Wie es sich anfühlt, auf einer Bühne zu stehen, das weiß der zehnjährige Laurenz Hardt ganz genau. Als Mitglied der Kindertanzgruppe der Ehrengarde ist er den großen Auftritt gewohnt. Was ihm dabei neben den tänzerischen Aspekten besonders gefällt? „Wir machen viel Quatsch zusammen“, sagt er und grinst. Wenn er in weniger als drei Wochen wieder auf den kleineren und größeren Bühnen der Stadt steht, dann wird er dabei deutlich mehr im Mittelpunkt stehen als sonst. Laurenz Hardt ist in der anstehenden Session der Kölner Kinderprinz und verkörpert gemeinsam mit Kinderbauer Felix (Hartje) und Kinderjungfrau Anna (Schmitz) das Kölner Kinderdreigestirn.

Rund 120 Termine absolviert das kleine Trifolium in dieser äußerst kurzen Session, der Zeitplan ist dementsprechend straff. „Unter der Woche stehen nach der Schule vier bis sechs Termine täglich an, am Wochenende ist das Programm noch einmal voller“, sagt Christine Flock, Vizepräsidentin des Festkomitees Kölner Karneval und zuständig für den Kinder- und Jugendkarneval.

Für die Vorstellung des Kinderdreigestirns, bei dem auch die Familien dabei sind, hat sich das Festkomitee passend zum Sessionsmotto – „Morje es, wat do drus mähs!“ – die Wasserschule im Westhovener Wasserwerk der Rheinenergie ausgesucht. Ein außerschulischer Lernort, an dem sich Schülerinnen und Schüler mit Fragen rund um die Welt des Wassers, den Umgang mit Ressourcen und dessen Auswirkungen auf den Klimawandel widmen können.

Kinderbauer hat schon Erfahrung mit dem Kinderdreigestirn gesammelt

Der designierte Kinderbauer Felix Hartje wohnt mit seinen Eltern und den beiden kleinen Brüdern in Müngersdorf, geht in die vierte Klasse der Hans-Christian-Andersen-Schule, tanzt, schwimmt und reitet gerne. In der Schule interessiert er sich vor allem für Musik, Sport und Sachunterricht.

In der vergangenen Session hat der künftige Kinderbauer das Kölner Kinderdreigestirn bereits als Gardist begleitet und weiß daher, was auf ihn zukommt. Auch die Rolle des Beschützers, die dem Bauern im Dreigestirn zukommt, liegt ihm. Beim Fußball beschützt er als Torhüter das Tor. Mit seinen beiden älteren Schwestern und seinen Eltern wohnt der Neunjährige in Widdersdorf, wo er mit der Olympia-Schule auch schon im Veedelszug mitgegangen ist.

Laurenz Hardt (Mitte) wird der neue Kölner Kinderprinz, Anna Schmitz die neue Kinderjungfrau und Felix Hartje Kinderbauer. Copyright: Costa Belibasakis

Wenn er zuhause für die Musikauswahl zuständig ist, dann läuft vor allem Karnevalsmusik. In der Zusammenstellung der Playlist könnte es während der Session aber durchaus zu Diskussionen beim Kinderdreigestirn kommen. Auf den Fahrten zu den Terminen läuft im Bus oft laute Musik. „Wir haben sogar Discokugeln“, sagt Christine Flock. Die designierte Kinderjungfrau Anna Schmitz ist ein großer Fan von Helene Fischer. „Ich war sogar schon auf einem Konzert von ihr“, sagt sie.

Kinderjungfrau tanzt bei den Escher Mädchen

Auch Anna Schmitz hat bereits reichlich Karnevalserfahrung – in erster Linie im Bereich des Karnevalstanzes bei den Escher Mädchen. In Esch lebt die Neunjährige mit ihren Eltern und ihrer kleinen Schwester und besucht die vierte Klasse der GGS Martinusstraße. In ihrer Freizeit liest sie gerne (Lieblingsbuchreihe: „Mein Lotta Leben“). Neben dem Tanzen geht sie regelmäßig auch zum Leichtathletiktraining.

Zum Kölner Kinderdreigestirn proklamiert werden die drei am 10. Januar im Theater am Tanzbrunnen. Dort präsentieren Prinz Laurenz I., Kinderbauer Felix und Kinderjungfrau Anna dann auch ihr Sessionslied „Morje es, wat do drus mähs“.

Neue Website für jecke Pänz

Das Festkomitee hat eine neue Website für den Kinderkarneval vorgestellt. Neben den Informationen über das Kölner Kinderdreigestirn gibt es dort kindgerecht aufbereitete Informationen über den Kölner Karneval, Videos, Lieder und Bastelanleitungen. Im Bereich für Eltern oder Lehrbeauftragte stellt das Fetkomitee seine Kita- und Schulprojekte vor. Mit dem neuen Angebot will der Dachverband frühzeitig die Begeisterung bei jungen Kölnerinnen und Kölnern für den Karneval fördern.kinder.koelnerkarneval.de