellschaft machen kann. Unsere Mitglieder sind fast alle Alphamännchen, denn sie leiten ihre eigenen Firmen oder sind in hohen Posten tätig. Ich bin zwar jetzt das Ober-Alphamännchen, möchte aber nicht der sein, der den anderen Vorschriften macht.“

In der Zukunft möchte die KG der Heizungs- und Sanitärinstallateure als ganz normaler Karnevalsverein den Fastelovend feiern. „Für mich ist es einfach, denn ich kenne Kölns Karnevalisten. Diesen Vorteil haben die meisten unserer 140 Mitglieder nicht.“

Der neue Präsident der KG Kölsche Lübüggele, Friedrich Klupsch (r.), und der Obermeister der Innung Sanitär Heizung Klima Köln, Marc Schmitz, der auch Gründungsmitglied der KG ist. Copyright: Daniela Decker

Für die Zukunft haben sich der neue Präsident und sein Vorstand einiges vorgenommen: „An erster Stelle steht, den Bekanntheitsgrad des Vereins nach vorn zu bringen und neue Mitglieder zu bekommen. Verstärkt arbeiten wir daran, der Jugend den Weg in die Gesellschaft zu ebnen. Der Karneval wird sich in den nächsten Jahren verändern, daher müssen wir gerade unsere Auszubildenden aus den Betrieben und die Jugendlichen in den Schulen ansprechen.“

Neue Veranstaltungsformate sind ebenfalls ein Ziel. „Neben unserer traditionellen Kostümsitzung in der Flora wird es erstmals einen Ordensabend geben, bei dem auch unsere neuen Mitglieder im stilvollen Rahmen nicht auf die Fahne, sondern auf unseren Pömpel vereidigt werden. Ich habe schon witzige Ideen für den Eid wie: ‚Wir schwören auf den Pömpel, dass wir alle Verstopfungen beseitigen‘.“ In diesem Jahr darf sich die KG über zehn neue Mitglieder freuen. Ferner ist der Aufbau eines Senats geplant.

KG Kölsche Lübüggele kündigen Premiere an

Für die Session 2028 kündigen die Lübüggele eine echte Premiere an. „Wir werden ein Format speziell für Damen anbieten, wobei auch ein Blaumann eine Rolle spielen wird“, kündigt Klupsch grinsend an. Sein erstes Fazit nach sechs Monaten als Präsident fällt sehr positiv aus: „Ich dachte, ich hätte im Karneval schon viel erlebt, aber das Amt des Präsidenten ist noch einmal eine ganz andere Nummer.“

Ganz besonders freut sich der neue Präsident auf seine erste Sitzung am 23. Januar 2027 in der Flora. „Ich freue mich wie Bolle. Das wird ein sehr emotionaler Abend für mich werden. Mir geht jetzt schon die Muffe und ich weiß, dass sich die Tränen ihren Weg suchen werden.“ Die Premiere als Sitzungsleiter wird Friedrich Klupsch aber nicht allein meistern. „Da ich nicht als Präsident geboren bin und mir eine alleinige Führung einer Sitzung bisher nicht zutraue, wird an meiner Seite Ex-Prinz Michael Pohl sein.“