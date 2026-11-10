„Jeden Moment genießen“Das Kölner Dreigestirn zeigt sich zum Sessionsauftakt ganz privat

Sie sind in Summe genau 100 Jahre alt. Den Rekord, das bisher jüngste Kölner Dreigestirn zu sein, haben sie ausgerechnet gegen ihren Präsidenten Thomas Brauckmann verloren, der 1997 mit seinen Mitstreitern ein knapp jüngeres Trifolium gebildet hatte.

Prinz Marius I., Bauer Alex und Jungfrau Johanna von der Kölner Narren-Zunft passen perfekt zum Sessionsmotto „Morje es, wat do drus mähs!“. Alle drei möchten die Zukunft des Karnevals mitgestalten und Jung und Alt verbinden.

Kölner Dreigestirn: Rund 400 Termine in Blitz-Session

Am Mittwochmorgen (11. November 2026) werden Marius Wallenborn, Alexander Hagen und Maximilian Roth im Beisein von Oberbürgermeister Torsten Burmester im Senatssaal des Historischen Rathauses den Sessionsvertrag unterschreiben. Danach steht um 11.30 Uhr der Heumarkt-Auftritt an.

Dort kann das Dreigestirn dann erstmals dem jecken Volk zeigen, was es sich vorgenommen hat. „Wir wollen als drei junge Karnevalisten in Erinnerung bleiben, die eine kurze, knackige Session richtig durchgezogen haben und dabei Frohsinn verbreitet haben, egal ob in Kita, Schule, Pflegeheim, sozialen Einrichtungen oder in den karnevalistischen Sälen“, sagt der designierte Prinz. „Wir wollen als die gesehen werden, die jeden Moment genießen, egal, wer das Publikum ist.“

Das Festkomitee Kölner Karneval beschäftigt sich aktuell intensiv mit dem Strategieprozess „Alaaf 2040“, um das Brauchtum attraktiv für die nächste Generation zu machen. Da passen die drei jungen Tollitäten perfekt zum Vorhaben.

Die designierte Jungfrau hat früher selbst auf der Zülpicher Straße gefeiert. „Eines Tages habe ich den Spaß am Party-Karneval aber verloren“, sagt Maximilian. Ein hartnäckiger Arbeitskollege hat ihn dann zur Narren-Zunft gebracht. „Da habe ich gemerkt, wie sinnvoll der organisierte Karneval ist“, sagt der 34-Jährige.

„Wir möchten gern Vorbild für Menschen in unserem Alter sein, damit diese sehen, dass man auch im organisierten Karneval, der für viele Außenstehende vielleicht etwas altbacken wirkt, Gutes tun und Spaß haben kann. Wenn uns das gelingt, können wir sehr stolz sein.“

Diese Botschaft soll jedoch nicht durch ein außergewöhnliches Auftreten vermittelt werden. „Wir sind nicht das Party- und Haudrauf-Dreigestirn, das nur noch über die Zülpicher Straße sprechen wird. Wir kennen die klassischen Werte und sind auch der Meinung, dass diese bleiben müssen. Gleichzeitig wollen wir der Taktgeber für den Wandel im Brauchtum sein“, kündigt die künftige Jungfrau an.

Prinz Marius I. (Marius Wallenborn) mit seiner Partnerin Christina. Copyright: Daniela Decker

Marius durfte 2004 bereits als Neunjähriger im Zoch mitfahren, weil sein Stiefvater Wolfgang-Klaus Heckner Prinz im Dreigestirn war. „Ich habe damals zu meiner Mutter gesagt, dass ich doch lieber da oben auf dem Wagen stehen möchte. Denn da gibt’s mehr Aufmerksamkeit und man darf mehr schmeißen“, erinnert er sich. Als Zehnjähriger war er anschließend jedoch für das Kinderdreigestirn zu alt. „Also habe ich 20 Jahre gewartet“, sagt er lachend.

Dem designierten Trifolium bleibt besonders wenig Zeit. Erst vor zwei Monaten wurde das Geheimnis gelüftet. „Für uns ist deshalb alles noch ein wenig stressiger, weil wir erst später mit der Sprache raus konnten und noch einiges vorzubereiten ist“, sagt Maximilian.

Prinz Marius Wallenborn war schon als kleines Kind begeistert vom Karneval. Copyright: Privat

Jetzt geht es Schlag auf Schlag. „Wir hatten schon zwei Ornat-Anproben, da konnte man erahnen, wie das alles mal aussehen wird. Die Strumpfhose war schon ein – wie soll ich sagen ? – spannendes Erlebnis. Ich stand in einem Ballettladen in der Umkleidekabine, links und rechts von mir nur Balletttänzerinnen“, sagt Marius.

Die künftige Jungfrau musste lernen, beim Rückwärtsgehen nicht aufs Kleid zu treten. „Das ist mir zum großen Unmut der Schneiderin direkt passiert.“ Bauer Alex holte sich bei einem geselligen Abend mit dem Vorgänger-Dreigestirn einige Tipps ab. „Ich habe beispielsweise schon mit dem Training für die Nackenmuskulatur angefangen, weil der Hut des Bauern extrem schwer ist. Auch mit dem Dreschflegel muss ich vorsichtig sein, damit ich nicht die Adjutantur oder die Prinzenwache erwische, wenn die Emotionen mit mir durchgehen.“

Bauer Alex (Alexander Hagen) mit Partnerin Franziska und Tochter Lola Marie. Copyright: Daniela Decker

Vor kurzem überreichte Ex-Prinz Marcus Gottschalk als Protokollchef den dreien den Plan, der stolze 400 Termine bereithält. „Anfangs hieß es, es gäbe überhaupt keinen freien Tag. Jetzt ist es immerhin der 18. Januar geworden. Das ist schon sportlich, was wir da machen. Plötzlich hatte ich in meinem Kalender 15 rote Blöcke pro Tag. Das wird ein Sprint“, sagt Marius.

„Als wir den Kalender bekommen haben, bin ich die ganze Session schon einmal in Gedanken durchgegangen, um ein Gefühl zu bekommen, was uns erwartet und wo wir überall sein werden. Das ist schon spannend“, ergänzt Alex. Trotz des vollen Programms wünschte sich das Dreigestirn auch noch Besuche bei den eigenen Firmen, zudem im Tierheim in Dellbrück und bei der Nachbarschaftshilfe Kölsch Hätz.

Kölner Dreigestirn 2027 in Kürze

Prinz Marius I. – Marius Wallenborn Alter: 32, Freundin: Christina, wohnt in Nippes. Beruf: Gesellschafter-Geschäftsführer der Wallenborn Sportorthopädie GmbH in Köln. Hobbys: 1. FC Köln, Golf, Squash, Eishockey, Reisen. Karneval: Stiefvater Wolfgang war 2004 Prinz der Prinzen-Garde im Dreigestirn. Seit 2009 Helfer im Kölner Rosenmontagszug, seit 2016 Mitglied bei der Kölner Narrenzunft, Saalordner auf den Sitzungen, Senator, Assistent des Ordensmeisters (seit 2024). Bauer Alex – Alexander Hagen Alter: 34, Freundin: Franziska, Tochter: Lola Marie, wohnt in Lövenich. Beruf: Wirtschaftsingenieur und Betriebsleiter, seit 2025 Gesellschafter im Familienbetrieb Multitech. Hobbys: 1. FC Köln, Reisen, Skifahren, Golf, American Football. Karneval: Vater war Gründungsmitglied der KG Kleine Erdmännchen, der Onkel Tanzoffizier der Prinzen-Garde. Mitglied der „Krabbelgruppe“ der Prinzen-Garde, seit 2018 Mitglied bei der Kölner Narrenzunft, Senator, kooptiertes Vorstandsmitglied (seit 2025). Jungfrau Johanna – Maximilian Roth Alter: 34, Freundin: Nicole, wohnt in Lövenich. Beruf: Allianz-Kundenbetreuer mit eigener Niederlassung in Pulheim. Hobbys: 1. FC Köln, American Football. Karneval: Seit 2017 Mitglied bei der Kölner Narrenzunft, seit 2023 Tanzkorps Blaue Jungs der KG Lövenicher Neustädter.

Seit Wochen dreht sich alles nur noch um die Session. Alex verzichtet auf den traditionellen Skiurlaub, Marius setzt seit dem Sommer beim SV Deutz 05 mit dem Spielen aus. Alle drei sind große Fans des 1. FC Köln. „Meine erste Dauerkarte war in der Saison 1997/98. Ich habe den Einstieg geschafft, als die glorreichen Zeiten vorbei waren, bin aber trotzdem treu geblieben“, sagt der künftige Prinz.

Eine weitere gemeinsame Leidenschaft haben die drei Freunde für American Football. „Innerhalb des Auswahlverfahrens startete der Ticketverkauf für das München-Spiel zwischen den New England Patriots und den Detroit Lions. Da wir ja nicht ahnen konnten, dass wir uns durchsetzen, habe ich ungefähr drei Stunden vor dem Rechner gesessen, bis ich mit Ach und Krach die Karten bekommen habe“, berichtet Maximilian.

Bauer Alex als Kind in der Uniform der Prinzen-Garde Köln. Copyright: Privat

Jetzt steht das Spiel in wenigen Tagen an. „Ich hab‘ mich getraut, Marcus Gottschalk zu fragen, was er davon hält, wenn wir am 15. November morgens mit dem ICE nach München fahren und abends zurückkommen. Nun, wir haben die Karten verkauft“, sagt er lachend. Es bleibt ein kleiner Trost: Aufgrund der kurzen Session steigt der Super Bowl am Sonntag nach Aschermittwoch. Den können sie dann wieder entspannt schauen.

Auch für die drei Partnerinnen steht eine ungewöhnliche Zeit an. Alex’ Freundin Franziska bekommt tatkräftige Unterstützung der Großeltern, Tanten und Freunde bei der Betreuung der sieben Monate jungen Tochter Lola Marie. „Ich mache mir keine Sorgen. Wir machen uns eine gute Zeit“, sagt sie.

Jungfrau Johanna (Maximilian Roth) mit Partnerin Nicole. Copyright: Daniela Decker

Maximilians Freundin Nicole geht zwar gern auf Sitzungen. „An das Maß der Begeisterungsfähigkeit der drei komme ich aber nicht ran“, sagt sie. „Jetzt freue ich mich, in die fünfte Jahreszeit so intensiv einsteigen zu können. Ich kann das alles bisher nicht richtig greifen und muss das erst mal erleben.“

Jungfrau Johanna (Maximilian Roth) mit Oma Johanna. Weil sie ein besonderer Bezugspunkt für den 34-Jährigen war, trägt er ihren Namen. Copyright: Privat

Auch Marius’ Partnerin Christina ist nicht im Karneval aktiv. „Meine Schwester wird mich besuchen“, sagt sie. „Bei uns wird es dann oft das Essen geben, das er nicht mag.“ Die fünfwöchige Trennung gehe bestimmt schnell herum, glaubt sie. „Während der Coronazeit habe ich in Schweden studiert und da konnten wir uns monatelang nicht sehen.“

Am 8. Januar wird das Dreigestirn proklamiert, dann geht es endgültig los. „Wir haben an einem Montagabend erfahren, dass wir es sind. Samstags habe ich den beiden anderen dann geschrieben, dass ich allmählich realisiere, dass es wirklich so ist“, blickt Marius zurück. Alex erlebte bereits beim Bäckereibesuch und beim Spaziergang, was es heißt, Teil des Dreigestirns zu sein, als er spontan angesprochen wurde.

Das motiviert alle für die Blitz-Session. „Wir drei sind keine Kinder von Traurigkeit und haben Spaß am Leben. Wir sehen immer eher das Positive als das Negative“, sagt der künftige Bauer. Die Einstellung wollen sie ab jetzt auch an alle Jecken der Stadt weitergeben.