Der Fackelzug des Spielmannszochs der Interessengemeinschaft Niehler Karneval (INK) begeisterte am Sessionsauftakt viele Zuschauer und führte das Dreigestirn Prinz Romeo I. (Strezoski), Bauer Joschi (Jörg Scholz) und Jungfrau Mia (Martin Schaefer) sowie die jungen Pendants Prinz Lenn I. (Prentki), Bauer Ria (Viktoria Funke) und Jungfrau Emilia (Marx Litti) vom Pfarrheim zum „Gaffel im Linkewitz“. Dort standen für die designierten Niehler Tollitäten und ihr Gefolge die ersten Schunkelrunden und Alaaf-Rufe an. Deutlich war zu merken: Bei beiden Dreigestirnen stimmt die Chemie – untereinander wie zwischen Jung und Alt.

Danach wartete die Feier zum „Elften im Elften“ im Restaurant „Zum Sportplatz“ auf der Vereinsanlage des CfB Ford Niehl. „Lasst uns singen, tanzen, fröhlich sein bis morgen früh“, rief Romeo I. der Menge zu und verkündete das erste Fässchen, das aufs große Dreigestirn ging.

Niehler Dreigestirn: Prinz, Bauer und Jungfrau im Porträt

Der 49-jährige Prinz, in Nippes geboren und aus Weidenpesch kommend, ist selbstständiger Handwerker mit drei Kindern. Er ist bei der INK und den Veedelsfründen aktiv, liebt es, neue Gegenden zu entdecken, und hat Niehl als geselliges, hübsches Veedel lieben gelernt. Bauer Joschi, 55, zog aus dem ostwestfälischen Warburg nach Niehl. Der verlobte Speditionskaufmann hat zwei Kinder, verbringt gern Zeit mit seiner Frau und dem Hund und hilft bei CfB-Veranstaltungen aus. Niehl ist für ihn einfach „ein Gefühl von Heimat“.

Die ebenfalls 55-jährige Jungfrau Mia stammt aus Adenau am Nürburgring und war bereits in Brühl Bauer. Sie ist Mitglied bei INK und den Niehler Schützen und außerhalb des Fastelovends Logistikmanagerin. Mia liebt Stand-Up-Paddling, Freunde treffen und Kino. Alle drei freuen sich auf die Proklamation sowie auf den Niehler und Nippeser Zoch!

Einiges an jecker Tradition bringt die Familie des gerade noch neunjährigen Jung-Prinzen Lenn I. mit: Seine großen Brüder Jan und Silas waren 2020 Prinz und Bauer im Niehler Kinder-Dreigestirn. „Schon damals haben wir ausgemacht, dass Lenn auch mal Prinz wird“, so scherzend Greger Hennecke, der das Kinder-Dreigestirn mitbetreut. Lenn liebt Tennis, Klavier, Freunde treffen sowie Video- und Brettspiele; Burger sind seine kulinarische Leidenschaft.

Bauer Ria, gerade zehn geworden, hat als Hobbys Tanzen, Zeichnen und Singen und wird bei Lasagne sowie Spaghetti-Eis schwach. Jungfrau Emilia, ebenfalls neun, ist leidenschaftliche Tänzerin, die auch Hip-Hop und Schwimmen liebt und gern mit ihrer kleinen Schwester spielt. Ihr Lieblingsessen sind Spaghetti Bolognese. Alle drei Jung-Regenten mögen keinen Streit, weder in ihrem Freundeskreis noch in ihrer Umgebung. Ihr Ziel: eine tolle Zeit, viele schöne Erlebnisse und lange Erinnerungen.