Anlässlich des ukrainischen Unabhängigkeitstags veranstaltet der Verein Blau-Gelbes Kreuz am Montag, 24. August, eine Kundgebung mit einem Konzert und einer Menschenkette am Dom. Die Veranstaltung beginnt um 17 Uhr auf dem Roncalliplatz, der Eintritt ist frei.

Unter dem Motto „Gemeinsam für ein freies, friedliches und gerechtes Europa“ soll ein Zeichen der Solidarität für die Menschen in der Ukraine gesetzt werden, die seit Beginn des russischen Angriffskriegs für ihre Freiheit kämpfen. Die Menschenkette soll laut Veranstalter im Laufe der Veranstaltung etwa gegen 17.30 Uhr entstehen und rund um den Dom gehen. Bereits um 12 Uhr widmet sich das Friedensgebet im Dom den Menschen der Ukraine.

Auf der Kundgebung sprechen neben der Generalkonsulin der Ukraine in Düsseldorf Oksana Tarasyuk auch die stellvertretende nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Mona Neubaur sowie der Chef der NRW-Staatskanzlei und Europaminister Nathanael Liminski. Ab 19.30 beginnt das Kulturprogramm, für musikalische Unterhaltung sorgen die ukrainischen Künstler Arsen Mirzoyan und Tonya Matvienko.

Zeichen der Solidarität für die Ukraine

„Seit 1643 Tagen erleben die Menschen in der Ukraine Bomben- und Drohnenangriffe, Zerstörung und den Verlust von Angehörigen. Trotzdem verteidigen sie ihre Freiheit und ihr Recht, selbst über die Zukunft ihres Landes zu entscheiden. Die Unabhängigkeit von Russland, die das ukrainische Volk vor 35 Jahren nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erlangt hat, gibt es nicht wieder her“, sagt Linda Mai, Vorsitzende des Blau-Gelben Kreuzes. „Wenn sich Menschen rund um den Kölner Dom an den Händen halten, entsteht ein starkes Bild: Köln und Europa halten zusammen – und die Ukraine ist Teil dieses Europas.“

Das Blau-Gelbe Kreuz unterstützt die Menschen in der Ukraine seit 2014 von Köln aus. Seit Februar 2024 hat der Verein Material im Wert von mehr als 50 Millionen Euro in die Ukraine gebracht, darunter medizinische Produkte und Lebensmittel, aber auch Stromgeneratoren, Fahrzeuge und Krankenhausbetten. (red)