Köln – Bei der aufgrund eines Gerichtsurteils notwendigen Neueinteilung der Wahlbezirke wird es nach Informationen des „Kölner Stadt-Anzeiger“ so sein, dass Ehrenfeld einen weiteren Wahlbezirk hinzubekommt, während Kalk einen verliert.



Rechnerisch sei es anders nicht möglich, die Vorgaben des Landeswahlleiters zu erfüllen, heißt es dem Vernehmen nach. Bislang war bereits bekannt geworden, dass Chorweiler einen Wahlbezirk verliert und Rodenkirchen im Gegenzug einen zusätzlichen erhält.



Das dürfte vor allem in Reihen der SPD für Verärgerung sorgen, weil die Partei sowohl Kalk als auch Chorweiler als eigene Hochburgen erachtet. In Ehrenfeld konkurrieren die Sozialdemokraten hingegen stark mit den Grünen, und in Rodenkirchen schneidet traditionell die CDU stark ab.

Die Stadt will bis Ende der Woche mit der Neueinteilung fertig sein und dem Wahlausschuss des Stadtrats dann einen Beschluss zur Abstimmung vorlegen.