Die Kölner Feuerwehr war am Dienstag (18. August) in der Innenstadt im Einsatz. Aus einer Cocktailbar drangen dichte Rauchwolken. „Uns wurde eine starke Rauchentwicklung im Gebäude Am Bollwerk 1 bis 5 gemeldet“, bestätigte Feuerwehrsprecher Ulrich Laschet am Morgen auf Nachfrage. Inzwischen ist das Feuer gelöscht. Eine leicht verletzte Frau wurde ins Krankenhaus gebracht.

Kölner Innenstadt: Feuer in Lagerraum im Keller ausgebrochen

Nach ersten Informationen ist ein Feuer in einem Lagerraum im Keller des Gebäudes ausgebrochen. In dem Haus direkt am Rhein befindet sich auch das Hotel Kunibert der Fiese. Der Eigentümer hat das ausgebuchte Hotel mit 36 Betten selbst evakuiert. Als die Feuerwehr eintraf, waren alle Gäste draußen in Sicherheit.

Feuerwehrleute stehen vor dem Hotel Kunibert der Fiese in der Kölner Innenstadt. Copyright: Alexander Schwaiger

Von Gasflaschen, die im Keller gelagert waren, sei zu keiner Zeit eine Gefahr ausgegangen, erklärt Wehrsprecher Laschet gegen 11 Uhr. „Wir sind jetzt noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.“ Die Rheinenergie habe die komplette Straße Am Bollwerk stromlos geschaltet.

Stromversorgung vorsorglich abgeschaltet

„Wir haben einen Kellerbrand und in den meisten Fällen befindet sich im Keller auch die Hausverteilung. Selbst durch Rußablagerungen kann es zu einem Kurzschluss kommen“, erklärte Laschet den Grund. Ob der Strom nur in dem betroffenen Gebäude oder großflächig abgeschaltet wird, läge in der Entscheidung des Stromversorgers.

Das aus dem rechtsrheinischen Stadtgebiet aufgenommene Foto zeigt die Rauchentwicklung aufgrund des Brandes im Hotel Kunibert der Fiese Copyright: privat

Eugen Ott von RheinNetz erklärt auf Nachfrage: „Wir kamen wegen des Löscheinsatzes nicht in den Keller rein, daher haben wir vorsorglich die Stromversorgung in der gesamten Straße unterbrochen. Sobald die Feuerwehr uns grünes Licht gibt, werden wir den Strom wieder einschalten.“

Warnung aufgehoben – Feuerwehr beendet Einsatz

Kurz vor zwölf Uhr hat die Feuerwehr, die mit insgesamt 35 Kräften vor Ort war, den Einsatz beendet. Inwieweit der Hotel- und Gaststättenbetrieb wieder stattfinden kann, sei allerdings noch unklar, so Laschet. „Das muss von dem zuständigen Amt geprüft werden.“

Die Feuerwehr warnte während des Einsatzes vor Geruchsbelästigung und Rauchausbreitung in der Altstadt-Nord und appellierte, Fenster und Türen zu schließen sowie Lüftungen abzuschalten. Diese Warnung an die Bevölkerung ist nun aufgehoben. (red)